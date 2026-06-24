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Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en distintas ciudades de España

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Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de las gasolinas en distitnas ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,632 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,702 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,568 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,409 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,389 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,646 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,736 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,525 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,614 euros el litro

Precio mínimo: 1,305 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,704 euros el litro

Precio mínimo: 1,278 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,725 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,501 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,661 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Europa Press)
El precio de la gasolina cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

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Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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