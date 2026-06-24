El gran debut de Eléonore de Bélgica: la hija menor de los reyes deslumbra con una enigmática tiara y un vestido con significado

El emperador Naruhito de Japón y la emperatriz Masako de Japón posan para una fotografía con la reina Matilde de Bélgica, el rey Felipe de Bélgica, la princesa heredera Isabel de Bélgica, el príncipe Emmanuel, la princesa Leonor y el príncipe Gabriel antes de un banquete de estado en el Castillo de Laeken en Bruselas, Bélgica, el 23 de junio de 2026. (Koninklijk Paleis/Palais royal/Handout vía REUTERS).

La familia real belga ha vivido una jornada cargada de simbolismo con motivo de la visita de Estado de los emperadores de Japón. La cena de gala celebrada en el Castillo de Laeken este martes no solo sirvió para estrechar los lazos diplomáticos entre ambos países, sino que también marcó un momento histórico dentro de la nueva generación de la monarquía: el esperado debut de la princesa Eléonore en un gran acto de Estado luciendo tiara por primera vez.

Con apenas 18 años recién cumplidos, la hija menor de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica protagonizó uno de los instantes más comentados de la noche. Su aparición con vestido largo, joyas de gala y una nueva tiara desconocida hasta ahora supuso un paso más en su progresiva incorporación a los grandes compromisos institucionales de la Casa Real.

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La jornada comenzó con la recepción oficial a los emperadores Naruhito y Masako, quienes iniciaron su agenda oficial en Bélgica tras varios encuentros privados con la familia real. Uno de los momentos más destacados del inicio de la visita fue el papel asumido por la princesa heredera Elisabeth de Bélgica, que por primera vez recibió en solitario a unos jefes de Estado extranjeros a su llegada al país.

Sin embargo, la gran expectación de la noche estaba centrada en la cena de Estado celebrada en la residencia oficial de los soberanos belgas. Allí, los reyes Felipe de Bélgica y Matilde de Bélgica quisieron mostrar la imagen de una monarquía en transición dando visibilidad a sus cuatro hijos: Elisabeth, Gabriel, Emmanuel y la joven Eléonore.

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La princesa Elisabeth de Bélgica deslumbra en su debut ante los emperadores de Japón (Grosby)

El estreno de Eléonore como princesa de gala

Aunque la princesa no tiene responsabilidades constitucionales directas al no estar en la línea inmediata de sucesión al trono, su presencia en una ocasión de semejante relevancia demuestra su creciente participación en los actos más representativos de la institución.

Para una noche tan especial, Eléonore apostó por un estilismo delicado y acorde a su edad. Escogió un vestido largo en color rosa empolvado de la firma Safiyaa, una creación que ya ha conquistado a otras figuras de la realeza y del mundo del espectáculo.

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El diseño estaba compuesto por una silueta recta de crepé, sin mangas y ajustada al cuerpo, sobre la que destacaba una original capa de cuello alto que descansaba sobre los hombros. En la parte posterior, el tejido formaba un elegante drapeado con efecto de lazada que prolongaba la caída del vestido y aportaba movimiento al conjunto.

El tono elegido creó además un bonito diálogo visual con el vestido de su madre, la reina Matilde, quien lució un diseño en tonos rosados con una degradación hacia el verde azulado y bordados inspirados en motivos de la cultura japonesa como guiño a sus invitados.

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El emperador japonés Naruhito y la emperatriz Masako posan con el rey belga Felipe, la reina Matilde, la princesa heredera Isabel, el príncipe Emmanuel, la princesa Leonor y el príncipe Gabriel en el Dominio Real de Ciergnon, durante una visita de Estado a Bélgica, en Ciergnon, Bélgica, el 21 de junio de 2026. (Benoit Doppagne/Pool vía REUTERS)

Una tiara inédita

El gran misterio de la velada estuvo sobre la cabeza de Eléonore. Por primera vez se la vio llevando una tiara y, para sorpresa de los expertos reales, no se trataba de una pieza conocida del joyero belga. La joya presentaba una estructura baja con motivos florales entrelazados, decorados con lo que parecen ser pequeñas perlas en la parte superior y piedras talladas en forma de lágrima en el centro de cada elemento floral. Montada en un metal blanco, posiblemente oro blanco o platino, la tiara se completaba con unos pendientes de gotas a juego.

Su procedencia se desconoce; sin embargo, podría tratarse de un regalo privado de sus padres con motivo de su mayoría de edad, una tradición que ya se produjo anteriormente con su hermana mayor, Elisabeth. Sea como fuere, el debut de Eléonore llega en un momento en el que las casas reales europeas están dando un protagonismo creciente a sus miembros más jóvenes. Hace apenas unos días, la princesa Ariane de los Países Bajos también vivía su primera aparición con tiara durante una cena de Estado, mostrando cómo las nuevas generaciones comienzan a ocupar un papel cada vez más visible en la representación de sus respectivas monarquías.

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El emperador Naruhito de Japón y la emperatriz Masako de Japón posan para una fotografía con la reina Matilde de Bélgica, el rey Felipe de Bélgica, la princesa heredera Isabel de Bélgica, el príncipe Emmanuel, la princesa Leonor y el príncipe Gabriel antes de un banquete de estado en el Castillo de Laeken en Bruselas, Bélgica, el 23 de junio de 2026. (Koninklijk Paleis/Palais royal/Handout vía REUTERS).