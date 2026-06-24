La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso (Montaje Infobae)

La conocida como ‘trama Leire’, formada por la ‘fontanera’ socialista, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, recurrieron a todo tipo de trucos contables para cobrar mordidas de empresas que se beneficiaron de contratos públicos gracias a la intermediación de este trío (los tres están imputados en la Audiencia Nacional). Para ello llegaron a utilizar la marca del Fútbol Club Barcelona para camuflar los pagos que recibieron de la sociedad Erri Berri SL, una compañía de Olite (Navarra) especializada en grandes demoliciones. En concreto, Erri Berri habría intervenido en el derribo de la estructura del antiguo Camp Nou para que la parcela fuera ocupada por el nuevo estadio.

El último informe de la UCO incorporado a la causa revela que Erri Berri, controlada por la sociedad Beyol Gestion, fue la adjudicataria de las obras de desmantelamiento del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en la ciudad de Avilés. Beyol, es decir, Erri Berri, está administrada por Félix Azcona, que también controla una tercera firma, Reciclajes y Derribos Olite. Erri Berri se llevó este contrato público de demolición por 2,85 millones de euros, adjudicado por SEPIDES, una filial de la sociedad mercantil SEPI. El informe de los agentes de la Guardia Civil señalan que este contrato fue adjudicado inicialmente a otra firma, pero que Erri Berri presentó un recurso que anuló el contrato gracias a las indicaciones que le dio Leire. Desde ese momento, Erri Berri estaba en deuda con la trama.

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Leire, Fernández y Alonso no solo consiguieron que SEPIDES anulara el primer contrato, sino que en el segundo, la oferta de Erri Berri, anormalmente baja, fue aceptada por la Mesa de Contratación, que adjudicó el contrato a Erri Berri en diciembre de 2021. La UCO desvela en su informe los mensajes que intercambiaron los tres señalando que en este contrato “nos jugamos todos mucho”. La verdad es que el informe explica muy bien cómo se amaña un contrato. Tras la victoria de Erri Berri, otra empresa quiso presentar un recurso, pero Vicente Fernández ya sabía cómo tumbar este recurso porque “he quedado con la presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros”. Esta presidenta ya había estado a las órdenes de Fernández cuando este dirigía la SEPI.

El antiguo Camp Nou. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)

¿Cómo consiguió la trama que este recurso no prosperase? Aplicando jurisprudencia que ya se había fijado en Aragón. Una vez formalizado el contrato, no cabe un recurso especial. “Formaliza ya. No esperes más. Cuanto antes lo formalices mejor”, escribió Fernández al presidente de la Mesa de Contratación. “Nos los vamos a follar”, fue la respuesta que obtuvo. Aunque la empresa afectada había presentado su recurso dentro del plazo legal, su trámite se retrasó unos días para que antes se formalizase el contrato con Erri Berri y dejar, por tanto, el recurso sin efecto.

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Un año de trabajo

Una vez conseguida la adjudicación a favor de Erri Berri, Fernández, Leire y Alonso se felicitaron en un chat que compartían. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y otros, gracias al esfuerzo de los tres (...) este es el camino”. El informe de la UCO revela también que en todo es proceso fueron ayudados por la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ordiz Fuertes, nombrada en 2021 por María Jesús Montero por tratarse de un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. “Conchi ha cumplido”, señaló Vicente Fernández.

Después había que cobrar los favores prestados. En febrero de 2022, una empresa vinculada a la trama, Mediaciones Martínez, emitió la primera factura a una filial de Erri Berri, llamada Reciclajes y Derribos Olite. Se trataba de un primer pago de 120.788 euros. Pero para el trío no es suficiente, y dejan por escrito que la deuda total ascendía a 400.000 euros.

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En mayo de 2022 llegó una segunda factura. Mediaciones Martínez percibe 61.213 euros. Y en junio de 2022 llega la tercera factura: otros 59.941 euros. Obviamente la UCO no ha localizado elementos que evidencien los trabajos que Mediaciones Martínez supuestamente hizo para girar esas facturas, por lo que los investigadores hablan de “facturación mendaz”. La UCO también encontró un documento confeccionado por la trama sobre otros posibles proyectos que consiguió para Erri Berri, entre ellos una serie de demoliciones relativas al Camp Nou y otras infraestructuras del FC Barcelona. Erri Berri es una empresa con 35 años de experiencia. “Somos pioneros en España en derribos técnicos”, presume en su página web, donde también reconoce que ha ejecutado la “demolición del Tercer Graderío FASE 1 en el Estadio Camp Nou”.

Hay un correo clave que Vicente Fernández envió a Leire Díez y Antxón Alonso el 5 de noviembre de 2022. En ese mensaje hablan de una inmobiliaria fantasma llamada Marbella Real State 190 SL y de una posible operación. Para reunir los fondos para ese proyecto, Vicente Fernández propone a Antxón Alonso emitir tres facturas a Félix (el duelo de Erri Berri) por un total de 250.000 euros, una de esas facturas de 150.000 euros “por el FC Barcelona”. En noviembre de 2002 Mediaciones Martínez emitió la factura a Reciclajes y Derribos Olite (filial de Erri Berri). Al final la factura emitida fue de 242.532 euros, aunque la UCO reconoce que no tiene constancia del cobro de esta cantidad.

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El correo que Vicente Fernández envió a Antxón Alonso y Leire Díez en el que habla de facturas relacionadas con el FC Barcelona

Pero la trama ideó otro método para cobrar lo que se le debía a través de la firma interpuesta Mediaciones Martínez. Las últimas facturas de Reciclajes y Derribos Olite fueron sustituidas por otras de otra empresa, Valeriano UrrutiKoetxea SL, vinculada a Erri Berri, por un importe total de 237.033 euros. Según la UCO, de ese dinero, 150.000 euros eran el pago por las “gestiones llevadas a cabo con el Fútbol Club Barcelona”. Es decir, “en lugar de efectuar una transacción directa, se habría articulado una operativa para, a través de la emisión de una serie de facturas aparantemente mendaces, interponer a una tercera sociedad ajena a la estructura societaria de Erri Berri, pretendiendo aparentemente con ello desvincular el origen de los fondos, aparantemente delictictivos”, señala la UCO ¿Consiguió la trama intermediar para que Erri Berri consiguiera su contrato de demolición con el Barça? O se utilizaron simplemente esos trabajos, sin ningún tipo de intermediación, para pagar mordidas a la trama Leire por el contrato público que consiguió Erri Berri. La UCO lo investiga.

En diciembre de 2023 y enero de 2024, Erri Berri siguió pagando a la trama. En este caso, quien facturó fue Servinabar, la promotora de Antxón Alonso que la UCO también vincula a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. La cantidad fue de 99.492 euros. Con este último pago, la trama habría percibido los 400.000 euros que siempre dijeron que les debía Erri Berri por conseguir el contrato público de la SEPI.

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