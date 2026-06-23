Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0 - ES

Inglaterra ha empatado con Ghana sin goles en Boston y ha dejado en suspenso su pase a dieciseisavos y el liderato del grupo L, en un partido en el que la selección de Thomas Tuchel ha monopolizado la posesión sin encontrar una sola grieta en el sistema defensivo diseñado por Carlos Queiroz.

El 0-0 mantiene a ambas selecciones con cuatro puntos al frente del grupo L y obliga a Inglaterra y a Ghana a aplazar la clasificación matemática, después de un encuentro en el que la ocasión más clara llegó en un remate de Nico O’Reilly al travesaño en el tramo final.

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La falta de gol también tiene una consecuencia individual, pues Harry Kane se ha descolgado de la pelea por la Bota de Oro del Mundial, incapaz, por el momento, de seguir el ritmo de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El partido confirmó desde el inicio el guion que buscaba Ghana. Inglaterra llevó el balón, empujó a su rival hacia campo propio y acumuló posesión, pero ese dominio fue estéril ante un bloque bajo muy disciplinado que cerró espacios y aisló a Kane casi por completo.

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Sin remates ni concesiones

La primera parte dejó una imagen nítida: control inglés sin profundidad y resistencia ghanesa sin apenas concesiones. El equipo de Queiroz ha planteado un entramado casi impenetrable con futbolistas como Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo volcados en tareas de contención, muy lejos del perfil ofensivo que suelen ofrecer.

El atasco fue total hasta el punto de que ni Jordan Pickford ni Benjamin Asare tuvieron trabajo en los primeros 45 minutos, ya que no hubo ni un solo remate a puerta antes del descanso. En el caso de los africanos es el segundo partido consecutivo en el que no generan goles esperados en la primera mitad.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 23 de junio de 2026 Harry Kane, de Inglaterra, reacciona tras fallar una ocasión de gol. IMAGN IMAGES vía Reuters/Winslow Townson IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El encuentro se interrumpió además por un choque aparatoso entre Reece James y Jordan Ayew, que obligó a atender al delantero ghanés y acabó enlazando con una pausa de hidratación. Esa secuencia cortó el ritmo de una Inglaterra que ya tenía dificultades para acelerar el juego.

Cuando Kane recibió un balón peligroso en el área durante el largo descuento de la primera mitad, tres defensores ghaneses se le echaron encima y evitaron el disparo. La acción resumió el plan de Ghana y la impotencia inglesa.

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Ocasiones y polémica tras el descanso

Tras el descanso aparecieron más espacios. En el minuto 50, Marvin Senaya ganó la espalda a la defensa inglesa en una posición clara, aunque Djed Spence llegó a tiempo para impedir el remate, y en el 57 Anthony Gordon obligó a intervenir por primera vez a Benjamin Asare.

Prince Kwabena Adu tuvo la mejor oportunidad para Ghana (Reuters/David Butler Ii)

Kane también dispuso de una oportunidad poco después con un disparo raso desde fuera del área que tapó el guardameta. La segunda pausa de hidratación, recibida con abucheos por parte de la afición inglesa, volvió a romper el ritmo de los Tres Leones cuando parecían inclinar el partido.

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Ghana también encontró espacios para inquietar. Uno de los momentos más discutidos llegó en el minuto 67, cuando el recién entrado Prince Adu corrió hacia un balón dividido con Pickford, chocó con el portero sin que este tocara la pelota y el árbitro Said Martínez acabó señalando falta del delantero, no a favor de Ghana al borde del área.

La selección africana volvió a rozar el gol en otro contragolpe del propio Adu. En esa acción final de peligro, el atacante llegó forzado, un rebote le permitió rematar desde el suelo y Semenyo repelió el disparo cuando Pickford ya no podía intervenir.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Ghana - Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 23 de junio de 2026. Harry Kane, de Inglaterra, falla una oportunidad de marcar. REUTERS/Brian Snyder

Inglaterra respondió con un arreón final. Bukayo Saka probó al portero ghanés con un zurdazo lejano, O’Reilly estrelló un remate en el larguero y el rebote cayó a Kane, que mandó fuera un disparo a bocajarro. El empate sin goles dejó abierto el liderato del grupo L y evitó que ninguna de las dos selecciones certificara aún su presencia en dieciseisavos.