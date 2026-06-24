Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Dos turistas disfrutan de la piscina en la azotea de un hotel en Sant Antoni de Portmany, en la costa de Ibiza, España (Nacho Doce / Reuters)

Una semana de hotel en España ya supera los 865 euros de media por habitación antes de sumar transporte, comidas, ocio o desplazamientos en destino. La cifra sale de trasladar a una estancia de siete noches la facturación media por habitación ocupada publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en mayo se situó en 123,7 euros diarios, un 4,2% más que en el mismo mes del año anterior.

El encarecimiento también aparece en los precios. Según la Coyuntura Turística Hotelera del INE, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5% interanual en mayo, justo antes del arranque de la temporada alta. El dato supera la inflación general del mismo mes, que fue del 3,2%, y refleja que el alojamiento turístico vuelve a encarecerse a un ritmo superior al conjunto de los precios.

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La subida coincide, además, con un aumento de la actividad hotelera, aunque no todos los viajeros empujan igual el sector. Las pernoctaciones crecieron un 2,5% en mayo y superaron los 36,3 millones, pero las noches de residentes en España bajaron un 0,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,7%. Es decir, los hoteles llegan al verano con más ingresos por habitación, precios más altos y un crecimiento de las pernoctaciones sostenido, sobre todo, por el turista extranjero.

Una semana de alojamiento se acerca a los 866 euros

La facturación media de 123,7 euros por habitación ocupada permite dimensionar el peso del hotel dentro del presupuesto vacacional. Con esa referencia, una escapada de tres noches equivaldría a unos 371 euros solo en alojamiento, una estancia de cinco noches superaría los 618 euros, una semana completa alcanzaría los 865,9 euros por habitación y diez noches ascenderían a 1.237 euros.

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El cálculo es orientativo, porque el indicador del INE mide los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada y no el precio final de una reserva concreta. La tarifa puede variar mucho según el destino, la categoría del establecimiento, el régimen contratado, la antelación de la reserva o las fechas elegidas.

Aun así, estas cifras permiten traducir un indicador técnico a una referencia más cercana para los hogares: si solo el alojamiento de una semana ya se mueve por encima de los 865 euros por habitación, cuál será el presupuesto final una vez añadido el resto de gastos habituales de unas vacaciones.

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Los países del mundo con menos turistas.

El sector se apoya en el turista extranjero

El avance hotelero de mayo se apoyó sobre todo en los visitantes internacionales. La diferencia fue clara: las noches de los viajeros residentes en España bajaron ligeramente, mientras que las de los no residentes crecieron lo suficiente para sostener el aumento general de la actividad.

El dato no permite concluir por sí solo que los residentes estén dejando de viajar por el encarecimiento de los hoteles, pero sí muestra una brecha clara en la demanda: en un mes de precios al alza, el crecimiento vino del visitante internacional, no del turista nacional.

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El acumulado del año mantiene esa tendencia, aunque con más matices. Entre enero y mayo, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 2,6% respecto al mismo periodo de 2025: las de residentes crecieron un 1,2%, frente al avance del 3,4% de las de no residentes.

Los hoteles de cinco estrellas facturan 307 euros por habitación ocupada

La subida de precios también se refleja en los ingresos por categoría. Los hoteles de cinco estrellas facturaron en mayo una media de 307,1 euros por habitación ocupada, frente a los 125,7 euros de los establecimientos de cuatro estrellas y los 94,8 euros de los de tres. Los de mayor categoría registraron, además, el mayor incremento de precios, con una subida del 6,3%.

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El ingreso medio diario por habitación disponible, conocido como RevPAR, llegó a 88 euros en el conjunto del sector, con una subida interanual del 5,8%. Este indicador mide cuánto obtiene el sector por el conjunto de habitaciones disponibles, estén ocupadas o no, y completa la lectura de la facturación media por habitación ocupada.

El INE no mide beneficios empresariales, porque sus indicadores no incorporan los costes de explotación de los hoteles, pero sí refleja un aumento de los ingresos por habitación. La ocupación, sin embargo, ofrece una lectura algo más contenida: en mayo se cubrió el 61,5% de las plazas ofertadas, un 2,1% menos que un año antes, aunque en fin de semana aumentó un 1,7%, hasta el 67,9%.

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Baleares lidera el encarecimiento

Por territorios, Baleares concentró en mayo algunos de los datos más destacados de la estadística hotelera. Fue la comunidad donde más subieron los precios, con un incremento interanual del 8,9%, y también la que presentó el mayor grado de ocupación por plazas, con un 73,5%. Además, fue el principal destino de los viajeros no residentes, al concentrar el 30,6% de sus pernoctaciones en mayo.

La isla de Mallorca registró más de 6,5 millones de pernoctaciones, el mayor volumen entre las zonas turísticas analizadas por el INE. En el conjunto del país, los destinos principales de los viajeros residentes fueron Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana, mientras que los no residentes eligieron sobre todo Baleares, Canarias y Cataluña.

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Con estos datos, los hoteles encaran la temporada alta con precios más elevados, más ingresos por habitación y una demanda internacional que vuelve a sostener buena parte del crecimiento. Para los residentes en España, el dato deja una lectura menos cómoda: el alojamiento gana peso en el presupuesto vacacional en un contexto en el que el aumento del coste de vida está condicionando buena parte de las decisiones de consumo.