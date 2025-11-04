España

Los suplementos de melatonina para dormir podrían provocar problemas de corazón a largo plazo

Un estudio de la Asociación Americana del Corazón relaciona el consumo de este suplemento con un riesgo elevado de insuficiencia cardiaca

Guardar
Blíster de melatonina para el
Blíster de melatonina para el insomnio (AdobeStock)

En España, la mitad de la población padecerá en algún momento de su vida un trastorno del sueño y cinco millones de personas ya toman una pastilla cada noche para dormir. Los datos de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) revelan un problema de salud pública en cuanto al sueño, siendo este uno de los pilares fundamentales para una vida saludable.

En un intento de buscar soluciones “naturales” o alejadas de los fármacos convencionales, miles de personas optan cada día por tomar un suplemento que les ayude a dormir bien. En declaraciones a Infobae España, la farmacéutica Lucía Osuna explicaba que la melatonina es, junto con el magnesio y la vitamina B, uno de los suplementos más demandados contra el insomnio.

La mayoría de estos productos se compran sin receta en las farmacias, pues se tienden a minimizar los síntomas del trastorno del sueño y muchas personas evitan consultar con su médico. Sin embargo, el uso de la melatonina para conciliar el sueño puede no ser inocuo para la salud a largo plazo, según un reciente estudio presentado este lunes en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón que han tenido lugar en Nueva Orleans.

La investigación ha revisado durante 5 años los expedientes médicos de más de 130.000 personas con problemas de insomnio y que habían tomado melatonina durante al menos un año. Los resultados han concluido que estos pacientes eran más propensos a desarrollar insuficiencia cardiaca, necesitar hospitalización o morir por cualquier causa.

Los científicos aseguran que no han podido establecer una relación causa-efecto entre el consumo de melatonina para el insomnio y un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca. Sin embargo, abre la puerta a nuevas vías de investigación sobre la seguridad de este suplemento a largo plazo, entendido este por los investigadores como un periodo que abarca un año o más.

La Sociedad Americana del Corazón explica que “la melatonina es una hormona que se produce de forma natural en el cuerpo mediante la glándula pineal, que ayuda a regular el ciclo del sueño”. Con la oscuridad y la disminución de la luz solar, los niveles de melatonina aumentan, lo que induce el sueño. “Algunas versiones sintéticas e idénticas químicamente de la hormona se utilizan a menudo para tratar el insomnio (dificultad para dormir o permanecer dormido) y el jet lag”.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

Una enfermedad cardiovascular que se puede evitar

En torno a 800.000 personas en España sufren de insuficiencia cardiaca, según un estudio publicado en 2020 en la Revista Española de Cardiología. Esta afección ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente, tal y como recoge MedlinePlus. La dificultad para respirar, la hinchazón de pies y tobillos, la debilidad, el aumento de peso y un pulso irregular con palpitaciones son algunos de los síntomas más comunes de esta enfermedad cardiovascular.

La mayoría de los casos de insuficiencia cardiaca se pueden evitar llevando un estilo de vida saludable: alimentación variada y equilibrada, ejercicio físico regular y buenos hábitos de sueño. Si se sigue adecuadamente el tratamiento y se cambia el estilo de vida, los pacientes pueden controlar la enfermedad.

Temas Relacionados

MelatoninaSuplementosInsomnioDormirTrastornos del sueñoProblemas de corazónEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaCorazónEnfermedades cardiovascularesEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años en Zaragoza: su pareja ya ha sido detenida

De confirmarse el caso, serían 36 las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año en España

La Policía Nacional investiga como

Isabel Sorribas, cocinera y nutricionista: “Mi forma favorita de comer salmón y no es ni ahumado, ni horneado, es el salmón en su tumba”

Rico en ácidos grasos omega-3 y proteínas, el salmón es ideal para quienes buscan mantener una dieta equilibrada y saludable, además de ser un ingrediente de lo más versátil

Isabel Sorribas, cocinera y nutricionista:

La familia de un hombre fallecido por cáncer de pulmón pide a la sanidad andaluza 500.000 euros por no diagnosticarle a tiempo

Los síntomas empezaron en 2011, pero el diagnóstico no llegó hasta 2024

La familia de un hombre

La reina Letizia, ‘obligada’ a esconder su vestido de Pertegaz más bonito debido al frío de Madrid

Los reyes han recibido en el Palacio Real al Sultán Haitham Bin Tarik, que estará en España hasta el 5 de noviembre

La reina Letizia, ‘obligada’ a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Se puede detener a un

¿Se puede detener a un político en España? Un jurista responde

Las fechas tras la marcha de Mazón: tres perfiles y un relevo que puede retrasarse hasta seis meses

Disparan y atropellan al conductor de un camión para robarle: la Guardia Civil los detiene por intento de homicidio

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Una inversora de 31 años desvela cómo pasó de cobrar 20 euros a la semana a llegar a facturar 10.000 euros en 48 horas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 4 noviembre

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Amancio Ortega lidera con 109.900 millones de euros una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

DEPORTES

Thomas Gravesen “era muy simpático

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals