Los suplementos de melatonina para dormir podrían provocar problemas de corazón a largo plazo

Blíster de melatonina para el insomnio (AdobeStock)

En España, la mitad de la población padecerá en algún momento de su vida un trastorno del sueño y cinco millones de personas ya toman una pastilla cada noche para dormir. Los datos de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) revelan un problema de salud pública en cuanto al sueño, siendo este uno de los pilares fundamentales para una vida saludable.

En un intento de buscar soluciones “naturales” o alejadas de los fármacos convencionales, miles de personas optan cada día por tomar un suplemento que les ayude a dormir bien. En declaraciones a Infobae España, la farmacéutica Lucía Osuna explicaba que la melatonina es, junto con el magnesio y la vitamina B, uno de los suplementos más demandados contra el insomnio.

La mayoría de estos productos se compran sin receta en las farmacias, pues se tienden a minimizar los síntomas del trastorno del sueño y muchas personas evitan consultar con su médico. Sin embargo, el uso de la melatonina para conciliar el sueño puede no ser inocuo para la salud a largo plazo, según un reciente estudio presentado este lunes en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón que han tenido lugar en Nueva Orleans.

La investigación ha revisado durante 5 años los expedientes médicos de más de 130.000 personas con problemas de insomnio y que habían tomado melatonina durante al menos un año. Los resultados han concluido que estos pacientes eran más propensos a desarrollar insuficiencia cardiaca, necesitar hospitalización o morir por cualquier causa.

Los científicos aseguran que no han podido establecer una relación causa-efecto entre el consumo de melatonina para el insomnio y un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca. Sin embargo, abre la puerta a nuevas vías de investigación sobre la seguridad de este suplemento a largo plazo, entendido este por los investigadores como un periodo que abarca un año o más.

La Sociedad Americana del Corazón explica que “la melatonina es una hormona que se produce de forma natural en el cuerpo mediante la glándula pineal, que ayuda a regular el ciclo del sueño”. Con la oscuridad y la disminución de la luz solar, los niveles de melatonina aumentan, lo que induce el sueño. “Algunas versiones sintéticas e idénticas químicamente de la hormona se utilizan a menudo para tratar el insomnio (dificultad para dormir o permanecer dormido) y el jet lag”.

Una enfermedad cardiovascular que se puede evitar

En torno a 800.000 personas en España sufren de insuficiencia cardiaca, según un estudio publicado en 2020 en la Revista Española de Cardiología. Esta afección ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente, tal y como recoge MedlinePlus. La dificultad para respirar, la hinchazón de pies y tobillos, la debilidad, el aumento de peso y un pulso irregular con palpitaciones son algunos de los síntomas más comunes de esta enfermedad cardiovascular.

La mayoría de los casos de insuficiencia cardiaca se pueden evitar llevando un estilo de vida saludable: alimentación variada y equilibrada, ejercicio físico regular y buenos hábitos de sueño. Si se sigue adecuadamente el tratamiento y se cambia el estilo de vida, los pacientes pueden controlar la enfermedad.