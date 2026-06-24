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Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Tras un partido duro pero sin generar apenas peligro, la selección africana se jugará el tercer puesto contra Uzbekistán

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Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0 - ES

Colombia ha certificado su clasificación para los dieciseisavos del Mundial 2026 al imponerse por 1-0 a la República Democrática del Congo. El encuentro ha estado marcado por la presión constante del conjunto cafetero y la resistencia de un rival que ha repetido el planteamiento defensivo que le permitió empatar ante Portugal en la primera jornada.

Desde el inicio, los de Néstor Lorenzo han asumido la iniciativa, asediando el área rival, aunque sin acierto en los primeros compases. El guardameta congoleño, Lionel M’Pasi, ha protagonizado varias intervenciones decisivas que han mantenido a su equipo en el partido hasta el final. Colombia ha sufrido para lograr el pase a la siguiente ronda y ahora depende de sí misma para ser líder del grupo K.

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Más allá de lo futbolístico, este encuentro empezaba con el ya famoso aficionado de RD Congo, Michel Nkuka Mboladinga, que imita la estatua del primer presidente democrático de su país, Lumumba Vea. El partido ha dejado un registro para la historia de Colombia. James Rodríguez ha alcanzado los 10 partidos disputados en fases finales de la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los referentes históricos de la selección.

Michel Nkuka Mboladinga como Lumumba Vea (REUTERS/Daniel Becerril)
Michel Nkuka Mboladinga como Lumumba Vea (REUTERS/Daniel Becerril)

Colombia ha necesitado paciencia y cambios

La primera mitad ha mostrado a una Colombia dominante, generando ocasiones desde el primer minuto, pero frustrada una y otra vez por la seguridad de M’Pasi bajo palos. Los ataques por banda de Luis Díaz y los disparos de James Rodríguez y Jhon Arias han puesto a prueba la solidez de una defensa africana replegada, que ha apostado por el contragolpe y el desgaste físico. En los minutos previos al descanso, Colombia ha conseguido batir al portero dos veces, pero ambos han sido anulados por fuera de juego.

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Ya en la segunda parte, Néstor Lorenzo ha modificado el dibujo táctico con la entrada de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Estos cambios han dado más dinamismo a la circulación de balón y ha permitido a la Tricolor insistir por dentro y por fuera. En el minuto 76, tras una acción iniciada por Quintero, el balón ha quedado suelto en el área tras un forcejeo de Córdoba y ha sido Daniel Muñoz quien ha conectado un disparo cruzado imposible para M’Pasi.

Celebración del gol de Colombia REUTERS/Daniel Becerril
Celebración del gol de Colombia REUTERS/Daniel Becerril

El gol de Muñoz ha sido celebrado con alivio y euforia por los jugadores y el banquillo, que a un cuarto de hora del final veían que podía complicarse sumar los tres puntos que le dan ventaja ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tras el tanto, la República Democrática del Congo ha buscado el empate con ímpetu. El equipo africano ha realizado varios cambios ofensivos, aunque apenas ha inquietado a Camilo Vargas en los minutos finales.

El conjunto dirigido por Lorenzo ha gestionado la ventaja, ha asegurado la posesión y ha mantenido el orden defensivo hasta el pitido final. Colombia ha sumado seis puntos en dos jornadas y afrontará la última fecha ante Portugal con la tranquilidad de que un empate le permitirá finalizar como primera de grupo. No obstante, los portugueses siguen teniendo uno de los mejores equipos de todo el torneo.

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