Tarta Tatin: la versión francesa del clásico de manzana, hecha a la inversa y caramelizada

Un clásico irresistible de la repostería francesa, la Tarta Tatin conquista por el contraste caramelizado de sus manzanas y la suavidad de su base. Su presentación invertida y la fusión de aromas la han convertido en un postre icónico, perfecto para celebrar o culminar una comida especial.
La Tarta Tatin nació en la región de Lamotte-Beuvron, Francia, a finales del siglo XIX, obra de las hermanas Tatin. La receta tradicional consiste en caramelizar manzanas con mantequilla y azúcar, cubrirlas con masa y hornear el conjunto. Se sirve templada, sola o con nata, y marida con vinos dulces o un café aromático.
Receta de Tarta Tatin
La Tarta Tatin es reconocida por su elaboración “al revés”: primero se preparan las manzanas caramelizadas, luego se cubren con una lámina de masa quebrada y se finaliza la cocción en el horno. El resultado es una tarta jugosa por dentro, con una base crujiente y una corona de manzanas doradas en caramelo.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 15 minutos
- Cocción en sartén/molde: 15 minutos
- Horneado: 30-35 minutos
- Enfriado antes de desmoldar: 5 minutos
- Tiempo total aproximado: 1 hora y 5 minutos
Ingredientes
- 6-8 manzanas (preferiblemente Golden o Reineta)
- 100 g de mantequilla
- 150 g de azúcar
- 1 lámina de masa quebrada (casera o comprada)
- 1 pizca de sal
Opcional: canela o vainilla al gusto
Cómo hacer Tarta Tatin, paso a paso
- Pela las manzanas, descorazónalas y córtalas en cuartos.
- En un molde o sartén apta para horno (24 cm de diámetro), derrite la mantequilla a fuego medio. Añade el azúcar y deja fundir hasta lograr un caramelo dorado, sin remover.
- Retira del fuego y coloca los cuartos de manzana sobre el caramelo, bien apretados.
- Vuelve a poner el molde al fuego bajo y cocina durante 10-15 minutos, hasta que las manzanas estén parcialmente cocidas y el caramelo burbujee ligeramente.
- Calienta el horno a 180°C. Cubre las manzanas con la masa quebrada. Mete los bordes hacia dentro del molde y pincha ligeramente la masa con un tenedor.
- Hornea entre 30 y 35 minutos hasta que la masa esté dorada y crujiente.
- Deja reposar cinco minutos fuera del horno para evitar quemaduras con el caramelo. Desmolda con cuidado, volcando la tarta sobre un plato grande mientras aún está caliente.
- Sirve la tarta templada, sola o con helado/nata.
- Consejos clave:
- Utiliza un molde apto para fuego y horno para una manipulación segura.
- Vuelca la tarta cuando aún está caliente para evitar que el caramelo se endurezca y dificulte el desmoldado.
Si buscas un toque distinto, añade una pizca de canela o extracto de vainilla al caramelo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del corte.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: aprox. 255 kcal
- Grasas: 13 g
- Hidratos de carbono: 35 g
- Azúcares: 24 g
- Proteínas: 1,5 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva a temperatura ambiente durante 24 horas tapada con film. En nevera, hasta tres días. Puede recalentarse en horno bajo para recuperar la textura crujiente.