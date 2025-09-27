España

Tarta Tatin: la versión francesa del clásico de manzana, hecha a la inversa y caramelizada

A diferencia de la tarta de manzana que conocemos, esta se cocina con el hojaldre en la parte inferior y con las manzanas bañadas en un caramelo irresistible

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Tarta Tatin. (Adobe Stock)
Tarta Tatin. (Adobe Stock)

Un clásico irresistible de la repostería francesa, la Tarta Tatin conquista por el contraste caramelizado de sus manzanas y la suavidad de su base. Su presentación invertida y la fusión de aromas la han convertido en un postre icónico, perfecto para celebrar o culminar una comida especial.

La Tarta Tatin nació en la región de Lamotte-Beuvron, Francia, a finales del siglo XIX, obra de las hermanas Tatin. La receta tradicional consiste en caramelizar manzanas con mantequilla y azúcar, cubrirlas con masa y hornear el conjunto. Se sirve templada, sola o con nata, y marida con vinos dulces o un café aromático.

Receta de Tarta Tatin

La Tarta Tatin es reconocida por su elaboración “al revés”: primero se preparan las manzanas caramelizadas, luego se cubren con una lámina de masa quebrada y se finaliza la cocción en el horno. El resultado es una tarta jugosa por dentro, con una base crujiente y una corona de manzanas doradas en caramelo.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Cocción en sartén/molde: 15 minutos
  • Horneado: 30-35 minutos
  • Enfriado antes de desmoldar: 5 minutos
  • Tiempo total aproximado: 1 hora y 5 minutos

Ingredientes

  • 6-8 manzanas (preferiblemente Golden o Reineta)
  • 100 g de mantequilla
  • 150 g de azúcar
  • 1 lámina de masa quebrada (casera o comprada)
  • 1 pizca de sal

Opcional: canela o vainilla al gusto

Cómo hacer Tarta Tatin, paso a paso

Tarta Tatin. (Adobe Stock)
Tarta Tatin. (Adobe Stock)
  1. Pela las manzanas, descorazónalas y córtalas en cuartos.
  2. En un molde o sartén apta para horno (24 cm de diámetro), derrite la mantequilla a fuego medio. Añade el azúcar y deja fundir hasta lograr un caramelo dorado, sin remover.
  3. Retira del fuego y coloca los cuartos de manzana sobre el caramelo, bien apretados.
  4. Vuelve a poner el molde al fuego bajo y cocina durante 10-15 minutos, hasta que las manzanas estén parcialmente cocidas y el caramelo burbujee ligeramente.
  5. Calienta el horno a 180°C. Cubre las manzanas con la masa quebrada. Mete los bordes hacia dentro del molde y pincha ligeramente la masa con un tenedor.
  6. Hornea entre 30 y 35 minutos hasta que la masa esté dorada y crujiente.
  7. Deja reposar cinco minutos fuera del horno para evitar quemaduras con el caramelo. Desmolda con cuidado, volcando la tarta sobre un plato grande mientras aún está caliente.
  8. Sirve la tarta templada, sola o con helado/nata.
  9. Consejos clave:
  11. Utiliza un molde apto para fuego y horno para una manipulación segura.
  12. Vuelca la tarta cuando aún está caliente para evitar que el caramelo se endurezca y dificulte el desmoldado.

Si buscas un toque distinto, añade una pizca de canela o extracto de vainilla al caramelo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aprox. 255 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Azúcares: 24 g
  • Proteínas: 1,5 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva a temperatura ambiente durante 24 horas tapada con film. En nevera, hasta tres días. Puede recalentarse en horno bajo para recuperar la textura crujiente.

