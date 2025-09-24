Receta de bayonesa, el postre tradicional más sencillo de preparar que necesita solo dos ingredientes

Receta de bayonesa, un dulce tradicional a base de hojaldre y cabello de ángel (Adobe Stock)

Puede que este nombre no resuene en tu cabeza, pero se trata de un postre tan fácil y rico que bien merece la atención de cualquiera. La bayonesa es uno de los postres tradicionales más sencillos que pueden existir en la repostería española, una suerte de empanada dulce de hojaldre rellena de cabello de ángel. No hay que confundir esta receta con lo que en Sevilla y otras zonas de Andalucía se conoce como ‘cortadillo de cidra’, un postre que también se rellena de cabello de ángel, pero que se elabora con una masa diferente, con una textura ligeramente hojaldrada pero preparada habitualmente con manteca de cerdo.

En el caso de la bayonesa, para prepararla solo hay que cortar una lámina de hojaldre en dos mitades iguales, extender cabello de ángel sobre una de ellas, cubrir con la otra mitad y hornear. Se sirve en porciones cuadradas o rectangulares y está listo en no más de 25 minutos. Se puede elaborar con hojaldre fresco o congelado, incluso podría prepararse con hojaldre casero, aunque no es necesaria la complicación. Sí es imprescindible, ya que es una receta que necesita de pocos ingredientes, que estos sean de la mayor calidad posible, para conseguir así un sabor delicioso.

Receta de bayonesa

Para preparar la clásica bayonesa utilizaremos hojaldre fresco o congelado, que rellenaremos con cabello de ángel antes de doblarlo, cortarlo en porciones y hornearlo. El resultado final es un pastel relleno y hojaldrado, de textura crujiente y corazón jugoso.

Tiempo de preparación

Preparación de los ingredientes y montaje: 10 minutos

Cocción en horno: 10-12 minutos

Tiempo total estimado: 25 minutos

Ingredientes

2 láminas de hojaldre rectangulares

400 g de cabello de ángel

1 huevo (para pincelar)

Cómo hacer bayonesa, paso a paso

Precalienta el horno a 200℃ con calor arriba y abajo. Estira ligeramente una lámina de hojaldre sobre papel de hornear y sobre una bandeja. Reparte el cabello de ángel en el centro, dejando los bordes libres (unos dos centímetros). Cubre con la otra lámina de hojaldre y presiona bien los bordes para sellar, puedes ayudarte de un tenedor. Haz unos cortes ligeros en la superficie, sin llegar al relleno, para facilitar la cocción y evitar que se deforme. Pincela la superficie del hojaldre con huevo batido para que quede brillante. Hornea de 10 a 12 minutos o hasta que el hojaldre esté bien dorado y crujiente. Saca la bayonesa y deja enfriar sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde unas ocho porciones de tamaño pastelero individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 275 kcal aproximadamente

Hidratos de carbono: 32 g

Azúcares: 17 g

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 5,5 g

Proteínas: 3 g

Sal: 0,6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La bayonesa de hojaldre y cabello de ángel se conserva correctamente hasta tres días a temperatura ambiente en un recipiente hermético. Si hace calor, mejor guardarla en la nevera y sacarla media hora antes de servir.