Tarta Massini: un postre de origen catalán típico en bodas y celebraciones importantes

Un contraste de cremosidad, ligereza y elegancia hace de la tarta Massini un postre inolvidable en cualquier mesa festiva. Presentada frecuentemente en bodas y celebraciones en Cataluña, su fama se ha extendido gracias a su sofisticada combinación de texturas y sabores.
Originaria de Cataluña y dedicada al célebre tenor italiano Angelo Masini, la tarta Massini destaca por sus capas de bizcocho genovés, crema de trufa, crema chantilly y una cobertura de yema caramelizada. Puede encontrarse en las vitrinas de las mejores pastelerías catalanas con variantes en el licor del almíbar y en la decoración, aunque la estructura tradicional se mantiene inalterada.
Receta de tarta Massini
Este postre sobresale por la delicadeza de su bizcocho genovés, el contraste entre la crema de trufa y la crema chantilly, y el brillo y dulzura de la yema caramelizada. El montaje alterna capas húmedas y aireadas, rematando con un toque dorado y crujiente de azúcar quemado sobre la yema.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 1 hora
- Enfriado y montaje: 4-5 horas
- Total aproximado: 6 horas
Desglose:
- Elaboración de bizcocho: 30 minutos
- Preparación de cremas y almíbar: 45 minutos
- Montaje y refrigeración: 4 horas
- Decoración final: 15 minutos
Ingredientes
- 4 huevos
- 120 gramos de azúcar
- 120 gramos de harina de repostería
- 1 pizca de sal
- Esencia de vainilla
- 100 ml de agua
- 50 gramos de azúcar (para almíbar)
- 50 ml de brandy (opcional)
- 200 ml de nata para montar (mínimo 35% materia grasa, para la trufa)
- 100 gramos de chocolate negro (mínimo 70% de cacao)
- 200 ml de nata para montar (para la chantilly)
- Azúcar glas
- 70 ml de agua (para crema de yema)
- 35 gramos de azúcar (para crema de yema)
- Jugo de un limón (opcional)
- Esencia de vainilla (opcional)
- 2 yemas de huevo
- 5 gramos de maicena
- Azúcar para caramelizar
- Almendra crocanti o laminada (para decorar)
Cómo hacer tarta Massini, paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C.
- Bate los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta triplicar su volumen.
- Tamiza la harina con la sal e incorpora con movimientos envolventes.
- Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea 25-30 minutos.
- Deja enfriar y desmolda el bizcocho.
- Prepara el almíbar: hierve agua, azúcar y brandy, enfría.
- Elabora la crema de trufa: hierve la nata, añade el chocolate, mezcla y enfría 4 horas; luego monta hasta que esté firme.
- Prepara la crema chantilly: bate nata fría con azúcar glas y vainilla hasta formar picos.
- Haz la crema de yema: mezcla yemas, maicena y azúcar. Calienta el agua, azúcar, limón y vainilla para un almíbar, agrégalo a las yemas, calienta y espesa al fuego. Deja enfriar.
- Corta el bizcocho en tres discos horizontales.
- Humedece la primera capa de bizcocho con almíbar y extiende la crema de trufa.
- Coloca la segunda capa, vuelve a humedecer y reparte la crema chantilly.
- Pon la última capa de bizcocho, humedece y cubre con la crema de yema.
- Espolvorea bien de azúcar y carameliza la superficie usando un soplete para lograr una capa crocante.
- Decora los bordes con almendra crocanti o laminada y, con una manga pastelera, haz rosetones de chantilly si deseas.
Consejos clave
- Monta la tarta con rellenos bien fríos y usa movimientos envolventes para que el bizcocho no pierda aire
- Para la capa de yema, controla bien la temperatura para evitar que se corte la crema
- Al caramelizar la superficie, mueve el soplete de forma constante para evitar quemar la yema
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 10-12 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 20 g
- Grasas saturadas: 12 g
- Carbohidratos: 32 g
- Proteínas: 7 g
- Azúcares: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En nevera (4°C), hasta 3 días bien cubierta. No se recomienda congelar debido a las cremas.