Tarta Massini: un postre de origen catalán típico en bodas y celebraciones importantes

Recuerda a la tarta de San Marcos, pero la trufa y otros elementos de su elaboración la diferencian, convirtiéndola en una creación única y espectacular

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Tarta Massini (Pinterest)
Tarta Massini (Pinterest)

Un contraste de cremosidad, ligereza y elegancia hace de la tarta Massini un postre inolvidable en cualquier mesa festiva. Presentada frecuentemente en bodas y celebraciones en Cataluña, su fama se ha extendido gracias a su sofisticada combinación de texturas y sabores.

Originaria de Cataluña y dedicada al célebre tenor italiano Angelo Masini, la tarta Massini destaca por sus capas de bizcocho genovés, crema de trufa, crema chantilly y una cobertura de yema caramelizada. Puede encontrarse en las vitrinas de las mejores pastelerías catalanas con variantes en el licor del almíbar y en la decoración, aunque la estructura tradicional se mantiene inalterada.

Receta de tarta Massini

Este postre sobresale por la delicadeza de su bizcocho genovés, el contraste entre la crema de trufa y la crema chantilly, y el brillo y dulzura de la yema caramelizada. El montaje alterna capas húmedas y aireadas, rematando con un toque dorado y crujiente de azúcar quemado sobre la yema.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 1 hora
  • Enfriado y montaje: 4-5 horas
  • Total aproximado: 6 horas

Desglose:

  • Elaboración de bizcocho: 30 minutos
  • Preparación de cremas y almíbar: 45 minutos
  • Montaje y refrigeración: 4 horas
  • Decoración final: 15 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 120 gramos de azúcar
  • 120 gramos de harina de repostería
  • 1 pizca de sal
  • Esencia de vainilla
  • 100 ml de agua
  • 50 gramos de azúcar (para almíbar)
  • 50 ml de brandy (opcional)
  • 200 ml de nata para montar (mínimo 35% materia grasa, para la trufa)
  • 100 gramos de chocolate negro (mínimo 70% de cacao)
  • 200 ml de nata para montar (para la chantilly)
  • Azúcar glas
  • 70 ml de agua (para crema de yema)
  • 35 gramos de azúcar (para crema de yema)
  • Jugo de un limón (opcional)
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • 2 yemas de huevo
  • 5 gramos de maicena
  • Azúcar para caramelizar
  • Almendra crocanti o laminada (para decorar)

Cómo hacer tarta Massini, paso a paso

Tarta Malssini. (Pinterest)
Tarta Malssini. (Pinterest)
  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. Bate los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta triplicar su volumen.
  3. Tamiza la harina con la sal e incorpora con movimientos envolventes.
  4. Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea 25-30 minutos.
  5. Deja enfriar y desmolda el bizcocho.
  6. Prepara el almíbar: hierve agua, azúcar y brandy, enfría.
  7. Elabora la crema de trufa: hierve la nata, añade el chocolate, mezcla y enfría 4 horas; luego monta hasta que esté firme.
  8. Prepara la crema chantilly: bate nata fría con azúcar glas y vainilla hasta formar picos.
  9. Haz la crema de yema: mezcla yemas, maicena y azúcar. Calienta el agua, azúcar, limón y vainilla para un almíbar, agrégalo a las yemas, calienta y espesa al fuego. Deja enfriar.
  10. Corta el bizcocho en tres discos horizontales.
  11. Humedece la primera capa de bizcocho con almíbar y extiende la crema de trufa.
  12. Coloca la segunda capa, vuelve a humedecer y reparte la crema chantilly.
  13. Pon la última capa de bizcocho, humedece y cubre con la crema de yema.
  14. Espolvorea bien de azúcar y carameliza la superficie usando un soplete para lograr una capa crocante.
  15. Decora los bordes con almendra crocanti o laminada y, con una manga pastelera, haz rosetones de chantilly si deseas.

Consejos clave

  • Monta la tarta con rellenos bien fríos y usa movimientos envolventes para que el bizcocho no pierda aire
  • Para la capa de yema, controla bien la temperatura para evitar que se corte la crema
  • Al caramelizar la superficie, mueve el soplete de forma constante para evitar quemar la yema

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 20 g
  • Grasas saturadas: 12 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 7 g
  • Azúcares: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En nevera (4°C), hasta 3 días bien cubierta. No se recomienda congelar debido a las cremas.

