Tarta Massini: un postre de origen catalán típico en bodas y celebraciones importantes

Tarta Massini (Pinterest)

Un contraste de cremosidad, ligereza y elegancia hace de la tarta Massini un postre inolvidable en cualquier mesa festiva. Presentada frecuentemente en bodas y celebraciones en Cataluña, su fama se ha extendido gracias a su sofisticada combinación de texturas y sabores.

Originaria de Cataluña y dedicada al célebre tenor italiano Angelo Masini, la tarta Massini destaca por sus capas de bizcocho genovés, crema de trufa, crema chantilly y una cobertura de yema caramelizada. Puede encontrarse en las vitrinas de las mejores pastelerías catalanas con variantes en el licor del almíbar y en la decoración, aunque la estructura tradicional se mantiene inalterada.

Receta de tarta Massini

Este postre sobresale por la delicadeza de su bizcocho genovés, el contraste entre la crema de trufa y la crema chantilly, y el brillo y dulzura de la yema caramelizada. El montaje alterna capas húmedas y aireadas, rematando con un toque dorado y crujiente de azúcar quemado sobre la yema.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 1 hora

Enfriado y montaje: 4-5 horas

Total aproximado: 6 horas

Desglose:

Elaboración de bizcocho: 30 minutos

Preparación de cremas y almíbar: 45 minutos

Montaje y refrigeración: 4 horas

Decoración final: 15 minutos

Ingredientes

4 huevos

120 gramos de azúcar

120 gramos de harina de repostería

1 pizca de sal

Esencia de vainilla

100 ml de agua

50 gramos de azúcar (para almíbar)

50 ml de brandy (opcional)

200 ml de nata para montar (mínimo 35% materia grasa, para la trufa)

100 gramos de chocolate negro (mínimo 70% de cacao)

200 ml de nata para montar (para la chantilly)

Azúcar glas

70 ml de agua (para crema de yema)

35 gramos de azúcar (para crema de yema)

Jugo de un limón (opcional)

Esencia de vainilla (opcional)

2 yemas de huevo

5 gramos de maicena

Azúcar para caramelizar

Almendra crocanti o laminada (para decorar)

Cómo hacer tarta Massini, paso a paso

Tarta Malssini. (Pinterest)

Precalienta el horno a 180°C. Bate los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta triplicar su volumen. Tamiza la harina con la sal e incorpora con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea 25-30 minutos. Deja enfriar y desmolda el bizcocho. Prepara el almíbar: hierve agua, azúcar y brandy, enfría. Elabora la crema de trufa: hierve la nata, añade el chocolate, mezcla y enfría 4 horas; luego monta hasta que esté firme. Prepara la crema chantilly: bate nata fría con azúcar glas y vainilla hasta formar picos. Haz la crema de yema: mezcla yemas, maicena y azúcar. Calienta el agua, azúcar, limón y vainilla para un almíbar, agrégalo a las yemas, calienta y espesa al fuego. Deja enfriar. Corta el bizcocho en tres discos horizontales. Humedece la primera capa de bizcocho con almíbar y extiende la crema de trufa. Coloca la segunda capa, vuelve a humedecer y reparte la crema chantilly. Pon la última capa de bizcocho, humedece y cubre con la crema de yema. Espolvorea bien de azúcar y carameliza la superficie usando un soplete para lograr una capa crocante. Decora los bordes con almendra crocanti o laminada y, con una manga pastelera, haz rosetones de chantilly si deseas.

Consejos clave

Monta la tarta con rellenos bien fríos y usa movimientos envolventes para que el bizcocho no pierda aire

Para la capa de yema, controla bien la temperatura para evitar que se corte la crema

Al caramelizar la superficie, mueve el soplete de forma constante para evitar quemar la yema

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 20 g

Grasas saturadas: 12 g

Carbohidratos: 32 g

Proteínas: 7 g

Azúcares: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En nevera (4°C), hasta 3 días bien cubierta. No se recomienda congelar debido a las cremas.