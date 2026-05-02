Comer por 1 euro a partir de este lunes: los restaurantes universitarios de Francia extienden este precio a los alumnos no becados

Un restaurante universitario en Francia. (Camille Stromboni/Flickr)

Todos los estudiantes universitarios franceses podrán acceder desde el lunes a una comida por un euro en los restaurantes gestionados por los Crous, los Centros Regionales de Obras Universitarias y Escolares, organizaciones que ofrecen becas, residencias universitarias, comedores estudiantiles, acogida a estudiantes extranjeros y actividades culturales para estudiantes. El precio, que hasta ahora solo beneficiaba a becados, se extiende tras la presión de las organizaciones estudiantiles.

Para el curso 2026, el presupuesto contempla una asignación de 50 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos y mejorar la infraestructura, en vista de que el precio real de una comida ronda los 8 o 9 euros. La generalización del menú a un euro coincide con un periodo de menor actividad universitaria, lo que permitirá ajustar el sistema antes del pico de demanda en otoño.

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El acceso está garantizado a todos los titulares de una tarjeta de estudiante, aprendices, doctorandos y voluntarios en servicio cívico. El menú económico estará disponible también para la cena en los puntos de venta abiertos en horario nocturno, y solo se podrá solicitar una vez por servicio. En 2025, los restaurantes Crous sirvieron más de 44 millones de comidas, la mitad destinadas a estudiantes en situación precaria.

El nuevo almuerzo por un euro se compone de un plato principal y hasta dos acompañamientos, como entrada, queso, postre o fruta. Los estudiantes pueden añadir suplementos, con precios fijados por cada Crous.

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El reto de la saturación

Las autoridades francesas reconocen que la saturación será el principal desafío. Para afrontarlo, se han previsto 204 nuevos puestos de trabajo y una inversión urgente de 5 millones de euros en equipamiento y seguridad, junto con medidas para agilizar el paso por caja y reforzar los controles de afluencia. “Es insuficiente”, consideró Raymond Rivière, representante sindical en el Crous de Amiens-Picardía, en declaraciones a la Agencia AFP.

En la práctica, más del 50% de las comidas de los estudiantes se concentran entre las 12:00 y las 13:00, lo que ya genera largas filas y presión sobre el personal. El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, subrayó además la importancia de no perjudicar a los estudiantes becados: “El público becado, para mí, sigue siendo un público prioritario. Creo que realmente hay que velar (...) por que no haya un efecto de desplazamiento de los becados”.

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La presidenta de la federación estudiantil Fage, Suzanne Nijdam, valoró la iniciativa, aunque lamentó su alcance: “Es insuficiente para cubrir plenamente las necesidades”, ha señalado a AFP. Nijdam destacó su preocupación por quienes estudian lejos de los campus: “Algunos estudiantes, especialmente en salud, están tan lejos de los campus universitarios tradicionales que a todos les resultará difícil beneficiarse realmente de esta tarifa”.

Desde la Unión Estudiantil, la inquietud es similar: “Por falta de medios, los Crous ponen en marcha mecanismos de compensación que terminan por debilitar este avance para los derechos de los estudiantes”, citando la decisión en Rennes o Mulhouse de suprimir la comida para llevar. Por ello, la mirada está puesta ahora en la efectividad de la medida, una vez que empiece a aplicarse a partir de este lunes.

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