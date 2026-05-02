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Comer por 1 euro a partir de este lunes: los restaurantes universitarios de Francia extienden este precio a los alumnos no becados

La medida coincide con un periodo de menor actividad universitaria, lo que permitirá ajustar el sistema antes del pico de demanda en otoño

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Un restaurante universitario en Francia. (Camille Stromboni/Flickr)
Un restaurante universitario en Francia. (Camille Stromboni/Flickr)

Todos los estudiantes universitarios franceses podrán acceder desde el lunes a una comida por un euro en los restaurantes gestionados por los Crous, los Centros Regionales de Obras Universitarias y Escolares, organizaciones que ofrecen becas, residencias universitarias, comedores estudiantiles, acogida a estudiantes extranjeros y actividades culturales para estudiantes. El precio, que hasta ahora solo beneficiaba a becados, se extiende tras la presión de las organizaciones estudiantiles.

Para el curso 2026, el presupuesto contempla una asignación de 50 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos y mejorar la infraestructura, en vista de que el precio real de una comida ronda los 8 o 9 euros. La generalización del menú a un euro coincide con un periodo de menor actividad universitaria, lo que permitirá ajustar el sistema antes del pico de demanda en otoño.

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El acceso está garantizado a todos los titulares de una tarjeta de estudiante, aprendices, doctorandos y voluntarios en servicio cívico. El menú económico estará disponible también para la cena en los puntos de venta abiertos en horario nocturno, y solo se podrá solicitar una vez por servicio. En 2025, los restaurantes Crous sirvieron más de 44 millones de comidas, la mitad destinadas a estudiantes en situación precaria.

El nuevo almuerzo por un euro se compone de un plato principal y hasta dos acompañamientos, como entrada, queso, postre o fruta. Los estudiantes pueden añadir suplementos, con precios fijados por cada Crous.

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El reto de la saturación

Las autoridades francesas reconocen que la saturación será el principal desafío. Para afrontarlo, se han previsto 204 nuevos puestos de trabajo y una inversión urgente de 5 millones de euros en equipamiento y seguridad, junto con medidas para agilizar el paso por caja y reforzar los controles de afluencia. “Es insuficiente”, consideró Raymond Rivière, representante sindical en el Crous de Amiens-Picardía, en declaraciones a la Agencia AFP.

En la práctica, más del 50% de las comidas de los estudiantes se concentran entre las 12:00 y las 13:00, lo que ya genera largas filas y presión sobre el personal. El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, subrayó además la importancia de no perjudicar a los estudiantes becados: “El público becado, para mí, sigue siendo un público prioritario. Creo que realmente hay que velar (...) por que no haya un efecto de desplazamiento de los becados”.

La presidenta de la federación estudiantil Fage, Suzanne Nijdam, valoró la iniciativa, aunque lamentó su alcance: “Es insuficiente para cubrir plenamente las necesidades”, ha señalado a AFP. Nijdam destacó su preocupación por quienes estudian lejos de los campus: “Algunos estudiantes, especialmente en salud, están tan lejos de los campus universitarios tradicionales que a todos les resultará difícil beneficiarse realmente de esta tarifa”.

Desde la Unión Estudiantil, la inquietud es similar: “Por falta de medios, los Crous ponen en marcha mecanismos de compensación que terminan por debilitar este avance para los derechos de los estudiantes”, citando la decisión en Rennes o Mulhouse de suprimir la comida para llevar. Por ello, la mirada está puesta ahora en la efectividad de la medida, una vez que empiece a aplicarse a partir de este lunes.

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