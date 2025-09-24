Barcelona se reafirma como capital del cóctel: la Ciudad Condal recupera dos bares y suma uno nuevo a la lista de los mejores del mundo

Foco, cocktail bar en Barcelona (Web de la coctelería)

Como antesala al anuncio de los 50 mejores bares del mundo, que tendrá lugar el 8 de octubre en Hong Kong, The World’s 50 Best Bars ha anunciado la lista ampliada de 51-100 de los mejores bares del planeta, una selección que amplía el podio de los top 50 para sumar nuevas pistas alrededor de todo el mundo. 2025 ha sido otro gran año para España, con un total de 4 bares en esta sección del ranking internacional. De entre estas cuatro coctelerías destacadas, una de ellas se encuentra en Madrid y otras tres en la ciudad de Barcelona, siendo la Ciudad Condal una de las localidades con mayor representación en esta selección de favoritos.

Un espacio madrileño vuelve a brillar

En Madrid, es una vieja conocida la que ha repetido su hueco. Se trata del bar Angelita, que vuelve a ocupar un puesto, esta vez en el número 51 de la lista, más de diez lugares por encima del que ocupó en 2024. Este local, ubicado en el número 4 de la Calle de la Reina, en pleno corazón de la capital, fue fundado por los hermanos Mario y David Villalón en 2009 con la idea de llevar ‘el huerto al vaso’.

El espacio de Angelita está dividido en distintas áreas. Por un lado, en la planta de calle, Angelita cuenta con su ‘wine bar’, con más de 3.000 referencias en bodega y una breve carta de pinchos que funciona en barra, sin necesidad de reserva. En su planta inferior, Angelita tiene su gastrococtelería de autor estilo speakeasy, donde sus cocteleros han desarrollado ‘Bebidas Vivas’, un menú de 20 cócteles en el que cada uno de ellos se relaciona con una planta, haciendo un homenaje a la naturaleza. Además, y como parte final de este trío de espacios, Angelita tiene un comedor que ofrece ‘fine dinning’ de la mano de los chefs Alfonso Sancho y Lis Benítez, con platos basados en productos del huerto orgánico familiar a cargo de los padres de ambos.

Barcelona, otra vez capital coctelera

Pero si hay una ciudad española que ha destacado en este nuevo listado, esa es Barcelona. La Ciudad Condal, que posiciona año sí y año también a varios de sus bares entre los mejores del mundo, tiene un gran protagonismo en la segunda mitad del ranking. En la lista de 51-100 de The World’s Best Bars, Barcelona aparece mencionada en tres ocasiones, con un trío de coctelerías que representan a la perfección la esencia de esta internacional ciudad catalana.

Así, este año regresan a la lista dos viejas conocidas del ranking, Dr. Stravinsky (N.º 83) y Boadas (N.º 85). Ambas aparecieron mencionadas ya en anteriores ocasiones, aunque habían desaparecido por un tiempo del foco. Este año se suma además una completa novedad; el bar Foco (N.º 89), que se incorpora a la lista por primera vez.

En el caso de Dr.Stravinsky, esta coctelería ubicada en la zona del Born (Carrer Miralles, 5) entró como número 25 de The World’s 50 Best Bars en 2019 y se mantuvo como 52ª en 2020. Ahora, recupera su ansiado espacio, aunque esta vez en la cola de la lista. Esta coctelería artesanal cuenta con su propio laboratorio, donde elaboran combinaciones y destilados con técnicas de elaboración centenarias y materias primas de productores de proximidad.

Coctelería Dr. Stravisnky, en Barcelona (Cedida)

Por su parte, Boadas, una coctelería histórica con cerca de un siglo de vida, ha vuelto a este ranking con un puesto 85 que hace honor a su larga tradición. La que es la coctelería más antigua de Barcelona, abierta en 1933 y pionera en esto de las bebidas de autor, se encuentra en plena Rambla (Carrer dels Tallers, 1) y mantiene casi intacta la esencia de siempre. Con la diferencia de que, ahora, este emblemático local funciona bajo la dirección de Simone Caporale y Marc Álvarez, los bármanes y fundadores del ya legendario Sips, que ocupó el primer puesto en la lista de los 50 mejores bares del mundo en 2023.

Boadas Cocktails, en Barcelona (Instagram / @boadascocktails)

La tercera apuesta barcelonesa de esta prestigiosa guía es Foco, una absoluta novedad en este tipo de listados. Este acogedor bar, relativamente nuevo en la escena barcelonesa, está situado en el barrio de Gràcia (Carrer de l’Encarnació, 52) y ofrece versiones modernas de cócteles clásicos en un ambiente relajado con una decoración contemporánea y algo industrial. Creado por los bármanes ingleses Tom Godfrey y Theo Quinn, con experiencia en algunos de los mejores bares del mundo, Foco toma su nombre e inspiración de los clubes de corresponsales extranjeros de todo el mundo.

Sobre The Worlds Best Bars

La guía The World’s 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, ofrece una lista definitiva de los mejores establecimientos para beber del mundo. Su lista se ha publicado anualmente desde 2009, y se ha convertido en la clasificación más esperada por los profesionales de la bebida y los aficionados a los cócteles de todo el mundo.

Esta se elabora a través de la compilación de votos de The World’s 50 Best Bars Academy, una entidad que está integrada por más de 800 expertos en bebidas, con paridad de género, donde se incluyen reconocidos bartenders y consultores, escritores expertos en bebidas y especialistas en cócteles de todo el mundo. La Academy de votantes abarca 29 regiones del mundo, cada una encabezada por un Academy Chair que elige a los votantes de su región con una distribución de votantes diseñada de modo tal que refleje el desarrollo y la sofisticación relacionados con el sector de las bebidas y la concentración de los bares de calidad en cada región. Cada votante emite 8 votos basados en sus mejores experiencias en bares durante los 18 meses previos. Los votantes deben mantenerse anónimos, y el voto es confidencial, seguro y adjudicado de manera independiente por Deloitte.