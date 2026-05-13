España

Lydia Lozano y Rappel, los rostros ocultos tras Pizza y Tortuga en ‘Mask Singer’

La sexta gala del concurso en Antena 3 sorprendió con el regreso de la periodista y la participación del popular vidente, en una noche marcada por el acierto de los investigadores

Guardar
Google icon
Los investigadores acertaron al identificar a los dos rostros ocultos de la noche
La emoción y las sorpresas marcaron la sexta entrega de ‘Mask Singer’ en Antena 3 (Mask Singer)

La última gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha generado una notable expectación al revelar bajo la máscara de Pizza a Lydia Lozano, figura histórica de la televisión española vinculada a ‘Sálvame’. La emisión se ha caracterizado por la coincidencia de los investigadores en identificar correctamente a los participantes desenmascarados, llevando la competición hacia una semifinal marcada por el descenso significativo en el número de máscaras restantes.

En la sexta entrega de la quinta edición de ‘Mask Singer’, la colaboradora Lydia Lozano ha participado como concursante oculta bajo la máscara de Pizza, volviendo así a Antena 3 tras casi veinticinco años de ausencia. Lozano ha engañado incluso a sus allegados, pues llegó a comunicar a su marido que estaba inmersa en un especial de Lola Flores como tapadera para justificar su participación en el concurso musical.

PUBLICIDAD

El concurso ha continuado con el enfrentamiento entre cinco máscaras: Clavel, Tortuga, Jirafa, Pizza y Mejillón. Solo tres de ellas han logrado avanzar a la semifinal, tras una gala que ha contado con un investigador invitado, el presentador y meteorólogo Roberto Brasero, quien se ha sumado a los habituales Ana Milán, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo.

Acierto en el ‘truelo’

La jornada ha comenzado con un ‘truelo’ entre Pizza, Jirafa y Clavel. Pizza ha inaugurado las actuaciones con una versión del conocido tema “Pedro” de Raffaella Carrá, lo que ha llevado a Ana Milán y Boris Izaguirre a afirmar de forma rotunda que se trataba de Lydia Lozano.

PUBLICIDAD

La actuación generó sorpresa y llevó a los investigadores a acertar su identidad
Lozano disfrutó su paso por el programa y celebró el momento en el escenario (Mask Singer)

Por su parte, Roberto Brasero ha apuntado a Penélope Cruz como posible identidad de Pizza, mientras Ruth Lorenzo apostaba por Pilar Eyre y Juan y Medio sugería a Marta Sánchez. Finalmente, tras no superar el enfrentamiento contra Jirafa y Clavel, Pizza ha tenido que descubrir su identidad, confirmando la sospecha de los investigadores y del público asistente: bajo la máscara se encontraba Lydia Lozano.

Lozano ha manifestado su satisfacción, confesando que ha vivido “uno de los momentos más divertidos” de su carrera en televisión y reconociendo la sorpresa de haber sido descubierta por Boris Izaguirre, a quien ha dedicado una exclamación espontánea durante la gala.

Unanimidad del jurado

El duelo final de la noche se ha desarrollado entre las máscaras de Mejillón y Tortuga, siendo esta última la siguiente en revelar la identidad de su participante. En esta ocasión, la unanimidad entre los cinco investigadores respecto a la identidad que se ocultaba bajo la máscara ha sido absoluta. Según todos los expertos del jurado, el enigmático participante era Rappel, conocido mediáticamente por su trayectoria televisiva como vidente y por sus icónicas túnicas.

Al ser eliminado, Tortuga se ha quitado la máscara en medio de una atmósfera donde la sorpresa era mínima para los investigadores, pero el momento ha supuesto una emotiva aparición de Rappel en el plató del concurso. El propio Rappel ha declarado que se sentía “muy feliz y a gusto” tras su intervención en el programa de Antena 3. Además, ha relatado brevemente su relación con la mítica cantante Raffaella Carrà, comentando: “Rafaella me ha hecho hacer cosas... que podría escribir un libro”.

Durante la presente edición ya han sido desenmascarados concursantes de relevancia nacional e internacional, entre los que figuran Elle Macpherson, Bernd Schuster, Martina Navratilova, Salva Reina, Samantha Fox, Trancas y Barrancas, Tomás Roncero, Cayetana Guillén Cuervo, Begoña Villacís y María del Monte, a los que se han sumado Lydia Lozano y Rappel.

El número progresivamente reducido de máscaras en competencia ha intensificado la dificultad para los investigadores y la presión entre los concursantes. Con el pase de Mofeta, Troglodita y Momia a semifinales, y tras la eliminación de Pizza y Tortuga, el programa ha entrado en una fase en la que cada actuación resulta determinante para el desenlace del certamen.

Temas Relacionados

Antena 3AtresmediaGente EspañaFamosos EspañaMúsica EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas son las horas en la que tu celular peor funciona: cuál es la explicación

España lidera el ranking de países europeos con mayor congestión en la red durante el horario de mayor demanda

Estas son las horas en la que tu celular peor funciona: cuál es la explicación

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la Once del miércoles 13 de mayo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la Once del miércoles 13 de mayo

David Bisbal revela en ‘El Hormiguero’ el proceso de su nuevo álbum y la importancia del apoyo familiar: “Hemos logrado encajar las piezas a la perfección”

El disco ‘Eternos’ saldrá en octubre con versiones de clásicos en castellano y colaboraciones internacionales

David Bisbal revela en ‘El Hormiguero’ el proceso de su nuevo álbum y la importancia del apoyo familiar: “Hemos logrado encajar las piezas a la perfección”

Wyoming se sincera en ‘La noche de Aimar’: “Ya me han agredido”

El presentador de ‘El gran Wyoming’, en La Sexta, explica en el programa de Aimar Bretos cómo sufrió una agresión al grito de “rojo” e “hijo de puta”

Wyoming se sincera en ‘La noche de Aimar’: “Ya me han agredido”

Super ONCE estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 13 mayo

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super ONCE estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 13 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

Cambio de reglas para Uber, Cabify y Bolt: Madrid exigirá VTC con nuevas pegatinas antifalsificación, límites a la subida de precios en eventos y más coches adaptados

El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026