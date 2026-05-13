Lydia Lozano y Rappel, los rostros ocultos tras Pizza y Tortuga en ‘Mask Singer’

La emoción y las sorpresas marcaron la sexta entrega de ‘Mask Singer’ en Antena 3 (Mask Singer)

La última gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha generado una notable expectación al revelar bajo la máscara de Pizza a Lydia Lozano, figura histórica de la televisión española vinculada a ‘Sálvame’. La emisión se ha caracterizado por la coincidencia de los investigadores en identificar correctamente a los participantes desenmascarados, llevando la competición hacia una semifinal marcada por el descenso significativo en el número de máscaras restantes.

En la sexta entrega de la quinta edición de ‘Mask Singer’, la colaboradora Lydia Lozano ha participado como concursante oculta bajo la máscara de Pizza, volviendo así a Antena 3 tras casi veinticinco años de ausencia. Lozano ha engañado incluso a sus allegados, pues llegó a comunicar a su marido que estaba inmersa en un especial de Lola Flores como tapadera para justificar su participación en el concurso musical.

PUBLICIDAD

El concurso ha continuado con el enfrentamiento entre cinco máscaras: Clavel, Tortuga, Jirafa, Pizza y Mejillón. Solo tres de ellas han logrado avanzar a la semifinal, tras una gala que ha contado con un investigador invitado, el presentador y meteorólogo Roberto Brasero, quien se ha sumado a los habituales Ana Milán, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo.

Acierto en el ‘truelo’

La jornada ha comenzado con un ‘truelo’ entre Pizza, Jirafa y Clavel. Pizza ha inaugurado las actuaciones con una versión del conocido tema “Pedro” de Raffaella Carrá, lo que ha llevado a Ana Milán y Boris Izaguirre a afirmar de forma rotunda que se trataba de Lydia Lozano.

PUBLICIDAD

Lozano disfrutó su paso por el programa y celebró el momento en el escenario (Mask Singer)

Por su parte, Roberto Brasero ha apuntado a Penélope Cruz como posible identidad de Pizza, mientras Ruth Lorenzo apostaba por Pilar Eyre y Juan y Medio sugería a Marta Sánchez. Finalmente, tras no superar el enfrentamiento contra Jirafa y Clavel, Pizza ha tenido que descubrir su identidad, confirmando la sospecha de los investigadores y del público asistente: bajo la máscara se encontraba Lydia Lozano.

Lozano ha manifestado su satisfacción, confesando que ha vivido “uno de los momentos más divertidos” de su carrera en televisión y reconociendo la sorpresa de haber sido descubierta por Boris Izaguirre, a quien ha dedicado una exclamación espontánea durante la gala.

PUBLICIDAD

Unanimidad del jurado

El duelo final de la noche se ha desarrollado entre las máscaras de Mejillón y Tortuga, siendo esta última la siguiente en revelar la identidad de su participante. En esta ocasión, la unanimidad entre los cinco investigadores respecto a la identidad que se ocultaba bajo la máscara ha sido absoluta. Según todos los expertos del jurado, el enigmático participante era Rappel, conocido mediáticamente por su trayectoria televisiva como vidente y por sus icónicas túnicas.

Al ser eliminado, Tortuga se ha quitado la máscara en medio de una atmósfera donde la sorpresa era mínima para los investigadores, pero el momento ha supuesto una emotiva aparición de Rappel en el plató del concurso. El propio Rappel ha declarado que se sentía “muy feliz y a gusto” tras su intervención en el programa de Antena 3. Además, ha relatado brevemente su relación con la mítica cantante Raffaella Carrà, comentando: “Rafaella me ha hecho hacer cosas... que podría escribir un libro”.

PUBLICIDAD

Durante la presente edición ya han sido desenmascarados concursantes de relevancia nacional e internacional, entre los que figuran Elle Macpherson, Bernd Schuster, Martina Navratilova, Salva Reina, Samantha Fox, Trancas y Barrancas, Tomás Roncero, Cayetana Guillén Cuervo, Begoña Villacís y María del Monte, a los que se han sumado Lydia Lozano y Rappel.

El número progresivamente reducido de máscaras en competencia ha intensificado la dificultad para los investigadores y la presión entre los concursantes. Con el pase de Mofeta, Troglodita y Momia a semifinales, y tras la eliminación de Pizza y Tortuga, el programa ha entrado en una fase en la que cada actuación resulta determinante para el desenlace del certamen.

PUBLICIDAD