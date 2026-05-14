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Las hogueras de ‘La isla de las tentaciones’ provocan fugas, llantos y crisis de pareja: “Me acaban de romper el corazón”

Tres concursantes afrontan rupturas y desconfianza tras ver imágenes comprometedoras de sus parejas durante la última ceremonia ante el fuego

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La hoguera de chicas se convierte en escenario de tensión y desconcierto
La concursante rompe a llorar y es seguida por sus compañeras hacia la playa (La Isla de las Tentaciones)

El último episodio de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha dejado momentos de máxima tensión y desbordamiento emocional entre los participantes durante las hogueras recientes. Entre los hechos más destacados de la edición, tres parejas han experimentado rupturas de confianza y profundas crisis motivadas por las imágenes vistas en la última ceremonia ante el fuego.

En la hoguera de las chicas, Alba ha reaccionado con nerviosismo y desesperación tras visualizar a su pareja comportándose de forma que considera irrespetuosa. La concursante, que ha llegado recientemente a República Dominicana, ha declarado que dependen de esta experiencia para confirmar si aún existe respeto en su relación, llegando a decir: “Necesitaría ver que se lo está pasando bien, pero que está marcando bien los límites”.

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La situación ha alcanzado su punto crítico cuando, tras ver imágenes de su pareja en actitudes que le han resultado inadmisibles, ha exclamado su indignación y ha señalado no solo a él como responsable, sino también a la influencia de los demás habitantes de la villa. Al presenciar escenas que incluían bailes pegados y juegos, Alba ha roto a llorar, ha tirado la tablet y ha abandonado bruscamente la hoguera para buscar ‘Villa montaña’, seguida por todas sus compañeras.

Alba y sus compañeras reanudan la ceremonia tras el episodio de huida
El grupo vuelve a la hoguera después de calmarse en la playa (La Isla de las Tentaciones)

Durante esa fuga por la playa, Sandra Barneda, la presentadora, ha intentado detenerlas sin éxito, hasta alcanzar al grupo en la orilla, mostrándose abiertamente contrariada por su reacción colectiva. Tras lograr calmar a Alba, la presentadora le ha recordado que no pueden ver todo lo que sucede y que es necesario aguantar, consiguiendo finalmente que regresen a la hoguera.

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Infidelidades a la vista

En la hoguera de los chicos, Lucas ha tenido que enfrentarse a una situación límite al descubrir, mediante grabaciones, la infidelidad de su pareja Yuli con su tentador favorito, Óscar. Después de visualizar las imágenes, Lucas ha expresado a Sandra Barneda y a sus compañeros la profunda tristeza y decepción que ha sentido: “Me acaban de romper el corazón”.

En ediciones anteriores, Lucas había manifestado satisfacción con el desarrollo en la casa y confianza respecto a Yuli; sin embargo, tras ver los nuevos vídeos, ha admitido que las palabras y acciones de su pareja le han decepcionado y han generado inseguridad.

El concursante expresa su decepción tras ver las imágenes en la hoguera
“Me acaban de romper el corazón”, confiesa Lucas ante sus compañeros (La Isla de las Tentaciones)

Pese al dolor, ha mantenido que él está respetando los límites y ha sentenciado que nunca había visto a su pareja actuar así. Asimismo, Lucas ha confesado sentirse destrozado emocionalmente, aunque se ha mostrado firme ante la cámara: “No sabe el hombre que se ha perdido, pero volverá”.

Por otro lado, Leila ha resultado especialmente afectada al descubrir en la hoguera unas imágenes en las que su pareja, Atamán, aparece muy cercano a Claudia, con quien mantiene un “feeling” creciente, según se destaca en los comentarios de las chicas presentes.

La participante admite sentirse incapaz de llorar por el impacto
Leila duda de la autenticidad de los sentimientos de su novio tras las imágenes (La Isla de las Tentaciones)

Al ver a su novio besarse de manera apasionada con Claudia, Leila ha quedado sin palabras y ha confesado ante el grupo: “¿Esa es la persona que fue a la villa? ¿Ese es mi novio, en serio? No me lo creo. Ver a mi novio besándose con otra... no me salen ni las lágrimas”.

La concursante ha reconocido que siente que el vínculo se ha quebrado, aunque asegura no poder ni llorar por el impacto. Ante la pregunta de Sandra Barneda sobre el significado de Atamán para ella, Leila ha respondido recordando la historia compartida: “Para mí era el amor de mi vida. Son once años donde hemos construido todo juntos. Era el padre de mis hijos. No sé qué siento”.

Explosión de emociones ante las hogueras

Tras nuevas imágenes proyectadas por la presentadora, Leila ha dejado constancia de su pesar al no haberse permitido avanzar ella misma en su villa, lamentando la traición percibida y poniendo en duda la autenticidad de los sentimientos de su pareja.

El visionado de las grabaciones ha provocado en los concursantes explosiones de dolor, aislamiento y enfado, con huidas y reacciones incontroladas tanto entre las chicas como entre los chicos. Tanto Alba como Lucas y Leila han experimentado una ruptura emocional al confrontar las conductas de sus parejas y enfrentarse a la inseguridad sobre sus relaciones.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

La intervención de Sandra Barneda ha sido crucial para intentar mitigar el impacto y reconducir la situación durante la emisión, insistiendo en la necesidad de resistir las pruebas y advirtiendo que no toda la verdad se conoce hasta el último momento.

El episodio pone de manifiesto cómo las imágenes y la convivencia bajo vigilancia pueden desencadenar crisis inesperadas y transformar la percepción de los participantes sobre sus vínculos y sobre ellos mismos.

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