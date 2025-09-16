Pastitsio de ternera: una receta griega sencilla y saciante para sorprender a tus invitados

Pastitsio de ternera, receta tradicional griega. (Freepik)

La cocina mediterránea es una de las más valoradas por su carácter saludable y su gran sabor. Entre sus pilares fundamentales se encuentra Grecia, un país que destaca por la riqueza de su gastronomía.

Uno de sus platos más conocidos es el pastitsio, que destaca por ser contundente. Inspirado en la moussaka, pero sustituyendo las berenjenas por macarrones o fetuccini, este plato destaca por sus capas bien diferenciadas: carne de ternera, salsa de tomate especiada, pasta y una cobertura densa de queso y ricota. Muchos lo sirven como plato principal, acompañado de una ensalada fresca o de un vino tinto joven.

Receta de pastitsio de ternera

Esta se adapta al método clásico pero con pasos más directos. La combinación de carne salteada en especias, tomate y una cubierta cremosa de ricota y feta crea un gratinado dorado y sabroso. La pasta se mezcla con huevo y parmesano para dar cuerpo a la base, mientras que el montaje en capas garantiza variedad de texturas y sabores en cada porción.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 25 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 500 g de carne picada de ternera 1/2 cucharadita de pimienta 1/2 cucharadita de canela molida 95 g de pasta de tomate 400 g de tomate triturado (en lata) 375 g de fetuccini fresco (o macarrones) 60 g de queso parmesano rallado 3 huevos 150 g de queso feta 400 g de ricota fresca 2 yemas de huevo adicionales

Cómo hacer pastitsio de ternera, paso a paso

Precaliente el horno a 200 °C con ventilador. Ponga a hervir agua con sal. Sofríe la cebolla picada en aceite de oliva durante 2 minutos. Añada e integre el ajo picado. Incorpore la carne picada a fuego alto; deshágala con una cuchara hasta que se dore (8 minutos). Añada la pimienta y la canela, remueva y agregue la pasta de tomate. Hazlo durante 1 minuto. Incorpora los tomates triturados y cuece a fuego lento 5 minutos, hasta que espese. Cocine la pasta en agua hirviendo durante 1 minuto. Escúrrela y métela la sartén. Mezcle con 30 g de parmesano y 2 huevos batidos mientras la pasta está caliente. Engrasa la bandeja o moldes individuales con aceite. Ponga primero la mezcla de pasta. Cubra con la mezcla de carne. Hornee 5 minutos. Mezcla el feta, la ricota, las yemas, el resto de parmesano y un huevo hasta obtener una mezcla cremosa. Extienda la mezcla de queso sobre la carne. Hornee 8 minutos, hasta dorar la superficie.

Consejos clave:

Apague el fuego c uando la carne ya haya perdido el color crudo para evitar que se reseque.

La pasta debe quedar ligeramente cruda al hervirla, ya que terminará su cocción al gratinarse en el horno.

Procese suficientemente el queso para obtener una capa superior lisa y dorada.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Da aproximadamente para siete porciones, dependiendo del tamaño de las raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 475 kcal

Proteínas: 27 g

Grasas: 23 g

Hidratos de carbono: 40 g

Fibra: 3 g

Azúcares: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la nevera (4 °C) y en un recipiente hermético, se mantiene en buen estado durante tres días. Puede congelarse antes de hornear (sin la última capa de queso), lo que hará que aguante un mes.