Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano Los rojiblancos se enfrentan este martes a los ‘Gunners’ en semifinales de Champions, un equipo al que ya eliminaron en el año 2018

El partido de Europa League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (REUTERS)

A lo largo de su historia reciente, el Atlético de Madrid se ha cruzado con el Arsenal tan solo en una eliminatoria europea, la cual dejó huella en ambos clubes. Ese enfrentamiento se produjo en el partido de semifinales de la UEFA Europa League durante la campaña 2017-2018. El conjunto español venía de consolidarse como un equipo sólido a nivel continental bajo la dirección de Diego Simeone, mientras que el Arsenal, dirigido entonces por Arsène Wenger, buscaba cerrar de la mejor forma el ciclo de su histórico entrenador. Ahora, la Champions ha vuelto a juntas a los dos equipos en duelo de semifinales, que ya disputó la ida en el Metropolitano con un resultado de 1-1 y este martes protagonizarán la vuelta en Londres para conocer quién accede a la final.