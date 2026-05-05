Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en el Emirates Stadium en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Ambos equipos cuentan con trayectorias similares en la competencia europea, aunque muestran estilos de juego distintos. El conjunto rojiblanco apuesta por la entrega, la determinación y la capacidad de resistir. Arsenal, por su parte, destaca por la estrategia y la dirección de Mikel Arteta, responsable del planteamiento desde el banquillo inglés. El encuentro en Londres se mantiene abierto tras el empate en el Metropolitano, donde ninguno de los dos logró imponerse. Solo uno de los equipos avanzará a la final y mantendrá la posibilidad de disputar el título de la Champions League.
Para el duelo, los dos equipos recuperan efectivos. En la lista de convocados del Cholo Simeone ya se incluían Julián Álvarez, Giuliano y Sorloth. Mientras que Arteta podrá contar con Odegaard y Havertz.
Ni los rojiblancos ni los Gunners han tenido fortuna en la competición europea. Tres finales alcanzó el Atlético de Madrid; una el Arsenal, pero hasta la fecha ninguno tiene la orejona en sus vitrinas. Una historia que aspiran a cambiar este 2026
A lo largo de su historia reciente, el Atlético de Madrid se ha cruzado con el Arsenal tan solo en una eliminatoria europea, la cual dejó huella en ambos clubes. Ese enfrentamiento se produjo en el partido de semifinales de la UEFA Europa League durante la campaña 2017-2018. El conjunto español venía de consolidarse como un equipo sólido a nivel continental bajo la dirección de Diego Simeone, mientras que el Arsenal, dirigido entonces por Arsène Wenger, buscaba cerrar de la mejor forma el ciclo de su histórico entrenador. Ahora, la Champions ha vuelto a juntas a los dos equipos en duelo de semifinales, que ya disputó la ida en el Metropolitano con un resultado de 1-1 y este martes protagonizarán la vuelta en Londres para conocer quién accede a la final.
El Atlético de Madrid y el Arsenal protagonizan un duelo decisivo: el partido de vuelta de semifinales de Champions. De ahí saldrá el primer finalista de la edición, que se verá las caras ante el ganador del duelo entre el PSG y el Bayern de Múnich.
El Atlético de Madrid afrontó una situación incómoda durante su última visita a Londres durante el pasado mes de octubre. El equipo dirigido por Diego Simeone había programado su entrenamiento en el Emirates Stadium, escenario habitual del club inglés, como parte de la preparación para el partido correspondiente a la fase liguera de la Champions League. Sin embargo, al concluir la sesión, los futbolistas y el cuerpo técnico se toparon con una sorpresa inesperada: no disponían de agua caliente en los vestuarios del estadio.
Convergen Arsenal y Atlético de Madrid, con el Emirates Stadium como escenario en un partido de vuelta de semifinales de alta tenseión. Dos equipos con un bagaje similar en Champions, pero estilos diferentes. Los rojiblancos tiran de corazón, coraje y resistencia. Los Gunners de pizarra, de estrategia y de la mente de Mikel Arteta, el artífice y líder del banquillo inglés. El duelo en Londres se presenta abierto, dadas las tablas que firmaron en el Metropolitano, donde ambos conjuntos se neutralizaron mutuamente. Solo uno puede avanzar. Solo uno puede seguir soñando. Solo uno puede llegar a la final de la Champions y luchar por alzarse con el título.
Todo preparado para el duelo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid que se dirimirá este mismo martes por la noche en una empatada semifinal en el que los del Cholo Simeone buscarán hacer historia y colarse en la final de la Champions. El Arsenal y el Atlético de Madrid se disputan hoy 5 de mayo a las 21.00 horas el pase a la final de la Champions League en el Emirates Stadium de Londres tras empatar en el partido de ida. Con todo abierto, ambos equipos cuentan con opciones abiertas para acceder a la final de Budapest.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de vuelta de semifinales de Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. Un partido que llega en la igualdad absoluta tras el 1-1 firmado en el Metropolitano, donde los dos equipos se neutralizaron mutuamente. Será Londres donde se decida el primer finalista de la competición europea.