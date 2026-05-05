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Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre los ‘Gunners’ y los rojiblancos

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El partido de Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid (Europa Press)
El partido de Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid (Europa Press)

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en el Emirates Stadium en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Ambos equipos cuentan con trayectorias similares en la competencia europea, aunque muestran estilos de juego distintos. El conjunto rojiblanco apuesta por la entrega, la determinación y la capacidad de resistir. Arsenal, por su parte, destaca por la estrategia y la dirección de Mikel Arteta, responsable del planteamiento desde el banquillo inglés. El encuentro en Londres se mantiene abierto tras el empate en el Metropolitano, donde ninguno de los dos logró imponerse. Solo uno de los equipos avanzará a la final y mantendrá la posibilidad de disputar el título de la Champions League.

17:27 hsHoy
Los aficionados del Atlético de Madrid en Londres (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
Los aficionados del Atlético de Madrid en Londres (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
17:01 hsHoy

Para el duelo, los dos equipos recuperan efectivos. En la lista de convocados del Cholo Simeone ya se incluían Julián Álvarez, Giuliano y Sorloth. Mientras que Arteta podrá contar con Odegaard y Havertz.

16:26 hsHoy

Ni los rojiblancos ni los Gunners han tenido fortuna en la competición europea. Tres finales alcanzó el Atlético de Madrid; una el Arsenal, pero hasta la fecha ninguno tiene la orejona en sus vitrinas. Una historia que aspiran a cambiar este 2026

16:15 hsHoy

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

Los rojiblancos se enfrentan este martes a los ‘Gunners’ en semifinales de Champions, un equipo al que ya eliminaron en el año 2018

El partido de Europa League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (REUTERS)
El partido de Europa League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (REUTERS)

A lo largo de su historia reciente, el Atlético de Madrid se ha cruzado con el Arsenal tan solo en una eliminatoria europea, la cual dejó huella en ambos clubes. Ese enfrentamiento se produjo en el partido de semifinales de la UEFA Europa League durante la campaña 2017-2018. El conjunto español venía de consolidarse como un equipo sólido a nivel continental bajo la dirección de Diego Simeone, mientras que el Arsenal, dirigido entonces por Arsène Wenger, buscaba cerrar de la mejor forma el ciclo de su histórico entrenador. Ahora, la Champions ha vuelto a juntas a los dos equipos en duelo de semifinales, que ya disputó la ida en el Metropolitano con un resultado de 1-1 y este martes protagonizarán la vuelta en Londres para conocer quién accede a la final.

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16:00 hsHoy

El Atlético de Madrid y el Arsenal protagonizan un duelo decisivo: el partido de vuelta de semifinales de Champions. De ahí saldrá el primer finalista de la edición, que se verá las caras ante el ganador del duelo entre el PSG y el Bayern de Múnich.

15:25 hsHoy

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre, cuando los rojiblancos y los ‘Gunners’ se enfrentaron en la fase de liguilla de la competición europea

Los jugadores del Atlético de Madrid entrenado en el Emirates Stadium, el estadio del Arsenal (Reuters/Andrew Couldridge)
Los jugadores del Atlético de Madrid entrenado en el Emirates Stadium, el estadio del Arsenal (Reuters/Andrew Couldridge)

El Atlético de Madrid afrontó una situación incómoda durante su última visita a Londres durante el pasado mes de octubre. El equipo dirigido por Diego Simeone había programado su entrenamiento en el Emirates Stadium, escenario habitual del club inglés, como parte de la preparación para el partido correspondiente a la fase liguera de la Champions League. Sin embargo, al concluir la sesión, los futbolistas y el cuerpo técnico se toparon con una sorpresa inesperada: no disponían de agua caliente en los vestuarios del estadio.

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15:04 hsHoy

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

Los ‘Gunners’ reciben a los rojiblancos para disputar el duelo de vuelta de la competición europea

El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Kiko Huesca)
El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Kiko Huesca)

Convergen Arsenal y Atlético de Madrid, con el Emirates Stadium como escenario en un partido de vuelta de semifinales de alta tenseión. Dos equipos con un bagaje similar en Champions, pero estilos diferentes. Los rojiblancos tiran de corazón, coraje y resistencia. Los Gunners de pizarra, de estrategia y de la mente de Mikel Arteta, el artífice y líder del banquillo inglés. El duelo en Londres se presenta abierto, dadas las tablas que firmaron en el Metropolitano, donde ambos conjuntos se neutralizaron mutuamente. Solo uno puede avanzar. Solo uno puede seguir soñando. Solo uno puede llegar a la final de la Champions y luchar por alzarse con el título.

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14:56 hsHoy

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

La eliminatoria europea se resuelve en Londres con ambos equipos igualados tras el primer encuentro: el club inglés confía en su fortaleza como local y los de Simeone apuestan por su experiencia

Declan Rice se disputa el balón con Antoine Griezmann (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Declan Rice se disputa el balón con Antoine Griezmann (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Todo preparado para el duelo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid que se dirimirá este mismo martes por la noche en una empatada semifinal en el que los del Cholo Simeone buscarán hacer historia y colarse en la final de la Champions. El Arsenal y el Atlético de Madrid se disputan hoy 5 de mayo a las 21.00 horas el pase a la final de la Champions League en el Emirates Stadium de Londres tras empatar en el partido de ida. Con todo abierto, ambos equipos cuentan con opciones abiertas para acceder a la final de Budapest.

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14:46 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de vuelta de semifinales de Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. Un partido que llega en la igualdad absoluta tras el 1-1 firmado en el Metropolitano, donde los dos equipos se neutralizaron mutuamente. Será Londres donde se decida el primer finalista de la competición europea.

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