La guerra de Oriente Medio obliga a Bruselas a buscar nuevas rutas para el comercio con Asia: Armenia será el nexo entre la UE y China

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (i), el presidente del Consejo Europeo, António Costa (c) y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián (d), a 5 de mayo de 2026 (Comisión Europea)

La continuidad del conflicto en Oriente Medio ha llevado a la Unión Europea a buscar nuevas rutas comerciales para conectar los países del bloque con los mercados asiáticos, especialmente para la importación de materias primas. En esta búsqueda ha surgido un nuevo actor, con una posición geográfica clave para que el transporte de mercancías esquive las zonas de Irán y Rusia en su viaje de Asia a Europa: Armenia.

“Armenia puede convertirse en un nudo regional para nuevas rutas comerciales globales, especialmente de materias primas”, ha destacado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una reunión celebrada este martes en Ereván (Armenia), donde el país caucásico se ha posicionado como un cruce de caminos para el transporte de mercancías de China e hidrocarburos de Asia Central.

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Según ha indicado la Comisión, la Unión Europea está muy interesada en la creación de una cadena de suministros fiable que eluda los territorios de Rusia e Irán, por lo que Armenia, que se encuentra entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía, es el Estado ideal para cumplir con ese rol. “Pocos países tienen una localización tan única como Armenia”, ha señalado Von der Leyen.

La cumbre entre Armenia y los representantes de la Unión Europea se da en el marco de las elecciones armenias, previstas para el 7 de junio -pese a las presiones rusas para frenarlas- y para las que Bruselas ha mostrado su claro apoyo al actual primer ministro, Nikol Pashinián, que buscará su reelección. Von der Leyen alabó a Pashinián por reabrir una ruta cerrada durante décadas al apostar “valientemente” por la paz con Azerbaiyán y el acercamiento a la UE.

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Carlos Cuerpo detalla el estado del Plan de Recuperación y su calendario para los próximos desembolsos por parte de la Comisión Europea, y describe la hoja de ruta como "ambiciosa, pero cumplible".

2.500 millones de euros en inversiones

El establecimiento de una nueva ruta comercial por Armenia -que carece de salida al mar- supone que el bloque europeo deberá invertir capital en el país caucásico para construir infraestructuras para el transporte de mercancías e hidrocarburos, incluido a través del mar Negro, y también a la hora de conectar el mercado digital armenio con la red europea.

En concreto, la presidenta de la comisión Europea ha adelantado que 2.500 millones de euros del programa de inversiones de los Veintisiete está en camino, que se suman a las cartas de intenciones para futuros contratos entregadas este martes por Bruselas a seis compañías y fundaciones locales en el ámbito de la infraestructura digital, innovación tecnológica y semiconductores.

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En esta línea, la UE ha indicado que apoyará proyectos en materia de energías renovables, sobre todo la expansión de la energía solar, así como la independencia energética, justo después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recordara al primer ministro armenio que su país paga menos de la tercera parte que los consumidores de gas europeos: 177 y 600 dólares respectivamente.

Además, en materia de seguridad y defensa, los líderes europeos y armenios anunciaron el establecimiento de una Misión de Asociación de la UE en Armenia. A petición del país caucásico, Bruselas contribuirá a fortalecer su capacidad de respuesta. Asimismo, las Fuerzas Armadas armenias recibieron los primeros envíos de asistencia de la UE en el marco del Fondo Europeo para la Paz , por un valor total de 30 millones de euros.

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En la misma línea, Pashinián se refirió a la importancia de firmar definitivamente un tratado de paz con Azerbaiyán -ambos bandos firmaron en agosto de 2025 un preacuerdo en la Casa Blanca-, pero aseguró que la verdadera paz no debe estar solo en el papel sino “en las mentes” de la gente y estimó en 26.000 las toneladas de cargamentos que han llegado ya desde el país vecino y destacó que Ereván ya ha empezado a importar productos petrolíferos de Azerbaiyán.