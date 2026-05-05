España

La prestación por desempleo ya protege a 8 de cada 10 parados, que cobran hasta 1.575 euros al mes

El número de beneficiarios se situó en 1.777.568 personas en marzo y el gasto total ascendió a 2.141,6 millones de euros

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El SEPE ha publicado 55 ofertas de empleo para trabajar en residencias. (Marta Fernández / Europa Press)
Una mujer sale de una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal. (Marta Fernández / Europa Press)

Las prestaciones por desempleo en España han alcanzado uno de sus niveles más altos de protección en los últimos años. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, el 78,8% de las personas en paro recibió algún tipo de prestación en marzo, lo que supone un incremento de dos puntos y medio respecto al mismo mes del año anterior y el dato más elevado en este periodo desde 2010.

En términos absolutos, el número de beneficiarios se situó en 1.777.568 personas, lo que representa una caída de unas 62.000 respecto a hace un año. Este descenso se produce en paralelo a una reducción del desempleo, lo que refleja una mejora simultánea del mercado laboral y del sistema de protección.

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Del total de beneficiarios, la mayoría corresponde a la prestación contributiva, con 861.831 personas, seguida muy de cerca por el subsidio por desempleo, que alcanza a 848.912 beneficiarios. A estos se suman 66.009 perceptores del subsidio agrario y un grupo más reducido de 816 personas que reciben la renta activa de inserción.

Un gasto de 2.146 millones tras subir un 2,7%

El aumento de la cobertura no solo se refleja en el número de personas protegidas, sino también en el esfuerzo económico. El gasto total en prestaciones ascendió a 2.141,6 millones de euros en marzo, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al año anterior.

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Además, la cuantía media por beneficiario ha experimentado una subida significativa. El gasto medio mensual se situó en 1.608 euros por persona —sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura—, lo que representa un aumento de 293 euros, es decir, un 22,3% más que en el mismo mes de 2025.

En cuanto al importe máximo que se puede cobrar de prestación contributiva en 2026 depende del número de hijos a cargo, con topes mensuales brutos que oscilan entre 1.225 euros mensuales que recibe un parado sin hijos hasta los 1.575 euros que se cobran cuando se tienen dos hijos o más.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha destacado durante la presentación de los datos que “la cobertura frente al desempleo continúa mejorando”, lo que evidencia, según sus palabras, una recuperación de la intensidad del sistema de protección social.

Pérez Rey ha atribuido esta evolución a las reformas impulsadas por el Gobierno en los últimos años. Entre ellas, la mejora de la prestación contributiva, que ya supera los 1.000 euros mensuales de media, así como la ampliación de los colectivos beneficiarios.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Reformas que amplían la protección

En este sentido, el sistema ha incorporado a nuevos perfiles que anteriormente quedaban fuera de la cobertura, como las empleadas del hogar o los artistas. También se han introducido cambios en el subsidio por desempleo, mejorando sus condiciones y permitiendo compatibilizar su cobro con un empleo.

Estos ajustes han contribuido a reforzar la red de seguridad para los trabajadores en paro, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar un modelo más inclusivo y adaptado a las nuevas realidades del mercado laboral.

Garamendi cuestiona el gasto en prestaciones de desempleo

Ante estos datos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado este martes el aumento del gasto en prestaciones por desempleo en España en un contexto de creación de empleo. Ha calificado de “sorprendente” que el país destine “más dinero que nunca” a estas ayudas mientras se registran cifras récord de ocupación.

“¿Cómo es que tenemos más empleo y en paro gastamos más? Nos deberíamos plantear muy bien todos estos temas”, señaló el líder empresarial durante su intervención en la inauguración del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026, organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Garamendi aprovechó el encuentro para felicitar a los autónomos por su papel en la evolución del mercado laboral, especialmente en sectores como la hostelería y el turismo, que han impulsado el empleo en los últimos meses. Según destacó, la mayor parte de la creación de puestos de trabajo en España proviene del colectivo autónomo.

En este sentido, defendió la necesidad de “cuidar y mimar” a los trabajadores por cuenta propia, un grupo que ya supera los 3,5 millones de personas en el país. Advirtió que muchos de ellos son pequeñas empresas que sostienen el tejido productivo y que, sin apoyo suficiente, pueden ver comprometida su continuidad.

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