Esta es la merienda rica en proteínas que está triunfando en Estados Unidos

Imagen de unos rollitos proteicos y saludables

La proteína es uno de los nutrientes más esenciales en la alimentación. Este macronutriente es especialmente útil para personas que practican deporte o están en una etapa de crecimiento muscular. En estos casos, muchas personas deciden recurrir a suplementos, sin embargo no es necesario.

Una de las opciones que más pueden ayudarte es hacer una merienda proteica. Bajo este contexto, hay una receta que se ha popularizado en Estados Unidos. Es ideal para las personas que quieran algo que se prepare en poco tiempo y tenga pocas calorías.

Estos rollitos de pavo, pepino y queso crema son una solución rápida y deliciosa para quienes buscan un almuerzo saludable. Además de ser muy rápidos de hacer, son muy fáciles de preparar, por lo que suponen una alternativa ideal.

Receta de rollitos de pavo, pepino y queso crema light

Para esta receta, la técnica principal es el enrollado: finas tiras de pepino y lonchas de pavo se combinan alrededor del queso crema sazonado con eneldo, formando pequeños cilindros que luego se cortan en bocados prácticos y atractivos. El resultado es un snack fácil, ligero y con todos los beneficios de las proteínas y verduras frescas.

4 lonchas grandes de pavo (tipo fiambre) 1 pepino mediano 50 g de queso crema light 1 cucharadita de eneldo fresco picado (o 1/2 cucharadita seco) Sal y pimienta al gusto (opcional) Palillos de dientes para fijar los rollitos (opcional)

Cómo hacer rollitos de pavo, pepino y queso crema light, paso a paso

Lava el pepino y córtalo en láminas muy finas. Usa una mandolina si quieres obtener rodajas uniformes y delgadas. Mezcla el queso crema light con el eneldo y, si lo prefieres, añade sal y pimienta al gusto. Coloca una loncha de pavo sobre una superficie limpia. Si notas que el pavo está algo rígido, caliéntalo en el microondas 15-20 segundos para que se vuelva más manejable. Unta con cuidado una capa fina de la mezcla de queso crema light sobre la loncha de pavo. Distribuye varias rodajas de pepino sobre el queso crema, cubriendo toda la superficie. Enrolla la loncha de pavo con firmeza, pero sin apretar demasiado, para que no se salga el relleno ni se deforme el rollito. Repite el proceso con todas las lonchas. Con un cuchillo afilado, corta cada rollito en trozos de 2 o 3 centímetros. Puedes asegurar cada uno con un palillo si lo deseas. Sirve inmediatamente o guarda bien refrigerados.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La receta tiene 2 porciones, que se pueden dividir en rollos más pequeños

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 100 kcal

Proteínas: 12 g

Grasas: 3,5 g

Grasas saturadas: 1,5 g

Carbohidratos: 3 g

Fibra: 1 g

Azúcares: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los rollitos se conservan en buen estado en la nevera hasta 24 horas en un recipiente hermético. No se recomienda congelar ni mantener a temperatura ambiente mucho tiempo, pues el pepino suelta agua y puede afectar la textura del queso crema light.