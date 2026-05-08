Paula Koops apuesta por disfrutar en ‘Tu cara me suena’: “No me veo como ganadora, mi carrera no es imitar”

La cantante Paula Koops nos cuenta cómo afronta el reto de 'Tu cara me suena' sin experiencia previa en la imitación y revela cuáles son las actuaciones de la historia del programa que más la han inspirado.

La cantante Paula Koops asume un nuevo reto en su carrera gracias a la aventura que supone Tu cara me suena. Este viernes, Koops se enfrenta a su cuarta imitación en el programa, después de haber asumido en la gala anterior el papel de Dolores O’Riordan, la icónica voz de The Cranberries, con la canción Just My Imagination. La artista ha confesado que estas semanas le están permitiendo redescubrirse como intérprete y salir de su zona de confort en un formato que reúne a millones de espectadores en la noche de los viernes.

Tras superar tres galas en el concurso de Antena 3, Paula Koops encara su mayor reto esta semana personificando a Hannah Montana. Se trata de un desafío que no es moco de pavo; no obstante, declara a Infobae que su entrada en el programa fue una decisión espontánea y motivada por la curiosidad: “Me dijeron: ‘¿Te apetece presentarte a este casting?’. Yo no he imitado en mi vida, pero en navidades me lo pasé superbién haciendo de diferentes personas y cuando lo probé pensé: ‘Ojalá que me cojáis porque me encantaría seguir disfrutando’”. En su recorrido, reconoce que asumir papeles alejados de su registro habitual ha sido una vía de autodescubrimiento.

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Paula Koops en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

“Nunca he imitado antes de este casting”, insiste la artista, quien también confiesa estar abierta a todos los retos y, por tanto, a todo tipo de voces. Y es que, dedicarse a la música es un arma de doble filo en este concurso. “Yo creo que la imitación es mucho más complicada. Puedes cantar bien y tener tu estilo propio, pero imitar la voz de alguien con características muy marcadas es todo un desafío”, explica la cantante a Infobae, quien pone en valor la exigencia del formato. Sobre el componente actoral, Koops señala que lo afronta con menos inquietud porque las actuaciones son breves y cuentan con muchos elementos: “Actuar no me preocupa tanto, son tres minutos y hay muchos elementos visuales a los que agarrarte”.

Referentes e inspiraciones

Tu cara me suena es uno de los formatos de entretenimiento más longevos de Antena 3 y por su plató han pasado infinidades de famosos. Muchas de sus actuaciones han pasado a formar parte del imaginario popular, como la imitación de Heidi de Silvia Abril o Shakira de Arturo Valls. Paula Koops comparte también la admiración que siente por actuaciones de compañeras de profesión: “Edurne hizo un superconcursazo y tiene galas increíbles, la adoro”. También destaca el talento de Melani, participante de la última temporada, y sus imitaciones de Sabrina Carpenter o The Cranberries. Además, la artista recuerda con especial cariño a Ana Guerra interpretando a Pavarotti. “Hay tantas galas y actuaciones icónicas que no sabría con cuál quedarme”, reconoce.

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Paula Koops en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

En lo personal, Koops sostiene que el alto nivel y la variedad del talento en sus compañeros le han enseñado a valorar el proceso y a disfrutar cada momento: “Todos queremos que nos salga lo mejor posible y hay muchísimo trabajo detrás para que sea increíble, además de disfrutar el proceso. No quiero que se pase el momento y de repente diga: ‘Debería de haber disfrutado más’”.

Por ello, Paula Koops deja claro que su prioridad es vivir el presente: “Es verdad que quiero hacerlo bien, pero cada uno tiene su carrera y el enfoque debe estar en disfrutar, no en ganar”. La mayoría de los famosos que consiguieron hacerse con el premio en ediciones anteriores eran cantantes. Sin embargo, la artista asegura que no siente la presión de alzarse con la victoria solo por dedicarse también al mundo de la música: “No me veo yo como ganadora. Voy a hacer un concurso superchulo porque lo estoy disfrutando mucho, pero no siento esa obligación. Al final mi carrera no es imitar, es irme de gira, sacar canciones y discos y hacer lo que me gusta”.

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Paula Koops en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

Finalmente, respecto a los consejos recibidos por parte de exconcursantes, Paula Koops resalta que todos coinciden en recomendar que se disfrute al máximo la oportunidad: “Todos nos dicen que lo disfrutemos, que solo pasa una vez y que es una experiencia inolvidable”, concluye la cantante, que encara las próximas galas con ilusión y sin perder el foco en su crecimiento personal y artístico.