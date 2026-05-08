Cuatro detenidos por intentar matar con un machete a un joven en un autobús lleno de pasajeros en Colmenar Viejo (Madrid)

Detenidas cuatro personas por apuñalar a un joven en un autobús en Colmenar Viejo. (Guardia Civil)

Un autobús lleno de pasajeros vivió momentos de pánico cuando varias personas subieron de forma inesperada y atacaron a un joven que se encontraba en el interior del vehículo, lo que provocó una estampida entre los viajeros. Por este ataque, cuatro jóvenes han sido detenidos este viernes por un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, el autor material de los hechos ha ingresado en prisión provisional. La Guardia Civil vincula la agresión con un enfrentamiento entre bandas juveniles violentas.

El incidente ocurrió el pasado 1 de mayo en un autobús interurbano estacionado frente a la estación de Cercanías-Renfe de Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid. El vehículo estaba esperando que subieran los pasajeros antes de comenzar su trayecto hacia Collado Villalba. Según la grabación de una cámara instalada en el interior, los hechos sucedieron alrededor de las nueve de la noche.

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En las imágenes se observa cómo varios jóvenes, presuntamente armados con armas blancas, subieron corriendo al autobús. Uno de los atacantes camina y sube las escaleras con dificultad debido a que llevaba un machete oculto y sujeto a la pernera del pantalón, lo que le impedía doblar la pierna con normalidad.

El joven que portaba el machete en la pernera del pantalón al subir al autobús para apuñalar a un joven en Colmenar Viejo. (Guardia Civil)

Según indica el Instituto Armado en un comunicado basado en los testimonios recogidos, los presuntos agresores se dirigieron directamente a un joven dentro del autobús y lo atacaron de forma violenta. “Varios jóvenes entraron y fueron directamente a por otro joven, le propinaron varios puñetazos y, como llevaban armas blancas, el joven también fue apuñalado en diferentes partes del cuerpo”, ha relatado la portavoz de la Guardia Civil, María Ruiz, en una entrevista con Cadena Ser.

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Asimismo, la portavoz de la Guardia Civil ha detallado que “el autor material fue el que llevó a cabo el apuñalamiento al joven, lo apuñaló en las extremidades y en la cabeza, y ha ingresado ya a prisión”.

Pánico entre los pasajeros

Los testigos relatan que, estando el vehículo parado en la estación de Cercanías y a la espera de iniciar la ruta hacia Collado Villalba, alrededor de cinco individuos subieron al autobús con armas blancas y atacaron a un joven en el interior.

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“Entró un grupo de gente en el autobús con machetes y tuvieron que salir todos los pasajeros corriendo. Cundió el pánico”, relata un testigo citado por Madrid Norte 24 Horas, a lo que añade que “llegaron en un coche oscuro, se pararon junto al autobús, subieron y se liaron a machetazos con un muchacho”.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por un delito de homicidio en grado de tentativa. (Guardia Civil)

Tras la investigación, la Guardia Civil ha detenido este viernes a los cuatro jóvenes acusados de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. Por lo que todos han pasado a disposición judicial y el juez ha ordenado la prisión provisional del autor material.

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El joven agredido fue trasladado por los servicios médicos a un hospital. Asimismo, un testigo citado por Madrid Norte 24 Horas indica que el herido podría ser menor de edad, de unos 17 años, y confirma la intervención de Guardia Civil, Policía Local y SUMMA 112, que se encargó del traslado al centro hospitalario.