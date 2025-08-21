El desayuno alto en proteína que tardarás menos de 10 minutos en hacer: tiene pocas calorías, es saciante y no necesitas ningún suplemento

Muchas personas consideran que consumir los huevos crudos ayuda a potencializar sus nutrientes. Foto: (iStock)

Llegar al requerimiento necesario de proteínas es esencial, y más cuando tu objetivo es ganar masa muscular. A muchas personas les cuesta llegar a esta cantidad y uno de sus fallos es no incluir prácticamente proteínas en el desayuno.

Si eres una de estas personas, un desayuno proteico es una de las mejores elecciones que puedes hacer. Para ello, no es necesario comprar suplementación. Esta suele ser más cara y no es indispensable para llegar a los requerimientos nutricionales esenciales. Una solución ante este problema es la tortilla proteica

Receta de tortilla de claras con pollo

La tortilla de claras con pollo es la receta que necesitas. Usar solo claras y pollo maximiza el aporte de proteínas. También minimiza el aporte calórico, favoreciendo una digestión fácil y rápida. El resultado es una tortilla esponjosa, con un sabor suave y muy versátil.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

6 claras de huevo 80 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada (ideal asada o hervida previamente) 1 ramita de cebollín o perejil fresco picado (opcional) Sal al gusto Pimienta negra al gusto 1 cucharadita de aceite de oliva (opcional, mejor en spray)

Cómo hacer tortilla de claras extraprotenica con pollo, paso a paso

Bate las claras de huevo hasta que estén espumosas. Agrega sal y pimienta. Incorpora la pechuga de pollo desmenuzada y, si lo deseas, el cebollín o perejil picado. Calienta una sartén antiadherente y, si lo prefieres, úntala ligeramente con aceite de oliva en spray para minimizar las calorías. Vierte la mezcla de claras y pollo en la sartén con el fuego medio-bajo. Cocina hasta que los bordes se fijen y, ayudándote de una espátula, pliega la tortilla sobre sí misma para encerrar el relleno. Termina la cocción 1-2 minutos más, asegurando que la tortilla quede cocida pero jugosa. Sírvela caliente con una guarnición ligera de verduras frescas.

Consejos clave:

Usa más claras si buscas aún más proteína y volumen, sin añadir yemas.

Añade solo vegetales bajos en carbohidrato como espinaca, cebolla o calabacín si quieres más sabor sin apenas calorías.

Elige pollo asado, hervido o cocinado en microondas para que esté muy tierno.

No cocines la tortilla en exceso para evitar que las claras se resequen y el pollo quede duro.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 1 porción grande o 2 pequeñas acompañadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Proteína: 32-34 g

Grasas: 2-3 g

Carbohidratos: 1 g

Calorías: 160-170 kcal

Fibra: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla de claras con pollo puede conservarse, tras enfriar, en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 24 horas. Se recomienda calentarla brevemente en horno o sartén antes de consumirla.