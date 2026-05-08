Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

Iker Casillas en un acto con LaLiga. (Europa Press)

“Me han preguntado cuál sería mi entrenador para el Real Madrid: Xabi Alonso”. Con ese mensaje en X, Iker Casillas agitó todavía más el debate sobre el futuro del banquillo blanco. El exguardameta respondió así tras un acto de LaLiga junto a Movistar Plus+, dejando claro cuál sería su apuesta para reconstruir a un equipo que atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Las declaraciones del portero madridista llegan en el peor momento posible: dos años sin títulos, un vestuario fracturado, en vísperas del Clásico y un Álvaro Arbeloa prácticamente sentenciado para el próximo curso.

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Las últimas horas en Valdebebas no han sido fáciles. Los enfrentamientos entre jugadores se han sucedido en pocos días, siendo el caso más grave el de Valverde y Tchouaméni. Tras dos días de máxima tensión, el uruguayo ha acabado en el hospital.

El club se ha visto obligado a actuar para intentar apaciguar los ánimos y limpiar una imagen que se ha ensuciado tanto dentro como fuera de España. Así, el Real Madrid ha confirmado que ha abierto un expediente disciplinario a ambos jugadores y, según fuentes consultadas por Infobae, lo más probable es que el castigo sea “un tema económico”.

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El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

El origen de la fractura podría ser Xabi Alonso

Pero si al asunto le faltaba miga, el nombre de Xabi Alonso no solo ha salido de la boca de Casillas, sino que, según distintas informaciones, la fractura actual podría haber comenzado durante la etapa del técnico donostiarra. La plantilla quedó dividida entre quienes respaldaban al entrenador y quienes cuestionaban sus decisiones. Tchouaméni estaba en un lado; Valverde, claramente en otro.

El uruguayo nunca llevó bien su reconversión al lateral derecho. También hubo tensiones con Vinícius, la más grave al ser sustituido precisamente en el Clásico en el Bernabéu y, aunque pidió disculpas al club, a la afición y a sus compañeros, jamás lo hizo con Xabi Alonso.

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Arbeloa, más fuera que dentro

Álvaro Arbeloa asumió el cargo el 12 de enero de 2026 tras la destitución de Alonso. Llegó con el objetivo de recuperar la intensidad competitiva del equipo y proteger figuras clave como Vinícius, pero el escenario terminó devorándolo rápidamente.

Los resultados no acompañaron y las tensiones internas crecieron. Dani Carvajal tardó nueve partidos en volver a ser titular pese a las bajas defensivas. Dani Ceballos acabó enfrentado al técnico hasta el punto de pedir formalmente no volver a hablar con él hasta final de temporada.

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También hubo problemas con Fran García, Gonzalo, Camavinga, Asencio o Mastantuono, varios de ellos relegados al banquillo sin demasiadas explicaciones públicas.

Y el conflicto más sensible es el de Kylian Mbappé. El entrenador lanzó varios mensajes sobre la falta de esfuerzo colectivo y la necesidad de jugadores “con barro en la camiseta y no que vistieran de esmoquin”, unas palabras interpretadas como una crítica directa al francés. Mientras tanto, el astro francés estaba siendo fotografiado de vacaciones con su novia Ester Expósito.

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Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Real Madrid Training - Ciudad Real Madrid, Madrid, Spain - January 13, 2026 \ Real Madrid coach Alvaro Arbeloa during training REUTERS/Susana Vera

El Clásico

Pero lo más importante de todo, desde un punto de vista del aficionado, es la semana, y sobre todo el momento en el que las redecillas del vestuario han explotado. El domingo a las 21:00 horas el Real Madrid se enfrentará al FC Barcelona en el Camp Nou con la misión de evitar que los de Flick sean campeones de liga. Al menos no delante de ellos. Algo que ocurrió precisamente en la Supercopa y que terminó por precipitar la caída de Xabi Alonso.

Flick y Xabi Alonso posan juntos con la Supercopa de España. (Europa Press)

Los candidatos al banquillo blanco

Con Arbeloa prácticamente fuera, Florentino Pérez ya trabaja en un sustituto capaz de dar la vuelta a la situación. Un líder con peso internacional y experiencia suficiente para controlar un vestuario lleno de egos y tensiones.

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El favorito de la directiva es Zinedine Zidane. Sin embargo, el reto del francés es entrenar a Francia después del Mundial 2026. Por tanto, se abre la puerta de Didier Deschamps, dada su relación con los franceses y su carta de libertad pasada la cita.

No obstante, el gran sueño del presidente del Real Madrid es Jürgen Klopp. Pero el alemán ha insistido en que no quiere volver a trabajar mientras sea embajador de la marca Red Bull.

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Entonces entramos en territorio espinoso. José Mourinho ha sonado con mucha fuerza en las últimas semanas y, experto en resolver gestiones de crisis como la que acaba de solventar en Benfica, es un entrenador acostumbrado a tener control total en el vestuario.

Otros nombres que también han sonado son los de Massimiliano Allegri o Lionel Scaloni. En cambio, opciones como Julian Nagelsmann o Cesc Fàbregas están prácticamente descartadas por considerarse apuestas demasiado jóvenes para este momento.

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