Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El centrocampista francés Aurelien Tchouameni, a su llegada a la Ciudad Deportiva de Valdebebas este viernes. (EFE/ Chema Moya)

Aurélien Tchouaméni ha aparecido en la ciudad deportiva de Valdebebas minutos antes de las 10:00 de la mañana de este viernes. Con gesto serio y sin detenerse ante las cámaras, ha entrado y entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros, como si las últimas 48 horas del Real Madrid no hubieran existido. Federico Valverde no estaba allí.

El uruguayo permanecerá de baja entre 10 y 14 días después de sufrir un traumatismo craneoencefálico y una brecha en la frente después del altercado del jueves en el vestuario. Algo que obligó a una reunión de urgencia inmediatamente después.

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En un comunicado, el Real Madrid ha anunciado que abrirá expediente disciplinario a ambos jugadores, aunque las resoluciones se darán a conocer una vez “hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

El forcejeo de Valverde y Tchouaméni

Todo comenzó el miércoles. Según se ha confirmado, los dos futbolistas tuvieron una acalorada discusión en el vestuario. Pero la cosa no se quedó ahí. Al día siguiente volvió a haber recriminaciones entre Valverde y Tchouaméni y, en medio de la trifulca, según ha explicado el uruguayo en sus redes sociales, golpeó "accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolaria al hospital”.

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“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, escribió. Además, Valverde intentó justificar el sentir del vestuario dados los resultados de la temporada: "Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero".

Ahora bien, también lanzó un dardo a sus compañeros, insinuando que alguien fue quien filtró a la prensa la primera discusión. “En un vestuario normal, estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, ‘acá’ hay alguien detrás que corre demasiado rápido con el cuento”.

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Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)

Los posibles castigos para Valverde y Tchouaméni

Pese a la gravedad del incidente, el club descarta, en principio, una suspensión deportiva para los dos futbolistas. Según fuentes cercanas al proceso, la idea es imponer una sanción económica importante tanto a Valverde como a Tchouaméni. Eso supone que, si Álvaro Arbeloa quiere contar con el francés para el partido del domingo en el Camp Nou, podrá sin problema.

Un exjugador del Real Madrid, consultado por Infobae, ha explicado cómo funcionan este tipo de procedimientos: “Cuando no cumples las normas de funcionamiento de grupo, te abren un expediente disciplinario”, y puesto luz sobre las posibles consecuencias.

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“Puede ser una multa económica, que te aparten de la dinámica de grupo o incluso te puede llegar a echar del club si los hechos son muy graves. Da igual que tengas un contrato”, ha explicado. “Yo me imagino que se va a quedar en un tema económico, suele ser así casi siempre”, ha sentenciado.

Los jugadores del Real Madrid Valverde y Tchouameni (REUTERS/Susana Vera)

Un Clásico con LaLiga en juego

Todo en una semana donde el escenario del Real Madrid es límite. Si el equipo blanco no gana, el FC Barcelona será campeón de liga. Y todo ello en una segunda temporada que acaba sin títulos.

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