El caso de un estudiante con hantavirus que murió hace 20 años: “El virus es más pequeño que los poros de las bolsas de aspiradora”

Trabajadores sanitarios con equipo de protección evacúan a los pacientes del crucero MV Hondius. (AP Foto/Misper Apawu, imagen editada en blanco y negro)

El verano de 2007 marcó un punto de alerta en la comunidad universitaria de Colorado tras la muerte de Jason Dinges, un joven estudiante de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Colorado en Boulder, quien falleció a los 20 años por complicaciones derivadas del hantavirus. Según informó la propia universidad, el caso reavivó la preocupación sobre una enfermedad en aquel momento rara pero presente en zonas rurales del estado. Ahora, en el estado americano, ya están más acostumbrados. “Aquí en Colorado el hantavirus es común, la cepa ‘sin nombre’ que produce una enfermedad cardiopulmonar parecida a la de los andes. Hay unos cuantos casos al año, y unos cuantos muertos”, asegura Jose Luis Jiménez, un distinguido profesor español especializado, entre varias áreas, en aerosoles y transmisión de enfermedades.

Dinges, quien residía con sus padres en el condado de Park durante sus vacaciones de verano, perdió la vida el 15 de julio, después de desarrollar síntomas que progresaron rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria. El hantavirus es un patógeno transmitido por el contacto con partículas contaminadas por heces, orina o saliva de ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), un roedor característico de zonas rurales norteamericanas. De acuerdo con la información difundida por la Universidad de Colorado, estos animales suelen anidar en casas, cobertizos y graneros, además de sus hábitats naturales al aire libre.

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Imagen compartida por el profesor José Luis Jiménez en redes sociales sobre los casos de hantavirus en EEUU entre 2018 y 2022.

Por aquel entonces, la enfermera Sandra Sonoda, del Centro de Salud Wardenburg, subrayó que no existía vacuna ni tratamiento específico contra el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una condición que puede resultar fatal en pocos días. A día de hoy tampoco hay vacuna, pero sí que existe un tratamiento para controlar los síntomas: reposo, hidratación adecuada y control permanente de los signos vitales, apuntan desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En los cuadros leves, estas medidas pueden ser suficientes para favorecer la recuperación del paciente. No obstante, cuando la enfermedad avanza y compromete la capacidad respiratoria, puede ser necesario recurrir a procedimientos más complejos como la asistencia respiratoria.

¿Por qué hay tal lío mediático y tanto miedo? No por razones de salud pública, sino por razones psicológicas y sociologicas"

No obstante, no debería cundir el pánico. “Entonces, ¿por qué hay tal lío mediático y tanto miedo? No por razones de salud pública, sino por razones psicológicas y sociológicas”, asegura Jiménez. Y añade: “Si esto hubiera pasado en el 2015, casi nadie se habría enterado”. “Ahora se nos está disparando el trauma colectivo de la pandemia al ver imágenes, situaciones, confusión, que nos recuerdan cómo empezó aquello. La falta de honestidad de la OMS, ministerios de sanidad, etc., sobre la transmisión dominante por el aire entonces hace que ahora haya poca confianza”, sentencia el experto.

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Los casos de hantavirus aparecen entre mayo y julio en Colorado

Volviendo al caso de Colorado, al que hace referencia Jiménez en un hilo publicado en redes sociales, en 2007 el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado documentó 61 casos y 23 muertes por hantavirus desde que comenzó el monitoreo en 1993. Hasta seis personas habían contraído la enfermedad en el estado hasta la fecha de la muerte de Dinges, con un índice de letalidad que ese año ya había alcanzado cuatro fallecimientos. Las cifras, recogidas por la universidad, evidencian que el virus aparece cada año en Colorado, pero los casos no se agrupan en brotes masivos ni configuran una epidemia. “La mayoría de los casos aparecen entre mayo y julio”, detallaron las autoridades sanitarias, citadas por la universidad.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, comunica que una persona llegada a España ha sido trasladada a un hospital en Alicante tras presentar síntomas como tos y malestar general.

Ya hace 20 años se sabía que el hantavirus se caracteriza por un período de incubación que puede variar entre cinco días y tres semanas. Los primeros síntomas incluyen fiebre, fatiga, dolores musculares intensos —especialmente en espalda, hombros y muslos— y signos similares a los de la gripe, como vómitos, náuseas y diarrea. A medida que progresa, el paciente experimenta tos seca y dificultad respiratoria, hasta que los pulmones se llenan de líquido y la vida del enfermo depende de soporte ventilatorio. Heath Harmon, epidemiólogo del Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder, explicó que “la probabilidad de supervivencia aumenta con el reconocimiento temprano y la hospitalización intensiva”.

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La transmisión del hantavirus exige la presencia de roedores infectados y la exposición a ambientes cerrados o con poca ventilación donde se haya depositado material contaminado. Los ratones ciervo se reconocen por su pelaje marrón y vientre blanco, y aunque prefieren los exteriores, pueden invadir viviendas y almacenes, según la información de la universidad.

El caso de Jason Dinges no fue aislado

El caso de Jason Dinges no fue aislado en 2007: los contagios confirmados ese año se distribuyeron en los condados de Alamosa, Costilla, Custer, Park y Weld, según datos del Departamento de Salud Pública. Las autoridades subrayan que la vigilancia epidemiológica es constante, pero el número anual de afectados se mantiene bajo y sin patrones de propagación colectiva.

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Uno de los datos más inquietantes difundidos por la universidad es que "el virus es más pequeño que los poros de la mayoría de las bolsas de aspiradora y no es retenido por los filtros HEPA". Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomiendan no emplear aspiradoras convencionales para limpiar excrementos o nidos de roedores. La enfermera Sonoda aconseja ventilar bien los ambientes durante al menos media hora antes de limpiar, rociar las áreas contaminadas con una solución de lejía y agua, utilizar mascarillas y guantes de goma, y desechar todo el material en bolsas plásticas dobles.

A pesar de la preocupación que genera cada caso fatal como el de Dinges, las cifras históricas del hantavirus en Colorado reflejan una incidencia baja y estable, muy lejos de los estándares de epidemia. Las autoridades insisten en la importancia de la información y las medidas de higiene para evitar nuevos contagios y proteger a la población vulnerable, en particular a quienes viven o trabajan en contacto con ambientes rurales.

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