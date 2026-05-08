Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Vito Quiles e Irene Montero (Captura de pantalla de X)

Vito Quiles e Irene Montero han sido este viernes los protagonistas de una discusión ante los microfónos de la prensa en el Congreso de los Diputados. La eurodiputada y secretaria política de Podemos ha estallado contra Quiles, que le pedía que reaccionara a la noticia del asesinato de una mujer a manos de un hombre en plena calle en Espluges de Llobregat la pasada semana.

“¿Por qué no ha dicho nada de la mujer que ha sido asesinada por un magrebí en Esplugues de Llobregat, señora Montero?“, le ha preguntado Vito Quiles. ”A ver, lo primero, por saber, ¿esto es atención a medios o paga el PP, Vito? Es que quiero atender a los medios", la he respondido Montero.

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Mientras él insistía en la pregunta, Montero, que estaba en el Congreso para participar en unas jornadas para exigir reimpulsar una ley sobre ‘bebés robados’, ha empezado a hacer referencia al desahucio de Mariano Ordaz, el jubilado que que vivía en el piso de una orden religiosa en una casa donde ha residido toda su vida en el barrio madrileño de Embajadores.

🔴 #URGENTE | Irene Montero me ataca y se pone a insultarme cuando le pregunto por el crimen de un magrebí en Espluges de Llobregat.



Están desquiciados y pierden la cabeza con facilidad. pic.twitter.com/jWr6SBH4m1 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) May 8, 2026

Vito Quiles entonces le pregunta de nuevo a la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad por qué no ha condenado el crimen de Espluges desde el feminismo.

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Los Mossos ya descartaron que fuera un crimen de violencia machista y la Generalitat lo desvinculó de motivaciones terroristas. De hecho, el autor del crimen, que fue detenido momentos después del ataque a la mujer, está ingresado desde este martes en la unidad psiquiátrica de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, según adelantó El Periódico.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, indicó en una entrevista en el Café d’Idees en La2Cat que los Mossos d’Esquadra no trabajan con la hipótesis del terrorismo, sino con la que apunta a que el hombre actuó en una situación de “delirio” y que el preso está en tratamiento médico ante la posibilidad de que padezca algún tipo de trastorno mental.

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Tras la insistencia de Vito Quiles y la negativa a contestar de Montero, la discusión ha escalado y la eurodiputada le ha acusado de estar financiado por el PP y él a ella de estar financiada por Venezuela: “A usted le paga Maduro, le paga Venezuela y le paga Cuba, que es muchísimo peor que un partido constitucional. Y a mí no me paga nadie”.

Después Montero ha aprovechado para “reconocer a las amigas de Begoña (la mujer del presidente Pedro Sánchez)”, que protagonizó otro de los últimas polémicas de Vito Quiles en un restaurante. Ese día, dos amigas de Begoña Gómez intervinieron para apartar a Quiles de la mujer del presidente del Gobierno y en unas imágenes que compartió él se les ve agarrándole y forcejeando fuera del local.

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“El problema que tenemos es que nos escandalizamos cuando hay acosadores como Vito Quiles, que está aquí presente, que por cierto, aprovecho para reconocer a las amigas de Begoña, porque es que son las que están haciendo lo que hay que hacer, que es pararles los pies a estos acosadores. Lo que están haciendo es lo que hay que hacer, que es pararte los pies, porque tú haces esto con tanta chulería, porque tienes impunidad. ¿Y quién te da impunidad? La gente que tiene poder en España. Que se te tiene que acabar la chulería, que se te tiene que acabar la impunidad, que es lo que os pasa a los fachas últimamente, que estáis muy crecidos", ha añadido Montero en el vídeo que ha publicado en X Vito Quiles en su canal.

Da igual a por quién vayan. Decirle las verdades a Vito Quiles es una obligación de todas. pic.twitter.com/voj6lzwTVG — Irene Montero (@IreneMontero) May 8, 2026

En otro vídeo compartido por la propia Montero, se le ve insistiendo en esta idea: “Lo que te queremos decir muchas feministas, como tú dices, es que se te tiene que acabar la chulería, que se te tiene que acabar la impunidad y que tú no eres menos que nadie, pero tampoco más que nadie, que es lo que os pasa a los fachas últimamente, que estáis muy crecidos”.

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Montero ha pedido que las instituciones “no miren para otro lado” y no haya espacio para los que los “escuadristas” actuen de ”brazo armado de su política de asustar a la gente": “A los que van con esta chulería y con esta impunidad, pues efectivamente, sí creo que hay que hacer un trabajo institucional para que no tengan espacio en las instituciones democráticas, porque es que son lo contrario a la democracia”.

Contra Vito Quiles hay un procedimiento disciplinario abierto en el Congreso de los Diputados, un expediente de expulsión por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno que se encuentra en su fase final y podría derivar en la retirada de su acreditación durante un periodo de hasta tres meses.

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“Irene Montero me ataca y se pone a insultarme cuando le pregunto por el crimen de un magrebí en Espluges de Llobregat. Están desquiciados y pierden la cabeza con facilidad”, ha escrito Quiles acompañando su vídeo.