Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Imagen del proyecto de conversión de energía térmica oceánica (Global Otec)

El actual contexto internacional ha puesto sobre la mesa la necesidad de transitar hacia energías renovables y alejarse de las fuentes de energía provenientes de combustibles fósiles. Pese a que España es uno de los países de la Unión Europea que lidera la transición, principalmente mediante el uso de la eólica y la solar, existen numerosas alternativas para cubrir las carencias energéticas que dejará el abandono de los combustibles fósiles.

Una de las alternativas se está probando a día de hoy en Canarias, donde una empresa británica ha instalado en el mar un prototipo flotante en la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), capaz de producir energía renovable utilizando la diferencia de temperatura entre el agua de la superficie -calentada por los rayos del sol- y el agua fría de las profundidades.

PUBLICIDAD

El proyecto, que comenzó en 2022 con la concepción de los diseños y el estudio de los materiales rentables para un casco cilíndrico flotante, una tubería de agua fría y un punto de conexión para el cardán -un componente mecánico que conecta dos ejes que no están alineados- , está pensado para los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), vulnerables a condiciones climáticas extremas.

Estos Estados, que dependen principalmente de generadores diésel obsoletos, carecen de alternativas limpias y geográficamente adecuadas para la generación de electricidad. Por otra parte, cuentan con el océano como su recurso natural más abundante, por lo que esta tecnología, diseñada para resistir tormentas tropicales intensas, huracanes y ciclones, se presenta como una solución idónea.

PUBLICIDAD

Global OTEC, la empresa desarrolladora, cuenta con el financiamiento del programa Horizonte Europa, centrado en la investigación e innovación, y por UK Research and Innovation, con una dotación de 3,5 millones de euros. Según sus desarrolladores, ofrece importantes ventajas frente a las no renovables, ya que requiere menos terreno y tiene el potencial de producir mucha más energía útil y asequible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Cómo funciona el generador de energía

Según han explicado los científicos e investigadores que lideran el proyecto en Canarias, esta tecnología de energía oceánica proporciona una fuente de energía de carga base capaz de funcionar día y noche durante todo el año y funciona utilizando el agua de mar de la superficie caliente para producir la electricidad.

PUBLICIDAD

En primer lugar, la barcaza aspira el agua de mar superficial, que se encuentra a una temperatura media de 26 grados centígrados ya que ha sido calentada por los rayos del sol. Esta agua caliente se utiliza para evaporar un fluido de trabajo con el punto de ebullición bajo, lo que produce un vapor que hace girar una turbina para generar electricidad mediante un generador.

Al mismo tiempo, se extrae agua fría de las profundidades, que se encuentra a unos cuatro grados centígrados, a través de una tubería que llega hasta las profundidades del océano. El agua fría enfría el vapor y lo convierte de nuevo en líquido, que luego puede reutilizarse inmediatamente. Este ciclo se ejecuta de forma continua mientras la energía generada se transmite a la red eléctrica mediante un cable submarino.

PUBLICIDAD

Esta infografía detalla el funcionamiento de la tecnología OTEC, la cual aprovecha las diferencias de temperatura del agua oceánica para generar electricidad continua y sostenible las 24 horas del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes eléctricas utilizan dos tipos de energía. Por un lado, la carga base -una cantidad constante de energía necesaria durante todo el día- y la carga punta -períodos más cortos en los que se necesita más energía-. Según explican los investigadores, en los países tropicales, donde el océano siempre está cálido, se puede utilizar esta tecnología para generar energía las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Esta idea de generar energía limpia a partir de las diferencias de temperatura entre la superficie y las profundidades del océano no es nueva, ya que se inició hace más de 140 años. Actualmente, tras las pruebas permanentes en Hawái, Japón y Corea del Sur, los investigadores han continuado hacia el desarrollo de sistemas más reducidos, que no requieran grandes inversiones.

PUBLICIDAD