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Las múltiples conexiones entre Esperanza Aguirre y Javier Alonso, el concursante revelación de ‘Pasapalabra’: “Lo conozco. Un fenómeno”

La expolítica le llegó a entregar premios al participante del concurso de Antena 3 y hasta lo ha visto actuar en su faceta como cantante lírico

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Javier Alonso y Esperanza Aguirre en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Javier Alonso y Esperanza Aguirre en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La presencia de Esperanza Aguirre entre los invitados de Pasapalabra ha revelado una relación pasada con uno de sus concursantes, Javier Alonso, que ha superado ya los 50 programas en el concurso. Ambos coincidieron años atrás cuando Aguirre, en su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid, entregó un reconocimiento académico a Javier Alonso, por entonces destacado estudiante.

Javier Alonso, de 38 años, nacido y residente en Madrid, ha acumulado hasta la fecha 39.600 euros durante su participación en Pasapalabra. Familiarizado con la excelencia desde joven, recibió cinco Premios de Excelencia a lo largo de su etapa final de Bachillerato y durante sus primeros años universitarios, una circunstancia resaltada en la emisión del jueves 7 de mayo.

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Durante el programa, Esperanza Aguirre ha expresado su satisfacción al reencontrarse con Javier Alonso: “Conozco a Javier desde que era Premio de Excelencia de la Comunidad de Madrid”. El presentador, Roberto Leal, ha recuperado este detalle para los espectadores, resaltando que la expolítica había sido quien otorgó ese reconocimiento en el pasado. Aguirre, además, ha recordado que, para lograr cinco premios consecutivos, era preciso mantener una media superior a 9,5, algo que, en sus palabras, lo convertía en “un fenómeno”.

Esperanza Aguirre y Eva González en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Esperanza Aguirre y Eva González en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

El vínculo entre Esperanza Aguirre y Javier Alonso de ‘Pasapalabra’

La relación entre ambos no se ha limitado al ámbito académico. Javier Alonso ha confirmado que Esperanza Aguirre ha coincidido con él en varias actuaciones musicales en el Auditorio Nacional. Su vinculación con la música no es casual: Javier Alonso estudió un Grado Superior de Canto Lírico mientras completaba Derecho y Administración y Dirección de Empresas, título al que ha dedicado parte de su trayectoria profesional antes de participar en Pasapalabra.

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En el programa emitido este jueves, Javier Alonso ha demostrado su alto nivel en las primeras fases, completando tanto ‘Una de cuatro’ como ‘Palabras Cruzadas’ sin recurrir a la ayuda de Esperanza Aguirre, quien no llegó a participar en esas dos rondas colectivas. Más tarde, sin embargo, en El Rosco, Javier no ha conseguido vencer a su rival, David, tras sumar cuatro errores en la recta final de la prueba. Por tanto, debe afrontar la ‘Silla Azul’ en la siguiente entrega para poder continuar en el programa.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

El recorrido de Javier Alonso en ‘Pasapalabra’

A lo largo de sus más de 50 programas, Javier Alonso se ha presentado como un concursante singular frente a la audiencia de Pasapalabra. Varios invitados han destacado las coincidencias de su voz con la del humorista Ernesto Sevilla o han subrayado su antigua vecindad con el exboxeador Jero García, que pasó por el programa hace unos días.

No obstante, la conexión con Esperanza Aguirre añade un nuevo elemento a su biografía en televisión, al mostrar cómo sus méritos académicos han forjado relaciones inesperadas fuera del plató. “Cuando nos demos cuenta me quitas el programa también”, ha bromeado Roberto Leal, cada vez más asombrado por sus múltiples habilidades. Esperanza Aguirre ha aprovechado para recordar que esta ha sido su primera aparición en la etapa actual del concurso, volviendo después de varios años y siendo recibida nuevamente por Pasapalabra.

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