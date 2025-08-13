España arde mientras los políticos están de vacaciones: un muerto, miles de evacuados y un incendio político en las redes

España arde mientras los políticos se van de vacaciones. (Imagen: X/@Franxuh_)

España afronta una de las olas de incendios más graves y tempranas de los últimos años. Desde hace tres días, las llamas arrasan miles de hectáreas en Castilla y León, Madrid, Zamora, Galicia y Cádiz. Además, la AEMET ha lanzado un aviso de “riesgo extremo de incendio” en el litoral mediterráneo.

Las altas temperaturas, el viento y la sequía han obligado a evacuar a más de 6.000 personas y han dejado, al menos, un víctima mortal en Tres Cantos (Madrid), según los datos del Ministerio del Interior.

Este martes el Gobierno declaró la Fase de Preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), lo que activa la coordinación estatal, pero deja la gestión directa en manos de las comunidades autónomas.

El Comité Estatal de Coordinación (CECOD) se reunió y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya trabaja en focos como Villageriz (Zamora), Tres Cantos (Madrid) y Chandrexa de Queixa (Ourense). Mientras, bomberos, brigadas y militares combaten el fuego sobre el terreno y las redes se inundan de comentarios contra la gestión política.

Puente carga contra Mañueco

El lunes, el ministro de transportes, Óscar Puente, criticó que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), estuviera de vacaciones en Cádiz mientras su comunidad ardía. “Sinvergüenzas. En plena catástrofe y ellos de farra. Uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer”, escribía en la red social X.

El “otro” era el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asistía a una comida institucional en Gijón.

El PP además ha censurado los "chistes" que, a su juicio, realizó el ministro, al considerar que son "repugnantes" y "lamentables". (Fuente: Europa Press / PSOE / PP / Podemos / Bomberos / Europa Press).

Feijóo entra en escena

La polémica creció cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en la misma red social estar “en permanente contacto”, con Mañueco para seguir la evolución de los incendios. A lo que Puente ironizó: “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa”.

“Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León, que se está quemando de arriba a abajo. Igual a ti te hace caso”, añadió.

No obstante, el líder del PP respondió con dureza: “Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo”, reprochaba Feijóo.

Sin embargo, Puente volvió a replicar que “si un presidente autonómico del PSOE estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, será cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a presidente, dejaría de ser mi partido”.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, con su amigo, Marcial Dorado, conocido narcotraficante. (Imagen: X)

Incluso llegó a publicar (y luego borrar) un mensaje sobre el incendio de Tarifa: “Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma.”

Mañueco rompe el silencio

Tras el alboroto generado en redes, Mañueco compadeció en la madrugada del lunes al martes desde Castilla y León. Respondió sin entrar a fondo en las acusaciones: “Es una política que nos avergüenza, no voy a entrar”, dijo.

“Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión, no me voy a rebajar a la altura de Puente. Quiero trasladar que en Castilla y León no todos somos como Óscar Puente”. Además, aseguró que había estado coordinando la respuesta “desde el primer momento”, aunque reconoció que al inicio se encontraba en Cádiz disfrutando de sus vacaciones.

Ayuso, de Miami a Tres Cantos

En la capital, un incendio en Tres Cantos causó un muerto y obligó a evacuar a miles de vecinos. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), estaba de vacaciones en Miami, en su segundo viaje a esa ciudad en poco más de dos meses, después de pasar por Ibiza en julio.

Horas antes de la alarma, había publicado un mensaje acusando al Gobierno central de “abandonar España”. Ya con el fuego activo escribió en redes: “Lamento profundamente el fallecimiento del hombre herido en el incendio de Tres Cantos. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares”.

Sin embargo, las redes y opositores resaltaron la ironía de que Ayuso estuviera a más de 7.000 kilómetros mientras su comunidad afrontaba una tragedia.

Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador

Elma Saiz, la única con agenda

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disfruta de su descanso en el complejo de La Mareta, en Lanzarote, donde se prevé que permanezca hasta el 25 de agosto. Únicamente, desde su cuenta, difundió un mensaje sobre la labor de la UME en Villageriz, Tres Cantos y Chandrexa de Queixa.

En la agenda oficial del Gobierno, solo está prevista la comparecencia de la ministra Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien marcó distancias con la guerra de Puente: “Nos van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Europa Press)

El mapa de las vacaciones políticas

Mientras España lucha contra uno de los veranos más incendiarios de los últimos años, la mayoría de los líderes políticos se encuentran lejos de sus despachos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disfruta de su descanso en el complejo de La Mareta, en Lanzarote, donde permanecerá del 2 al 25 de agosto.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasa sus días en Moaña, en su Galicia natal, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha elegido la localidad gallega de Baiona para su receso estival.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha optado por Asturias, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cruzado el Atlántico para pasar unos días en Miami, después de un paso previo por Ibiza en julio.

Entre los ministros, el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, se encuentra en Mojácar (Almería), y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, descansa en Sotogrande (Cádiz), destino que comparte provincia con Borja Sémper, también en Cádiz.