El incendio de Tres Cantos deja a un hombre con un 98% de quemaduras en el cuerpo en estado crítico

El fuego ha afectado a un segundo hombre, de 83 años, y varios negocios agrícolas y ganaderos que podrían haber afectado a numerosos animales

Paula Bastante Hernáiz

Paula Bastante Hernáiz

El incendio declarado la tarde del lunes en una zona de vegetación del este de Nuevo Tres Cantos ha obligado a desalojar varias urbanizaciones del municipio. No obstante, las peores consecuencias se las han llevado aquellas personas afectadas por el humo y las llamas. Entre ellos se encuentra, según la información de Europa Press, un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo y otro con lesiones de gravedad.

El suceso, registrado sobre las 19:45, ha desatado una amplia movilización de equipos de emergencia y ha elevado la alerta a Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA), debido a la proximidad del fuego a zonas residenciales.

Los daños humanos y materiales del incendio

Sparks fly during a wildfire
Sparks fly during a wildfire in Tres Cantos, near Madrid, Spain, August 11, 2025. REUTERS/Juan Medina

El primer afectado, un hombre hallado inconsciente en una finca próxima a la urbanización Soto de Viñuelas, presentaba quemaduras en casi la totalidad de su cuerpo, según precisaron fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid y de la Guardia Civil. El rescate se ha realizado en una de las explotaciones agropecuarias cercanas, donde agentes lo localizaron en estado crítico. Tras recibir atención inicial de sanitarios del Summa 112 en el lugar, fue evacuado en helicóptero de la Guardia Civil hasta la Unidad de Quemados del Hospital público La Paz, donde permanece ingresado con pronóstico muy grave.

El segundo herido es un hombre de 83 años atendido por un dolor torácico agudo, sin que su vida corra peligro. Los servicios médicos confirmaron que fue atendido en el propio municipio y se mantiene bajo observación.

Las llamas, avivadas por el viento, se extendieron con rapidez y llegaron a las puertas de dos de las principales urbanizaciones de la localidad: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, según informaron fuentes municipales y testigos presenciales. El avance del fuego ha obligado así al Ayuntamiento de Tres Cantos a habilitar el Centro Deportivo Enrique Más como espacio para albergar temporalmente a los vecinos desalojados.

Asimismo, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, municipio vecino, también ha tomado medidas preventivas y ha ordenado el desalojo del polideportivo municipal Dehesa Boyal ante la posible amenaza del incendio por la cercanía de las llamas. Además, vecinos de la zona han asegurado que varios negocios agrícolas y ganaderos podrían haber sido alcanzados por el fuego, y se teme la muerte de animales en estas explotaciones.

Entre los daños materiales apuntados por los residentes, se incluye una hípica próxima a Soto de Viñuelas y un centro educativo privado dentro de la urbanización. Sin embargo, la magnitud de los daños en instalaciones y ganado aún no ha sido confirmadas oficialmente, dado que el operativo de emergencia mantiene el acceso restringido hasta estabilizar la situación.

Debido a la gravedad, las fuerzas de seguridad y emergencias reiteraron el mensaje institucional dirigido a los residentes para que permanezcan en sus domicilios y mantengan las persianas bajadas, como medida de autoprotección ante la posible expansión del humo y las llamas. El fuerte viento complicó las labores de extinción durante las primeras horas, sumado al riesgo de que las áreas de vegetación afectadas favorezcan la propagación del incendio hacia nuevas zonas residenciales.

La investigación sobre el origen del incendio continúa abierta, mientras equipos de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y dispositivos sanitarios prosiguen las tareas de control del perímetro en Tres Cantos y el entorno de San Sebastián de los Reyes.

Tres CantosMadridQuemadurasGuardia CivilIncendiosDesalojosSan Sebastián de los ReyesIncendio ForestalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

