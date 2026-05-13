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Sangre en la orina, la primera señal de alerta del cáncer de vejiga que no debemos ignorar

La hematuria puede ser visible a simple vista o bien mediante un análisis de orina

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Un hombre acude a consulta médica (Shutterstock)
Un hombre acude a consulta médica (Shutterstock)

Cerca de 24.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer de vejiga este 2026, según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Estas cifras lo encumbran como el quinto tumor más frecuente en España y a nuestro país como el tercero con mayor incidencia en la Unión Europea. La alta prevalencia de esta patología empuja a los especialistas a alertar a la sociedad de las primeras señales de alerta.

Una de las señales que no deben pasarse por alto es la presencia de sangre en la orina o hematuria, que “en ocasiones puede ser visible a simple vista o bien mediante un análisis de orina”, explica el doctor Daniel Pérez Fentes, Coordinador Nacional del Grupo de Uro-Oncología de la Asociación Española de Urología y urólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela con motivo de la campaña impulsada por AstraZeneca en el mes de la concienciación del cáncer de vejiga.

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Sin embargo, como la hematuria puede deberse a otras causas, como infecciones urinarias o cálculos, en algunos casos el diagnóstico se retrasa. Por ello, ante cualquier episodio de sangre de orina, “es fundamental descartar de forma activa la presencia de un tumor vesical con la realización de pruebas clave como la cistoscopia u otras pruebas de imagen”, incluso si la sangre desaparece.

“Gran parte de la ciudadanía y muchos pacientes desconocen la hematuria como posible síntoma del cáncer de vejiga y no identifican este tumor como uno de los más frecuentes en España. Ante cualquier episodio de sangre en la orina, es fundamental acudir al médico sin demora para su valoración”, expone Laurent Gemenick, paciente y presidente de CANVES, la Alianza por el Cáncer de Vejiga.

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Otros síntomas del cáncer de vejiga son el aumento de la frecuencia urinaria o el dolor abdominal, pueden aparecer, pero son inespecíficos y adquieren especial relevancia cuando persisten o se presentan junto a hematuria”.

El tabaco, principal factor de riesgo

Respecto a las causas de este tipo de cáncer, se estima que cerca del 50 % de los casos están vinculados al consumo de tabaco. “El tabaco contiene numerosos carcinógenos químicos que contactan con la mucosa de la vejiga del fumador mediante su eliminación por la orina y pueden aumentar el riesgo de un cáncer urotelial”, explica la doctora Aránzazu González del Alba, presidenta de la Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) y coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda (Madrid).

De hecho, los expertos aseguran que “cuanto más tiempo y más cigarrillos haya fumado una persona, mayor es el riesgo”. “La población debe saber que está en nuestra mano prevenir casi la mitad de los casos de cáncer de vejiga”, explica la especialista.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

Los otros detonantes del cáncer de vejiga

La edad también juega un papel importante. Aunque el cáncer de vejiga puede presentarse en adultos jóvenes, la mayoría de los diagnósticos ocurre en personas mayores de 55 años, explica la Clínica Mayo. El envejecimiento natural del organismo y la exposición prolongada a sustancias nocivas explicarían este aumento del riesgo con el paso del tiempo.

Otro elemento relevante es el sexo, ya que las estadísticas muestran que los hombres desarrollan cáncer de vejiga con más frecuencia que las mujeres. Si bien las razones exactas aún se investigan, se cree que influyen factores hormonales, laborales y una mayor exposición histórica al tabaco y ciertos químicos industriales.

La exposición a sustancias químicas peligrosas constituye otro factor de alerta. Trabajadores de industrias relacionadas con tintes, caucho, cuero, textiles y pinturas pueden estar expuestos a compuestos asociados con esta enfermedad. Asimismo, el arsénico presente en algunas fuentes de agua contaminada ha sido vinculado con un mayor riesgo.

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