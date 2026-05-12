El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Imagen de un bloque de viviendas. REMITIDA / HANDOUT por GVA

España ha estrenado 2026 con un incremento en la inversión inmobiliaria y posicionándose como uno de los destinos más atractivos de Europa para el capital internacional. En el primer semestre del año registró un volumen de inversión de 6.200 millones de euros, un 56% más que en el mismo periodo de 2025 y el mejor inicio de ejercicio desde 2018, según los datos publicados por Savills.

El crecimiento del sector apunta ahora a un escenario inédito: superar por primera vez la barrera de los 20.000 millones de euros de inversión en 2026. Una cifra que reflejaría el buen momento del inmobiliario español y el creciente apetito de los grandes fondos de inversión y grupos institucionales por activos ligados a vivienda, hoteles, logística y oficinas.

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Detrás de este avance se encuentran varios factores clave entre los que destaca una economía que sigue creciendo por encima de la media europea, el aumento de población, el dinamismo turístico y una fuerte demanda estructural de alojamiento y espacios vinculados a la nueva economía. Todo ello en un contexto donde la escasez de oferta sigue presionando al alza el valor de los activos.

Living y hoteles lideran el nuevo boom inmobiliario

El gran motor de la inversión vuelve a ser el segmento living, vinculado al residencial en alquiler, residencias y formatos flexibles de vivienda. Este sector concentró cerca de 2.730 millones de euros en apenas tres meses, convirtiéndose en el principal foco de interés para los inversores.

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A ello se suma el buen comportamiento del sector hotelero, que captó alrededor de 900 millones de euros y mantiene a España como uno de los grandes referentes turísticos e inmobiliarios del continente, según Savills. Entre ambos segmentos suman ya el 58% de toda la inversión registrada en el trimestre.

La fuerte entrada de capital refleja una tendencia clara: los inversores institucionales buscan activos defensivos y estables en un mercado donde la demanda continúa creciendo y la oferta sigue siendo insuficiente, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Los sectores tradicionales tampoco pierden fuerza. El retail alcanzó inversiones por valor de 1.300 millones de euros, mientras que las oficinas rozaron los 950 millones. Ambas cifras duplican la media registrada durante los últimos cinco años y confirman la recuperación de segmentos que habían sufrido más volatilidad tras la pandemia.

Valencia gana terreno frente a Madrid y Barcelona

Uno de los grandes cambios del mercado inmobiliario español es el auge de las ciudades secundarias. Aunque Madrid sigue liderando claramente la inversión con el 45% del total y Barcelona representa el 15%, otras plazas comienzan a captar cada vez más atención por parte de los inversores.

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Valencia se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esta transformación. La ciudad superó el pasado año por primera vez los 1.000 millones de euros en inversión inmobiliaria y mantiene un importante atractivo para operaciones vinculadas al living y al sector logístico.

El dinamismo del mercado también queda reflejado en el aumento del número de operaciones. Durante el primer trimestre se cerraron 140 acuerdos, un 13% más que un año antes, mientras que el importe medio de cada operación creció un 38%, hasta situarse en torno a los 44 millones de euros.

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El regreso de las grandes transacciones está marcando además el nuevo ritmo del mercado. Solo entre enero y marzo se registraron 18 operaciones superiores a los 100 millones de euros, frente a las cuatro contabilizadas en el mismo periodo de 2025. El capital vuelve a apostar por grandes activos y carteras en España.

Los fondos de inversión impulsan el mercado español

Los inversores institucionales continúan dominando el mercado inmobiliario español y ya representan más del 70% del volumen total invertido. Fondos internacionales, SOCIMIs y grandes grupos especializados lideran las operaciones más relevantes del año.

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Destaca especialmente el peso creciente de los REITs —entre ellos las SOCIMIs españolas y vehículos internacionales como las SCPIs francesas—, que han reforzado su presencia en segmentos como residencial senior y logística, donde controlan más del 60% de la inversión.

Por segmentos, los fondos concentran el 85% del negocio multifamily, mientras que los inversores privados mantienen una posición dominante en hoteles, con el 37% del capital movilizado en este tipo de activos.

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El capital internacional también gana protagonismo y ya supone más de la mitad de toda la inversión realizada en España. Los inversores europeos concentran aproximadamente el 62% del capital extranjero, mientras que los estadounidenses representan cerca del 26%.

La rentabilidad del inmobiliario sigue estable

Pese al contexto geopolítico internacional y a las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio, las rentabilidades inmobiliarias se han mantenido estables durante el primer trimestre del año. El mercado español sigue ofreciendo una combinación de rentabilidad, estabilidad y potencial de crecimiento difícil de encontrar en otros países europeos.

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Los expertos coinciden en que España atraviesa una nueva fase expansiva del ciclo inmobiliario. La elevada liquidez, el interés internacional y la diversificación geográfica y sectorial están consolidando al país como uno de los destinos estratégicos para la inversión inmobiliaria a largo plazo.