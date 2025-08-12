El PP censura al ministro Puente por mofarse de Mañueco por los incendios: "Es repugnante"

El PP ha censiurado los "chistes" que, a su juicio, realizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la ausencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la región en los últimos días en los que varios incendios forestales están asolando esa comunidad autónoma, al considerar que son "repugnantes", "lamentables" y "frívolos".

Puente tachó de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" durante los incendios que afectaban a la región, reprochando que se encontraran en Cádiz y Gijón, respectivamente.

Después, en una respuesta al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el ministro ironizó al preguntarle si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y señalarle que en Castilla y León "está calentita la cosa". "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", dijo en un tercer mensaje.

De hecho, fue Feijóo, en una publicación de 'X', el primero en criticar las palabras de Puente, a quien que reprochó haber bromeado con "el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas" y dijo que, en un Gobierno suyo, alguien con esa actitud sería "cesado".

"DEBERÍA SER CESADO HOY MISMO"

En este contexto, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha opinado, en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, que el ministro de Transportes "debería ser cesado hoy mismo", ya que bajo su punto de vista es "tan frívolo como incompetente".

En la misma línea, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, ha calificado como "repugnante" el hecho de que un ministro "haga chistes con la tragedia de tantas y tantas personas que hoy lloran". "Hace mucho que deberían haberle echado del Consejo de Ministros; por mil razones. Pero ni Óscar Puente tiene vergüenza ni quien le mantiene en el Gobierno", ha escrito en su cuenta de 'X'.

De la misma forma, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado, también en 'X', las "bromitas sobre los incendios desde su hamaca en Altea" del ministro, a quien ha tildado como "el incompetente que tiene la red ferroviaria en caos continuidad. "Si los tontos volaran sería ministro del aire", ha espetado.

EL PP DEFIENDE AL GOBIERNO DE MAÑUECO: "HA ESTADO AL FRENTE"

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha señalado este martes que Puente "debería abstenerse de hacer bromas" sobre los oponentes políticos y le ha instado a "dirigir algunas palabras a los ciudadanos de la tierra en la que ha pasado tantos años", ya que el ministro fue antes alcalde de Valladolid.

"El típico truco de utilizar las redes sociales para ocultar la inoperancia de tu Gobierno o las dificultades de tu gestión en momentos como los que estamos viviendo no sirve", ha censurado este lunes en declaraciones a los periodistas desde la sede nacional del PP en Madrid, desde donde ha reclamado "un poco más de empatía y respeto" a los ciudadanos.

La vicesecretaria ha defendido que el Gobierno de Mañueco ha estado "al frente de la crisis desde el primer momento", con el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

"Lo que no tiene ningún sentido es que todo un ministro del Gobierno de España se esté dedicando a lanzar mensajes de odio en redes sociales mientras su tierra se está quemando", ha recriminado.

¿DÓNDE ESTABA PUENTE CUANDO SE PARABAN LOS TRENES?

De hecho, Ezcurra ha anunciado que su partido ha registrado una batería de 14 preguntas en el Congreso de los Diputados relacionadas con los incendios, la actitud de Puente, el odio en las redes sociales o la regeneración democrática.

En sus escritos, recogidos por Europa Press, el PP cuestiona a Pedro Sánchez sobre si "la actitud en redes sociales del ministro Óscar Puente es compatible con su continuidad en el Gobierno", o "si considera que Puente "está a la altura de las circunstancias que se requieren en este momento ante el drama que se está viviendo por los ciudadanos".

Los 'populares' también piden saber "dónde estaba el ministro durante los incendios de estos días que han obligado a cortar trayectos ferroviarios"; "qué medidas está adoptando el Gobierno español para afrontar el drama de los incendios que asolan el territorio español o "qué planes de contingencia se han activado al respecto".

"TRANQUILIDAD" Y "ESPERANZA"

La dirigente 'popular' ha mandado ha mandado un mensaje de "tranquilidad y esperanza" a los ciudadanos y ha transmitido el pésame del partido a la familia de la víctima del incendio de Tres Cantos (Madrid), un hombre de 50 años que ha fallecido este lunes como consecuencia de las quemaduras producidas en el 98 % de su cuerpo.

"Los momentos que vivimos no son de partidismo o de ideología, son de humanidad, una humanidad que exige cierto sentido de estado", ha aducido.