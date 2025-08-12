Espana agencias

Mañueco culpa a Puente de frivolizar con el sufrimiento de los incendios: "No me voy a rebajar a su altura"

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, de hacer una "utilización frívola" del sufrimiento causado por los incendios y ha defendido la actuación "inmediata" del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, frente a las críticas recibidas.

Tras presidir en León la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), Mañueco ha asegurado que el titular de Medio Ambiente "está siempre al pie del cañón" y que, tras conocer la gravedad de la situación el pasado domingo, acudió de manera "inmediata" a Ponferrada, donde reunió a responsables institucionales y se entrevistó con alcaldes, especialmente de la zona de Las Médulas, para recabar datos sobre bienes y propiedades afectadas.

Respecto a las acusaciones de Puente, que, entre otras crítica, tildó a Suárez-Quiñones de "sinvergüenza" en la red social X por participar en un acto en Gijón mientras había varios incendios en la Comunidad, el presidente autonómico ha replicado que "en política no vale todo".

En este sentido ha asegurado que este tipo de declaraciones de Puente es algo que le "avergüenza". "Yo no voy a entrar en ello, para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión, yo creo que en política no vale todo y desde luego no me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente, quiero trasladar a todos que en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente", ha subrayado.

Mañueco ha defendido también su trabajo desde la activación del CECOPI autonómico en la noche del domingo, con su presencia en el territorio con agenda ayer en Zamora, este martes en León y mañana miércloes Valladolid, al tiempo que ha subrayado que "quien ha estado trabajando intensamente ha sido el operativo de extinción de incendios"

