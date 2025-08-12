Última hora de los incendios en España, en directo: tres heridos en Madrid y Cádiz y miles de personas desalojadas

El consejero se ha reunido con el Comité Asesor del Infoma en el puesto de mando avanzado en el recinto ferial de Tres Cantos. Según ha declarado, el fuego habría tenido “un avance explosivo. En a penas 40 minutos ha avanzado seis kilómetros”, acercándose más a la urbanización de Soto de Viñuelas.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo Piris, da la última actualización del incendio en Tres Cantos: “El fuego ha afectado a varias viviendas a la espera de realizar una evaluación”

La Comunidad difunde un video de los trabajos de los Bomberos, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales en el incendio de Tres Cantos

La superficie afectada se estima en unas 400 hectáreas de matorral, pastizal y terrenos agrícolas, aunque el incendio continúa activo y las cifras podrían variar. Durante la tarde y la noche se enfocarán en consolidar el perímetro, con la UME incorporándose a las tareas a medianoche. El mando unificado en Navalmoralejo dirigirá los trabajos de extinción coordinados entre Castilla-La Mancha y Extremadura.

El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar , ha informado que el incendio comenzó alrededor de las 16:30 y que, debido a la rapidez de propagación impulsada por fuertes vientos, se adoptaron medidas de alejamiento preventivo en Navalmoralejo y se ha ordenado el confinamiento de los municipios de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres). Ante la gravedad de la situación, se ha declarado el nivel 2 y el Gobierno regional solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se sumará a las labores junto a personal de Infocam y Infoex.

El incendio declarado en Navalmoralejo (Toledo) este lunes avanza hacia Extremadura , lo que ha llevado a ambas comunidades a establecer un mando unificado para combatir el fuego. Según el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), a las 20:30 se declaró el nivel 1 de operatividad, mientras medios extremeños colaboran en la extinción desde el inicio del siniestro.

23:16 hs

La conselleira do Medio Rural asegura que la situación en Vilardevós, en alerta por proximidad del fuego a casas, “va a mejor”

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha declarado que Ourense presenta la situación más complicada en relación con los incendios forestales en Galicia. En su comunicado ha destacado el incendio de Chandrexa de Queixa, que afecta a 3.000 hectáreas y cuya evolución resulta muy inestable debido a las dificultades de acceso en la zona del Macizo Central, con altitudes superiores a los 1.500 metros, viento y temperaturas elevadas. Gómez ha visitado el Centro de Coordinación Provincial de Ourense y ha descrito las dos últimas semanas como especialmente difíciles por la meteorología adversa y la elevada actividad incendiaria.

En la misma región, tres focos más en Maceda, Vilariño de Conso y Montederramo han quemado otras 700 hectáreas. La conselleira ha precisado que los medios aéreos pueden acceder a muchas áreas afectadas, y que, por ahora, ninguno de los incendios supone un peligro para la población. En Vilardevós, donde se activó la Situación 2 debido a un incendio en Moialde, la evolución es favorable y no existe riesgo para los vecinos. Asimismo, en Cartelle, un incendio permanece activo con gran cantidad de material vegetal, mientras que un conato anterior en la misma zona fue extinguido rápidamente, ha afirmado Europa Press.