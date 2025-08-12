España

Última hora de los incendios en España, en directo: tres heridos en Madrid y Cádiz y miles de personas desalojadas

Sigue todas las noticias de los fuegos activos en el país. Más de dos mil evacuados en Zamora y León por el fuego que arrasa miles de hectáreas

Paula Bastante Hernáiz
Noelia Tabanera

Por Paula Bastante HernáizyNoelia Tabanera

23:43 hsAyer

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo Piris, da la última actualización del incendio en Tres Cantos: “El fuego ha afectado a varias viviendas a la espera de realizar una evaluación”

El consejero se ha reunido con el Comité Asesor del Infoma en el puesto de mando avanzado en el recinto ferial de Tres Cantos. Según ha declarado, el fuego habría tenido “un avance explosivo. En a penas 40 minutos ha avanzado seis kilómetros”, acercándose más a la urbanización de Soto de Viñuelas.

23:37 hsAyer

La Comunidad difunde un video de los trabajos de los Bomberos, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales en el incendio de Tres Cantos

23:22 hsAyer

Parte del incendio en Navalmoralejo (Toledo) afecta a Extremadura y ambas regiones forman un mando unificado

El incendio declarado en Navalmoralejo (Toledo) este lunes avanza hacia Extremadura, lo que ha llevado a ambas comunidades a establecer un mando unificado para combatir el fuego. Según el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), a las 20:30 se declaró el nivel 1 de operatividad, mientras medios extremeños colaboran en la extinción desde el inicio del siniestro.

El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha informado que el incendio comenzó alrededor de las 16:30 y que, debido a la rapidez de propagación impulsada por fuertes vientos, se adoptaron medidas de alejamiento preventivo en Navalmoralejo y se ha ordenado el confinamiento de los municipios de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres). Ante la gravedad de la situación, se ha declarado el nivel 2 y el Gobierno regional solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se sumará a las labores junto a personal de Infocam y Infoex.

La superficie afectada se estima en unas 400 hectáreas de matorral, pastizal y terrenos agrícolas, aunque el incendio continúa activo y las cifras podrían variar. Durante la tarde y la noche se enfocarán en consolidar el perímetro, con la UME incorporándose a las tareas a medianoche. El mando unificado en Navalmoralejo dirigirá los trabajos de extinción coordinados entre Castilla-La Mancha y Extremadura.

23:16 hsAyer

La conselleira do Medio Rural asegura que la situación en Vilardevós, en alerta por proximidad del fuego a casas, “va a mejor”

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha declarado que Ourense presenta la situación más complicada en relación con los incendios forestales en Galicia. En su comunicado ha destacado el incendio de Chandrexa de Queixa, que afecta a 3.000 hectáreas y cuya evolución resulta muy inestable debido a las dificultades de acceso en la zona del Macizo Central, con altitudes superiores a los 1.500 metros, viento y temperaturas elevadas. Gómez ha visitado el Centro de Coordinación Provincial de Ourense y ha descrito las dos últimas semanas como especialmente difíciles por la meteorología adversa y la elevada actividad incendiaria.

En la misma región, tres focos más en Maceda, Vilariño de Conso y Montederramo han quemado otras 700 hectáreas. La conselleira ha precisado que los medios aéreos pueden acceder a muchas áreas afectadas, y que, por ahora, ninguno de los incendios supone un peligro para la población. En Vilardevós, donde se activó la Situación 2 debido a un incendio en Moialde, la evolución es favorable y no existe riesgo para los vecinos. Asimismo, en Cartelle, un incendio permanece activo con gran cantidad de material vegetal, mientras que un conato anterior en la misma zona fue extinguido rápidamente, ha afirmado Europa Press.

De este modo, Gómez ha pedido tranquilidad a la población, resaltando el esfuerzo de los equipos de extinción que trabajan tanto en Ourense como en el resto de Galicia. Además, ha advertido sobre la previsión de meteorología adversa en los próximos días y ha pedido extremar las precauciones, solicitando que se avise al 085 ante cualquier indicio de fuego para facilitar una intervención inmediata.

23:15 hsAyer

Un integrante del operativo de extinción de incendios en Resoba (Palencia) ha sido evacuado esta noche por un helicóptero

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha gestionado el rescate de un miembro del operativo contra incendios forestales que ha sufrido una indisposición durante las labores de extinción en el pico Lezna, dentro del incendio de Resoba en Cervera de Pisuerga, Palencia. El aviso se recibió a las 16.02 horas a través del Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente, que solicitó asistencia para este trabajador en una zona de difícil acceso, según ha podido afirmar Europa Press.

El operativo de rescate se ha llevado a cabo gracias a la movilización de un helicóptero y un equipo de salvamento, que accedieron al lugar mediante maniobras de grúa para evacuar al afectado. Una vez rescatado, el trabajador fue evaluado por una enfermera en el helicóptero, que comprobó que se encontraba consciente. Posteriormente, fue trasladado en una Unidad de Enfermería de Emergencias hasta el hospital de Palencia para recibir atención médica.

23:10 hsAyer

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

El fuego ha afectado a un segundo hombre, de 83 años, y varios negocios agrícolas y ganaderos que podrían haber afectado a numerosos animales

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

El incendio declarado la tarde del lunes en una zona de vegetación del este de Nuevo Tres Cantos ha obligado a desalojar varias urbanizaciones del municipio. No obstante, las peores consecuencias se las han llevado aquellas personas afectadas por el humo y las llamas. Entre ellos se encuentra, según la información de Europa Press, un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo y otro con lesiones de gravedad.

23:01 hsAyer

El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

Emergencias 112 y los consistorios de la zona han pedido a la población de los municipios cercanos que mantengan cerradas puertas y ventanas

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Un incendio forestal declarado este lunes en una zona de vegetación de la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado al desalojo de las urbanizaciones Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Las llamas, avivadas por el fuerte viento, han alcanzado las inmediaciones de varias viviendas y han generado una densa columna de humo visible desde municipios situados a varios kilómetros, como San Sebastián de los Reyes o Colmenar Viejo, entre otras, según ha informado Europa Press.

22:55 hsAyer

Ventanas y puertas cerradas

Ante la densa humareda y
Ante la densa humareda y los posibles cambios de viento se recomienda a los vecinos de las localidades cercanas al incendio que cierren puertas y ventanas (@112cmadrid)

Ante la densa humareda y los posibles cambios de viento, el 112 de la Comunidad de Madrid recomienda a los vecinos de las localidades cercanas al incendio de Tres Cantos que cierren puertas y ventanas.

22:55 hsAyer

El origen del incendio de Madrid: una tormenta seca

Miembros de la Unidad Militar
Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) combaten las llamas en Las Médulas. (EFE/ Cedida por David Voces Olego)

Carlos Novillo, consejero de Interior y Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, ha explicado que el origen del incendio en Tres Campos ha tenido su origen en una tormenta seca. En tan solo 40 minutos, las llamas han recorrido 6 kilómetros, mostrando un comportamiento explosivo”, ha declarado.

“El fuego sigue activo y se trabaja en su perímetro, aunque las condiciones meteorológicas, con temperaturas cercanas a los 30 grados, dificultan su control antes de las 2:00 de la madrugada, según la Aemet”, ha añadido Novillo.

Los servicios de emergencia mantienen bajo estrecha vigilancia las urbanizaciones Ciudad del Campo y Fuente del Fresno, en la zona de Tres Campos, ante la posibilidad de tener que activar medidas preventivas, ha señalado.

22:52 hsAyer

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

Los daños materiales más importantes hasta el momento se registraron en Cubo de Benavente, donde varias viviendas deshabitadas en las afueras del pueblo ardieron por completo

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Varios incendios forestales mantienen en vilo a las provincias de Zamora y León ante el avance de dos grandes focos catalogados como Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, lo que implica una amenaza seria para la población y sus bienes. Desde la tarde del domingo y durante todo el lunes, más de dos mil personas han tenido que ser evacuadas de sus domicilios, así como varias carreteras han sido cortadas y las labores de extinción continúan con la participación de medios terrestres y aéreos. En total, se han desalojado cinco localidades en Zamora y siete en León.

