Feijóo afea a Puente que "bromee" con el sufrimiento del incendio de Castilla y León y reclama "sensibilidad y respeto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que bromee con "el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas" por sus comentarios sobre la gestión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los incendios que azotan a la comunidad.

"Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata", ha expresado el líder 'popular' en un mensaje en la red social 'X', quien ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, "ya que no les pide eficacia y honradez, debería pedir a su equipo "al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles". "Es lo mínimo", ha escrito.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" --divirtiéndose- durante los incendios que afectan a la comunidad.

En este sentido, el exalcalde de Valladolid ha reprochado inicialmente a Mañueco y a Suárez-Quiñones de encontrarse respectivamente en Cádiz y Gijón hace cuatro días cuando comenzó el Cecopi, mientras "Castilla y León se quema". "Seguro que la fachosfera, para la que los rojos no podemos estar un sábado de agosto de vacaciones, está preparando ya el artículo correspondiente", ha denunciado Puente.

Posteriormente, ha respondido a un mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa".

Esta última publicación del ministro de Transportes ha desatado la reacción de los 'populares', que a través de su diputado Jaime de Olano ha acusado a Puente de "cachondearse" de los incendios y que "el sanchismo es un estercolero ético".

"El que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas", ha cargado el ministro socialista a Olano.

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", le ha afeado nuevamente Puente a Feijóo, en un tercer mensaje.

