España

Helado de sandía: cómo hacer en casa este postre refrescante y cremoso

El sabor natural de la sandía le da un toque fresco y dulce a este helado, que conseguirá su cremosidad con un añadido de yogur o nata para montar

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de helado de sandía
Receta de helado de sandía casero (Adobe Stock)

Si la sandía es la fruta por excelencia del verano, el helado es el postre estrella. ¿Por qué no juntar ambos? No hay factor alguno que impida que esta combinación sea un auténtico éxito. El sabor natural de la sandía le da un toque fresco y dulce a este helado, que conseguirá su cremosidad con un añadido de nata para montar. Esta la podemos sustituir por yogur griego natural si lo que buscamos es un resultado algo más ligero.

Para esta receta no necesitamos heladera ni aparatos especiales, solo tendremos que tener a mano una batidora, ya sea un vaso triturador o brazo, que nos ayudará a mezclar los ingredientes. La mezcla la introduciremos en el congelador, siguiendo el proceso habitual en los helados caseros. Para conseguir la textura ideal, tendremos que ir sacando nuestro helado del congelador cada aproximadamente 45 minutos, para así triturarlo y evitar que se formen cristales de hielo.

Receta de helado de sandía

El paso a paso para preparar este helado de sandía se basa en triturar la sandía fresca y madura, eliminar las pepitas y mezclar la pulpa con azúcar y, opcionalmente, algún lácteo como nata o yogur para dar cremosidad. La clave es evitar la formación de cristales de hielo y lograr una textura suave.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Congelado: 4-5 horas

Ingredientes

  • 700 g de sandía sin semillas y en trozos
  • 150 ml de nata para montar (para textura más cremosa)
  • 100 g de azúcar (ajustable al dulzor de la sandía)
  • Zumo de medio limón
  • (Opcional) Unas hojas de menta fresca para decorar

Cómo hacer helado de sandía, paso a paso

  1. Corta la sandía en cubos y retira todas las semillas para evitar una textura desagradable.
  2. Tritura la sandía en una batidora hasta obtener un puré fino.
  3. Añade el azúcar y el zumo de limón. Mezcla bien.
  4. Incorpora la nata para montar fría y vuelve a batir hasta integrar.
  5. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador.
  6. Lleva la mezcla al congelador y remueve enérgicamente con un tenedor cada 45 minutos durante las primeras 3 horas para evitar la cristalización y conseguir una textura más cremosa.
  7. Cuando el helado esté firme (tras unas 4-5 horas), sácalo unos minutos antes de servir para que resulte fácil de manejar y cremoso.
  8. Sirve en boles individuales y decora con hojas de menta fresca para potenciar el frescor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Proteínas: 1 g
  • Grasas: 4 g (si se usa nata)
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Azúcares: 17 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en el congelador durante una semana en un recipiente hermético. Es recomendable cubrir la superficie con film transparente para evitar la formación de cristales de hielo.

Temas Relacionados

FrutasHeladoPostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Málaga?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 12 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

Conoce el clima de este día en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

Última hora de los incendios en España, en directo: tres heridos en Madrid y Cádiz y miles de personas desalojadas

Sigue todas las noticias de los fuegos activos en el país. Más de dos mil evacuados en Zamora y León por el fuego que arrasa miles de hectáreas

Última hora de los incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio de Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

Asalto violento en casa del socio de Alvise Pérez: le roban 1,2 millones en criptomonedas a punta de pistola

El torero Manuel Escribano porta una bandera con el lema “Sánchez a prisión” durante la Feria de la Albahaca (Huesca)

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: ganadores de

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 agosto

Por qué la Seguridad Social penaliza a los trabajadores que se jubilan con solo 15 años cotizados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El aviso de un funcionario sobre por qué si trabajas 30 días, la tesorería puede solo computar 15: “Los periodos superpuestos no computan como años cotizados”

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19