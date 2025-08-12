Helado de sandía: cómo hacer en casa este postre refrescante y cremoso

Receta de helado de sandía casero (Adobe Stock)

Si la sandía es la fruta por excelencia del verano, el helado es el postre estrella. ¿Por qué no juntar ambos? No hay factor alguno que impida que esta combinación sea un auténtico éxito. El sabor natural de la sandía le da un toque fresco y dulce a este helado, que conseguirá su cremosidad con un añadido de nata para montar. Esta la podemos sustituir por yogur griego natural si lo que buscamos es un resultado algo más ligero.

Para esta receta no necesitamos heladera ni aparatos especiales, solo tendremos que tener a mano una batidora, ya sea un vaso triturador o brazo, que nos ayudará a mezclar los ingredientes. La mezcla la introduciremos en el congelador, siguiendo el proceso habitual en los helados caseros. Para conseguir la textura ideal, tendremos que ir sacando nuestro helado del congelador cada aproximadamente 45 minutos, para así triturarlo y evitar que se formen cristales de hielo.

Receta de helado de sandía

El paso a paso para preparar este helado de sandía se basa en triturar la sandía fresca y madura, eliminar las pepitas y mezclar la pulpa con azúcar y, opcionalmente, algún lácteo como nata o yogur para dar cremosidad. La clave es evitar la formación de cristales de hielo y lograr una textura suave.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Congelado: 4-5 horas

Ingredientes

700 g de sandía sin semillas y en trozos

150 ml de nata para montar (para textura más cremosa)

100 g de azúcar (ajustable al dulzor de la sandía)

Zumo de medio limón

(Opcional) Unas hojas de menta fresca para decorar

Cómo hacer helado de sandía, paso a paso

Corta la sandía en cubos y retira todas las semillas para evitar una textura desagradable. Tritura la sandía en una batidora hasta obtener un puré fino. Añade el azúcar y el zumo de limón. Mezcla bien. Incorpora la nata para montar fría y vuelve a batir hasta integrar. Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador. Lleva la mezcla al congelador y remueve enérgicamente con un tenedor cada 45 minutos durante las primeras 3 horas para evitar la cristalización y conseguir una textura más cremosa. Cuando el helado esté firme (tras unas 4-5 horas), sácalo unos minutos antes de servir para que resulte fácil de manejar y cremoso. Sirve en boles individuales y decora con hojas de menta fresca para potenciar el frescor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Proteínas: 1 g

Grasas: 4 g (si se usa nata)

Hidratos de carbono: 18 g

Azúcares: 17 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en el congelador durante una semana en un recipiente hermético. Es recomendable cubrir la superficie con film transparente para evitar la formación de cristales de hielo.