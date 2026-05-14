España

Clima en Sevilla: la predicción para este 14 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir de tu casa, consulta el estado del tiempo en Sevilla para las siguientes horas en este 14 de mayo.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Sevilla es de 1% durante el día y del 3% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 8% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 26 grados y un mínimo de 12 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 10.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 44 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

La mejor temporada para viajar a Sevilla

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en SevillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 14 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 14 de mayo

España: las predicciones del tiempo para Madrid este 14 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo para Madrid este 14 de mayo

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de mayo en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de mayo en Barcelona

Las hogueras de ‘La isla de las tentaciones’ provocan fugas, llantos y crisis de pareja: “Me acaban de romper el corazón”

Tres concursantes afrontan rupturas y desconfianza tras ver imágenes comprometedoras de sus parejas durante la última ceremonia ante el fuego

Las hogueras de ‘La isla de las tentaciones’ provocan fugas, llantos y crisis de pareja: “Me acaban de romper el corazón”

Lydia Lozano y Rappel, los rostros ocultos tras Pizza y Tortuga en ‘Mask Singer’

La sexta gala del concurso en Antena 3 sorprendió con el regreso de la periodista y la participación del popular vidente, en una noche marcada por el acierto de los investigadores

Lydia Lozano y Rappel, los rostros ocultos tras Pizza y Tortuga en ‘Mask Singer’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la crisis sanitaria, Canarias va al choque abierto con Moncloa por la gestión del hantavirus: “Solo han ofrecido a los canarios arrogancia, caciquismo y mentiras”

Tras la crisis sanitaria, Canarias va al choque abierto con Moncloa por la gestión del hantavirus: “Solo han ofrecido a los canarios arrogancia, caciquismo y mentiras”

Adif pagará 786.000 euros para instalar vallas que eviten que los jabalíes y corzos “se cuelen” en las vías y provoquen retrasos en el AVE

Este es el patrimonio de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: el candidato con más inmuebles a su nombre y 52.000 euros en el banco

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026