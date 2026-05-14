España

España: las predicciones del tiempo para Madrid este 14 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este jueves en Madrid, España.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 22 grados, la previsión de lluvia será del 3%, con una nubosidad del 7%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 10 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 16%, con una nubosidad del 30%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)

Al encontrarse al centro de España, el estado del tiempo en Madrid es considerado como mediterráneo continental, aunque también es conocido como clima templado con verano seco y cálido.

Este tipo de clima se caracteriza por sus inviernos templados y, como lo dice su nombre, por veranos secos y cálidos.

Para el gobierno de Madrid, las temperaturas mínimas se registran en invierno y oscilan los 0 grados centígrados, mientras que las máximas en verano alcanzan los 40 grados centígrados.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España asegura que la temperatura máxima en la capital no pasa de los 35 grados centígrados, principalmente al sur; en tanto, la temperatura mínima promedio baja de los 0 grados centígrados, sobre todo al norte de Madrid.

Las temperaturas máximas se hacen presentes entre julio y agosto, mientras que las temperaturas mínimas entre enero y febrero.

La temperatura media de la ciudad ronda los 15 grados centígrados. Cabe mencionar que las heladas en Madrid son frecuentes y las nevadas son más ocasionales. De acuerdo con el Aemet, en la parte más al sur de la ciudad puede haber hasta cinco días de nevadas al año, pero al norte fácilmente se superan los 20 días de nevadas anuales.

En cuanto a las precipitaciones, en la capital española la temporada de lluvias se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

A finales de año, entre octubre y diciembre, así como abril y mayo, son los meses en los que más llueve en Madrid.

Las temperaturas en Madrid van desde los cero grados centígrados hasta los 40 grados centígrados(Ayuntamiento de Madrid)
Las temperaturas en Madrid van desde los cero grados centígrados hasta los 40 grados centígrados(Ayuntamiento de Madrid)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en MadridClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de mayo en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de mayo en Barcelona

Las hogueras de ‘La isla de las tentaciones’ provocan fugas, llantos y crisis de pareja: “Me acaban de romper el corazón”

Tres concursantes afrontan rupturas y desconfianza tras ver imágenes comprometedoras de sus parejas durante la última ceremonia ante el fuego

Las hogueras de ‘La isla de las tentaciones’ provocan fugas, llantos y crisis de pareja: “Me acaban de romper el corazón”

Lydia Lozano y Rappel, los rostros ocultos tras Pizza y Tortuga en ‘Mask Singer’

La sexta gala del concurso en Antena 3 sorprendió con el regreso de la periodista y la participación del popular vidente, en una noche marcada por el acierto de los investigadores

Lydia Lozano y Rappel, los rostros ocultos tras Pizza y Tortuga en ‘Mask Singer’

Estas son las horas en la que tu celular peor funciona: cuál es la explicación

España lidera el ranking de países europeos con mayor congestión en la red durante el horario de mayor demanda

Estas son las horas en la que tu celular peor funciona: cuál es la explicación

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la Once del miércoles 13 de mayo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la Once del miércoles 13 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

Cambio de reglas para Uber, Cabify y Bolt: Madrid exigirá VTC con nuevas pegatinas antifalsificación, límites a la subida de precios en eventos y más coches adaptados

El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026