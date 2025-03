Jose Andrés enseña a los estadounidenses cómo se bebe café en España: “Nos lo tomamos muy en serio”

El chef Jose Andrés explica cómo se bebe café en España.

El café en una bebida imprescindible para muchos. Hay quienes la eligen para su desayuno, otros para la tarde o, si surge la posibilidad, en ambos momentos. Las formas de consumirlo y sus variedades también gozan de un amplio abanico: con leche, solo, americano, capuchino, cortado... Y, además, estas son diferentes según el país, así como la forma de disfrutarlo.

La cocina del chef Jose Andrés ha dado la vuelta al mundo, pero también lo hacen las publicaciones que escribe para su web llamada Longer Tables. En uno de estos momentos de inspiración que le surgen, el asturiano ha expresado su añoranza por la tierra que le vio nacer: “No hay momento en el que no eche de menos España y las experiencias que solo se pueden vivir ahí”. Una de estas es la rutina de beber café. No significa que donde él habita actualmente, Washington D. C., no disfruten de este intenso brebaje, sino que lo hacen diferente: “Nos lo tomamos muy en serio”.

Un camarero realiza un café de máquina en un bar.

Un ritual detrás de una simple bebida

El cocinero con dos Estrellas Michelin ha resaltado en sus líneas que “en Estados Unidos también se toma en serio el café, pero la mayoría de personas lo cogen para llevar”. El ritmo que experimenta el país norteamericano es más acelerado, según señala Jose Andrés. No obstante, la diferencia que él observa respecto a España es que “es un acto social”. En este mismo sentido, ha expresado que también se prepara en las casas y que mucho lo cogen para beber fuera, pero que siempre “vas a encontrar a gente en cafeterías en todos sitios”. A esto suma que “las personas están relajadas, teniendo conversaciones o disfrutando el momento”.

Las palabras que escribe lo conducen a contar su parte más personal: la variedad preferida desde siempre ha sido el café con leche de Bar Pinotxo, en Barcelona. Y, aunque él solo acudía un momento durante su jornada, “muchas personas van varias veces al día” para tomar esta bebida “en pequeñas cantidades”, un café solo. Ha agregado que este ritual es “una excusa para salir de casa” y que resulta habitual verlo en las cafeterías.

FOTO DE ARCHIVO. Un camarero y dos camareras en la terraza de una cafetería en el centro de Ronda, España. 2 de diciembre de 2024. REUTERS/Jon Nazca

Diferentes formas de tomarlo y acompañarlo

Jose Andrés ha resaltado que muchas personas disfrutan del cortado (misma cantidad de café que de leche), del manchado (un expreso con un poco de leche espumosa), del café con hielo o, incluso, con horchata. Esta última es una variedad más típica en la zona de Valencia, donde también se puede acompañar de fartons.

Además, ha señalado que una parte importante de los españoles consume la oscura bebida acompañándola con un dulce. Por ejemplo, “en Catalunña vas a encontrar xuxos en todos los lados”, ha manifestado el cocinero. Pero lo más común son “las magdalenas o las ensaimadas”. Por último, ha subrayado que algunos adultos se atreven con un carajillo, es decir, un café con algún tipo de licor: “¿Por qué tomar ambas cosas por separado cuando puedes beberlo junto?”. Sin embargo, para todos los que busquen vivir la experiencia española indica que no es necesario cruzar el Atlántico, sino que ya hay varias cafeterías de este estilo en Nueva York o Las Vegas.