Dabiz Muñoz lo vuelve a hacer: el chef de DiverXO se convierte en el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo

Dabiz Muñoz

Los premios The Best Chefs Awards han reconocido al español Dabiz Muñoz, chef del restaurante madrileño DiverXo, como el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo. Tras un éxito rotundo en 2021 y 2022, el cocinero de origen madrileño ha vuelto a triunfar gracias a su cocina original, sus locas ideas y la inspiración internacional de sus platos.

La gala, celebrada este año en el Yucatán (México), entrega cada edición doce premios especiales y anuncia el esperado top 100 de los mejores chefs del mundo. Lo que diferencia a estos premios de cualquier otro es que, mientras galardones como The World’s 50 Best o guías como la Michelin reconocen el restaurante o el lugar, este galardón se centra en los profesionales que los hacen posible: los chefs, sus enfoques en la cocina y lo que les hace destacar entre la multitud. En esta ocasión, Dabiz Muñoz y la cocina vanguardista de su restaurante DiverXo han sido los grandes triunfadores de la séptima edición de The Best Chefs Awards.

La selección de los candidatos a recoger este premio corre a cargo de un grupo de 150 expertos, entre periodistas, críticos, entendidos y fotógrafos acostumbrados a recorrer el mundo guiados por sus diferentes aromas y sabores. El veredicto final, la lista Top 100 de los mejores del mundo en 2023, ha sido el resultado de las opiniones y votos de un total de 350 personas: los cien nuevos candidatos, los cien chefs que aparecen en el ranking de 2022 y los 150 expertos mencionados.

DiverXo, el restaurante onírico del mejor chef del mundo

Dabiz Muñoz es uno de los chefs españoles más relevantes en el mundo, un éxito que se reafirma con los galardones que el madrileño ha conseguido en los últimos años. Su cocina, reconocida con un total de cuatro estrellas Michelin, nunca deja de sorprender, con creaciones e ingredientes que no dejan indiferente a nadie. Su marca de comida a domicilio, sus food trucks que dan vueltas a España, y por supuesto, la templo de la cocina original y onírica del chef, su restaurante DiverXO.

(DiverXo)

Este restaurante madrileño cuenta, entre otros muchos reconocimientos, con tres estrellas Michelin, un 15º puesto en la lista de los mejores de Europa según OAD y un hueco entre los 20 mejores del mundo de la lista The World’s 50 Best Restaurants. Pero, además de las recomendaciones de las guías gastronómicas más relevantes del universo culinario, Dabiz Muñoz también se ha llevado las alabanzas de muchos de sus comensales. Algunos de ellos, incluso, califican esta como una de las mejores experiencias gastronómicas de sus vidas.

Esta lluvia de piropos hace de DiverXo uno de los locales más codiciados de la capital. En DiverXo no hay carta y, además, se ofrece un solo menú degustación, creado por el chef Muñoz y su equipo y llamado ‘La cocina de los cerdos voladores’. Desde el propio restaurante, lo definen como “un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa de Dabiz Muñoz, cocina vanguardista en la que todo es posible”. El precio total del menú degustación es de 365 euros por persona, un coste que no incluye bebidas.

El nuevo DiverXO, una ubicación privilegiada y una decoración lujosa

Este nuevo templo gastronómico está en pleno proceso de transformación. Como Muñoz desvelaba a través de redes y medios de comunicación, el buque insignia del que está considerado el mejor cocinero del mundo por The Best Chef Awards 2023 dejará los bajos del hotel NH Eurobuilding, donde se encontraba hasta ahora, para trasladarse a una nueva ubicación.

Será en la urbanización La Finca, propiedad de la familia García Cereceda, en Pozuelo de Alarcón, lugar donde actualmente reside Muñoz. La Finca es una lujosa urbanización situada en el municipio de Pozuelo de Alarcón, un lugar que se ha convertido en la zona preferida de muchos famosos para fijar su residencia, debida a la gran privacidad y seguridad que se puede disfrutar en ella.

Poco se sabe sobre cuál será la línea gastronómica de esta nueva versión del exitoso restaurante de Muñoz. Lo que sí está claro, según expresaba en declaraciones a Cinco Días, es que el formato de la propuesta gastronómica se basará en un menú degustación, al igual que lo hacía en su anterior formato. Sin embargo, el chef adelantaba que esta fórmula puede ir cambiando.

El universo XO

Alrededor de DiverXO, el restaurante que funciona como la gran estrella del universo de Dabiz Muñoz, giran otros planetas casi igual de exitosos. En funcionamiento desde 2012, StreetXO fue su segundo proyecto y representa la orientación culinaria más callejera del chef en su carta. Un restaurante especializado en cocina oriental que basa su menú en una cocina de fusión muy similar a la que podemos ver en los puestos de comida de países como Indonesia, Tailandia o China, entre otros.

Otro de sus proyectos más exitosos es GoXO, un delivery que también funciona como foodtruck que da la vuelta a España sirviendo los platos más informales de la cocina de Muñoz. Este proyecto incluye delicias que entran y salen de la carta como son el burrito de arroz a la cubana y chorizo de León ahumado, las Costillas Duroc asadas 12 horas o la Lasaña Mumbai. Ahora, dentro de este restaurante sobre ruedas, el chef ha añadido un nuevo proyecto: los Pollos Muñoz, una carta con el pollo como absoluto protagonista.

Udon de carabineros y albóndigas de buey de GoXO (Glovo)

RavioXO, su tercer proyecto, abrió sus puertas el pasado 16 de mayo de 2022 y, en solo un año, ya se ha convertido en un referente en la gastronomía en España. A los seis meses de abrir sus puertas, el último restaurante de Dabiz Muñoz conseguía su primera estrella Michelin, un tiempo de récord en el que la guía francesa reconoció la cocina vanguardista y atrevida de este nuevo proyecto.

Ubicado en el Gourmet Experience Castellana de El Corte Inglés, esta última aventura de Dabiz Muñoz empezó a cocerse como un restaurante de ‘dumpling bar’ pero, con el tiempo, el cocinero decidió ampliar el concepto y situar “las masas y las pastas como eje de creación”. Este concepto es el centro de su carta, compuesta por 16 platos cambiantes, en las que se unen elaboraciones como ramen, quesadillas, canelones, baos y raviolis.