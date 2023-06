Qué se come en DiverXO de Dabiz Muñoz, el restaurante más caro de España con un menú de 365 euros

Dabiz Muñoz

“Bienvenido al mundo onírico de Dabiz Muñoz”. Así nos recibe el restaurante DiverXo, el hogar del mejor cocinero del mundo según The Best Chefs Awards 2022. Este restaurante madrileño cuenta, entre otros muchos reconocimientos, con tres estrellas Michelin, un 15º puesto en la lista de los mejores de Europa según OAD y un hueco entre los 20 mejores del mundo de la lista The World’s 50 Best Restaurants.

Pero, además de las recomendaciones de las guías gastronómicas más relevantes del universo culinario, Dabiz Muñoz también se ha llevado las alabanzas de muchos de sus comensales. Algunos de ellos, incluso, califican esta como una de las mejores experiencias gastronómicas de sus vidas.

Esta lluvia de piropos hace de DiverXo uno de los locales más codiciados de la capital. El restaurante abre de miércoles a sábado para el servicio de comidas y cenas. Todos los días a las 00.00 horas, en la web del local se abre una nueva fecha del calendario del 2023, a 90 días vista, para que los nuevos clientes puedan reservar su mesa. Para hacerlo tendrán que comprar un ticket, “como cuando acudes al teatro o a ver un partido de fútbol”, según explica su web. El precio del ticket es de 365 € por persona, que corresponde al precio total del menú degustación que no incluye bebidas.

En DiverXo no hay carta y, además, se ofrece un solo menú degustación, creado por el chef Muñoz y su equipo y llamado ‘La cocina de los cerdos voladores’. Desde el propio restaurante, lo definen como “un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa de Dabiz Muñoz, cocina vanguardista en la que todo es posible”.

El menú más caro de España

A finales de 2021, el de Dabiz Muñoz se convirtió en el menú más caro de todo el país debido a su decisión de elevar los precios. Concretamente, pasó de los 250 a los 365 euros. En la actualidad, este menú que dura entre 3 y 4 horas y cuenta más de una docena de pases, sigue manteniendo este precio.

En los 365 euros del menú de DiverXo no se incluye bebida, por lo que el restaurante ofrece dos tipos distintos de maridaje. Por un lado, se encuentra el maridaje Selección de Vinos, por un precio de 300 euros por persona. Como segunda opción, en DiverXo se puede elegir el maridaje de Altos Vuelos, que subiría hasta los 600 euros por persona.

El menú de Dabiz Muñoz

Dentro de su menú, que cuenta con más de una docena de pases, se pueden encontrar platos que mezclan los productos de mayor calidad del territorio español con los más extravagantes y exóticos ingredientes del continente asiático y otras zonas del planeta.

Entre sus platos se encuentran algunos como el Pichón frío pochado y macerado una semana, un wok hecho a las brasas con espinaca de Guetaria, kale y burrata de búfala; camarones de Galicia con miel de Yucatán; curry verde hecho con guisantes lágrima, jalapeños, curry de té matcha y suero de mantequilla emulsionada a las finas hierbas...

Pichón frío pochado al palo cortado, caviar asado, plancton marino y yema de gallina (Instagram / @dabizdiverxo)

Otros platos del menú ‘La cocina de los cerdos voladores’ son el Laska Singapore, hecha con lengua de vaca y caviar de montaña, tomburi, caldo ligero de tendones de vaca, galanga y leche de coco fresca; cangrejos (Azul y Real) con kimchis de fermentación casera; angulas “al dente”, tostadas y glaseadas con jugo de anguila y desglasadas con manzanilla pasada y bogavante gallego “en las playas de Goa”.

Bogavante azul al tandoor amaneciendo en las playas de Goa (Instagram / @dabizdiverxo)

