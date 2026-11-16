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Brian May, guitarrista de Queen, convirtió 65 hectáreas de tierras agotadas en una reserva: lleva 13 años plantando árboles en Dorset

El proyecto May’s Wood comenzó en 2013 sobre campos degradados por la agricultura intensiva y busca consolidar un corredor ecológico en el sur de Inglaterra

Brian May transformó antiguos campos de cultivo en una reserva natural con más de 101.000 árboles y arbustos nativos (Brian May)
Brian May transformó antiguos campos de cultivo en una reserva natural con más de 101.000 árboles y arbustos nativos (Brian May)
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Brian May convirtió cerca de 65 hectáreas de tierras agrícolas agotadas en una reserva natural en Dorset, Inglaterra, donde hoy crecen más de 101.000 árboles y arbustos nativos. El proyecto, bautizado May’s Wood, comenzó en septiembre de 2013 y, 13 años después, registra la vuelta de insectos, aves y pequeños mamíferos.

La iniciativa fue impulsada por el guitarrista de Queen junto con Save Me Trust, la organización dedicada a la defensa de los animales que fundó. El diseño del predio combinó sectores de bosque, praderas de flores silvestres y espacios abiertos, con el objetivo de recuperar un hábitat para la fauna local sin introducir especies de manera artificial.

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Cómo fue que Brian May compró 65 hectáreas para hacer una reserva natural

El terreno, de 157 acres —unos 63,5 hectáreas, una superficie habitualmente redondeada a 65—, se encuentra al sur de la localidad de Bere Regis. Había sido utilizado durante décadas para la agricultura intensiva y estaba previsto para un desarrollo de viviendas antes de que Brian May lo adquiriera para destinarlo a conservación, según informó Dorset Echo.

La primera jornada de plantación se realizó el 28 de septiembre de 2013, con participación de vecinos y alumnos de una escuela local. En ese encuentro se colocaron cerca de 600 ejemplares, principalmente robles, y May plantó el primer árbol del futuro bosque.

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El plan inicial preveía sumar más de 100.000 árboles y arbustos durante los 12 meses siguientes. En el comunicado publicado por el sitio oficial de Brian May, el guitarrista explicó que buscaba devolver el terreno a una condición similar a la que había tenido siglos atrás, cuando era forestal, y conectarlo con otros hábitats mediante un corredor para la vida silvestre.

La denominación original era Save Me Woods, pero los habitantes de la zona comenzaron a llamarlo May’s Wood. Ese nombre se consolidó para identificar el área de restauración ecológica vinculada al artista.

El guitarrista de Queen plantó el primer árbol de la reserva en 2013, junto a vecinos y alumnos de una escuela local (Captura/YouTube)
El guitarrista de Queen plantó el primer árbol de la reserva en 2013, junto a vecinos y alumnos de una escuela local (Captura/YouTube)

Dónde está la reserva natural de Brian May

May’s Wood está en Bere Regis, Dorset, en el sur de Inglaterra, entre la localidad y Black Hill. El área limita con un Sitio de Especial Interés Científico, una figura de protección ambiental del Reino Unido, de acuerdo con la información recopilada por Dorset Echo.

La ubicación responde a la idea de crear continuidad entre espacios naturales cercanos. La reserva contempla acceso peatonal responsable en determinadas zonas, mientras que el resto se maneja como un entorno para favorecer el establecimiento de plantas y animales nativos.

El trabajo de May por la fauna británica también incluye su apoyo a Harper Asprey Wildlife Rescue, una entidad de Surrey que atiende animales silvestres heridos. Anne Brummer, fundadora de la organización y directora ejecutiva de Save Me Trust, indicó a BBC News que el músico aporta espacio en su propiedad y colabora con las campañas y las tareas de rescate.

May’s Wood ocupa cerca de 65 hectáreas en Dorset y busca recuperar hábitats para la fauna local (Captura/YouTube)
May’s Wood ocupa cerca de 65 hectáreas en Dorset y busca recuperar hábitats para la fauna local (Captura/YouTube)

Cómo es la reserva natural del guitarrista de Queen

La transformación incluyó ocho campos plantados de forma escalonada. La selección de especies incorporó robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres, nogales y arbustos, con zonas de pradera y corredores abiertos entre los sectores arbolados.

En las áreas de flores silvestres comenzaron a crecer campánulas vejiga, cardos negros y margaritas de ojo de buey. Esas plantas ofrecen alimento y condiciones favorables para abejas y mariposas. La recuperación de la vegetación permitió que nuevas especies de insectos, aves y pequeños mamíferos ocuparan el predio por sus propios medios.

Más de 101.000 árboles y arbustos nativos forman actualmente el bosque que surgió de los antiguos cultivos. La cifra superó el objetivo que Save Me Trust había establecido al comienzo de la forestación, cuando el terreno presentaba una pérdida de nutrientes asociada al uso agrícola intensivo.

Brummer definió la propuesta como el primer ensayo de la organización para sostener un bosque con un equilibrio natural y una intervención humana limitada. En la etapa inicial, el objetivo era que la flora y la fauna se apoyaran entre sí una vez restauradas las condiciones del hábitat.

May señaló al anunciar el proyecto que aspiraba a dejar un espacio del que pudieran disfrutar las próximas generaciones junto con los animales de la zona. Trece años después de aquel primer roble, el crecimiento del bosque mantiene en marcha la función de corredor ecológico proyectada para Dorset.

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