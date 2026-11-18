Jay-Z prepara una reunión de estrellas para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (REUTERS)

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Jay-Z podría compartir el escenario del Super Bowl 2027 con Alicia Keys y John Legend durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la NFL.

De acuerdo con información publicada por Page Six, ambos artistas estarían en conversaciones para participar en la presentación que encabezará el rapero el próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

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Fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que Alicia Keys, originaria del barrio de Hell’s Kitchen, en Nueva York, mantiene conversaciones con Jay-Z para sumarse al espectáculo.

John Legend también figura entre los posibles invitados, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su participación.

Los tres músicos tienen una relación profesional con Roc Nation, la compañía de entretenimiento fundada por Jay-Z, que además está encargada de producir el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Alicia Keys podría subir al escenario junto a Jay-Z. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta conexión también ha facilitado sus colaboraciones musicales y presentaciones en distintos escenarios.

Uno de los antecedentes de una posible reunión es la colaboración entre Keys y Jay-Z en “Empire State of Mind”, canción lanzada en 2009 que se convirtió en uno de los temas más identificados con la ciudad de Nueva York.

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La participación de la cantante permitiría llevar nuevamente esta colaboración al escenario, esta vez frente a la audiencia del evento deportivo.

Por su parte, John Legend compartió escenario con Jay-Z durante el cierre de su gira conmemorativa Jay-Z 30, realizada en octubre pasado en el mismo SoFi Stadium.

En aquella presentación interpretaron “God Did”, tema que ambos habían compartido anteriormente.

John Legend ya ha colaborado con Jay-Z sobre un escenario. REUTERS

La participación de Jay-Z como artista principal del medio tiempo del Super Bowl 2027 fue anunciada después de varias semanas de rumores y expectativas.

La confirmación se realizó durante un partido de Monday Night Football, cuando las pantallas del estadio mostraron el mensaje “GOAT’S OUT OF THE BAG” (“SE HA REVELADO EL SECRETO”), mientras sonaba su canción “Public Service Announcement”.

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El rapero compartió posteriormente un comunicado en el que hizo referencia a su trayectoria musical y al significado de participar en uno de los escenarios con mayor audiencia a nivel internacional.

“Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, este ha sido un recorrido”, expresó Jay-Z, en referencia a su álbum debut, publicado en 1996.

“Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Este camino continúa siendo un sueño hecho realidad”, agregó.

Jay-Z calificó como un sueño hecho realidad ser parte del show del Super Bowl. (AP)

La presentación llegará después de que el artista concluyera su gira de estadios Jay-Z 30, organizada para conmemorar los 30 años de su primer álbum.

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Durante los conciertos participaron diferentes figuras de la música, entre ellas Rihanna, Usher, Pharrell Williams, Swizz Beatz, Nas y Beyoncé. También apareció Blue Ivy, hija de Beyoncé y Jay-Z, en una de las presentaciones.

Hasta ahora, los representantes de Jay-Z, Alicia Keys y John Legend no han emitido comentarios sobre la información publicada por Page Six ni han confirmado la integración de los cantantes al espectáculo.

El Super Bowl LXI se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.