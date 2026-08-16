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Este himno de Queen es considerado “el mejor dúo de todos los tiempos” y ha vuelto a ser una de las canciones más escuchadas 45 años después

La banda coincidió con otro icono musical de los 80 mientras trabajaba en su nuevo disco en Suiza y, cuando se encontraron en el estudio, compusieron la canción en una sola noche

Freddie Mercury en el 'Hot Space Tour' de Queen, en 1982.
Freddie Mercury en el 'Hot Space Tour' de Queen, en 1982.
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El mundo de la música es un ejemplo claro de que las mejores canciones pueden ser fruto de muchos años de trabajo o de meras casualidades. Temas como Sweet Child o’ Mine, Losing My Religion o Seven Nation Army son himnos a día de hoy gracias a la intervención del azar que, en grandes y pequeños detalles, intervino para que sonaran como las conocemos. A esa lista habría que añadir un clásico de los años 80, considerado por muchos como una de las mejores colaboraciones de la historia.

En 1981, Queen estaba grabando en Mountain Studios, en Montreux (Suiza). La banda venía del gran éxito que había supuesto The Game y se instalaron en el país helvético para desarrollar algunas de sus nuevas ideas. En ello estaban cuando se enteraron de que otro gran icono de la época se encontraba en la ciudad trabajando en su propio proyecto: David Bowie. El ingeniero del grupo británico conocía al cantante de Heroes y lo llamó para invitarlo al estudio, donde surgió la idea de hacer algo juntos.

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Es así como llegamos a Under Pressure, uno de los dúos más emblemáticos de la historia del rock. “La canción se compuso desde cero la noche que visité su estudio. Creo que Freddie y los demás ya habían escrito el riff, así que juntos unimos las diferentes secciones de acordes para crear una pieza musical coherente”, contaría tiempo después el propio Bowie. “Freddie y yo creamos nuestras melodías principales. Así que cuando oyes cantar a Freddie, es lo que él escribió, y cuando me oyes cantar a mí, es lo mío. Luego trabajamos juntos en la letra. Todavía no me lo creo, ¡la escribimos y grabamos entera en una sola noche! Todo un logro para una canción tan compleja”.

Queen y David Bowie Under Pressure

Una de las canciones más escuchadas en los 80 y en la actualidad

Under Pressure va, en esencia, de cómo la presión de la vida puede aplastar a las personas y de cómo, paradójicamente, lo que puede salvarnos es el amor y la conexión con los demás. La canción tiene una estructura muy interesante porque empieza casi como una observación social y termina siendo mucho más íntima, mientras, a nivel musical, suena la reconocible línea de bajo de John Deacon y las voces de Freddie Mercury y David Bowie se van superponiendo y contestándose hasta mezclarse. Lamentablemente, nunca llegarían a cantarla juntos en directo.

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En su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, la revista Rolling Stone calificó a Under Pressure como un “himno épico de resistencia” nacido de la improvisación y la química instantánea entre ambos artistas. No fue la primera vez que el citado medio elogiaba esta canción, ya que antes los lectores la habían elegido como el mejor dúo de todos los tiempos en una encuesta. Sin embargo, en un principio el tema no siempre tuvo tanto éxito: el sencillo solo alcanzó el puesto 29 de lo más escuchado en Estados Unidos, un desempeño modesto frente al éxito inmediato que logró en Reino Unido, donde ascendió al número uno.

concierto tributo a Freddie Mercury en Wembley del 20/4/92
David Bowie canta junto a Annie Lennox 'Under Pressure' en el homenaje a Freddie Mercury. (Kevin. Mazur / WireImage)

Con todo, el éxito no se detuvo ahí, sino que la canción se ha consolidado con el paso del tiempo. Under Pressure parece no pasar de moda, y en total acumula unas 300 semanas en diferentes rankings de la revista Billboard. La última de ellas ha llegado este mes de agosto, cuando ha escalado hasta el puesto 24 en la categoría Hard Rock Streaming Songs. Así, el tema creado espontáneamente por una de las bandas más influyentes del siglo XX y otra gran estrella de la época continúa sumando oyentes, lo que demuestra una vez más el poder de la música para conectar con distintas generaciones, incluso cuando el germen de todo es una mera casualidad.

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