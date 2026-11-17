Un grupo de cinco inversores retiró de forma voluntaria y definitiva la demanda por fraude contra Selena Gomez y sus socias en Wondermind. (Jordan Strauss/Invision/AP)

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Selena Gomez y sus socias en la startup de salud mental Wondermind vieron caer este lunes la demanda por fraude que un grupo de cinco inversores había presentado contra ellas en agosto, cuando los denunciantes optaron por retirar de forma voluntaria y definitiva los cargos.

Según documentos judiciales, el desistimiento se efectuó “con prejuicio”, lo que impide a los demandantes volver a presentar los mismos cargos.

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El abogado de Gomez, Mathew Rosengart, confirmó la resolución: “Selena está satisfecha por la desestimación del caso, a raíz de nuestra moción para desestimarlo, y espera poder dejar este asunto atrás”, declaró el letrado a Billboard.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal por dos entidades vinculadas a cinco hombres de negocios —Brent Saunders, Marc Roberts, EJ Solimine, Andrew Resnick y Mark Peikin— que en 2022 invirtieron un total de USD 1,2 millones en Wondermind.

Los denunciantes alegaban que se les prometió que Gomez tendría una participación activa como responsable de marketing de la compañía, con acceso a sus más de 400 millones de seguidores en Instagram, y que la empresa tenía una “valuación futura potencial” de más de USD 4.000 millones con alianzas de marca ya consolidadas.

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Mandy Teefey y Daniella Pierson ejercieron como directoras ejecutivas de Wondermind y rechazaron las acusaciones sobre presuntas irregularidades operativas. (Instagram)

Los inversores sostuvieron además que la compañía se derrumbó en silencio sin que ninguno de sus fundadores, directivos o miembros de la junta les informara al respecto.

Tomaron conocimiento del estado financiero y operativo de Wondermind a través de una investigación periodística publicada en 2025, que incluyó testimonios de exempleados anónimos que cuestionaban la idoneidad de Mandy Teefey —madre de Gomez y co-CEO de la empresa— para liderar la compañía.

Así respondió Selena Gomez a la demanda por fraude

Tras la presentación de la demanda, el equipo legal de Gomez respondió con dureza. En su escrito judicial, Rosengart argumentó que Gomez nunca gestionó la compañía: su rol se limitó a apoyar a su madre, quien cofundó Wondermind junto a Daniella Pierson.

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Ambas ejercieron como co-CEOs y miembros de la junta directiva, mientras que a Gomez se le confirió el título de Directora de Impacto (Chief Impact Officer).

“La noción de que Selena cometió ‘fraude’ o cualquier otro acto ilícito es absurda”, afirmó Rosengart en declaraciones a People.

Selena Gomez aportó fondos propios en mayo de 2025 para cubrir el pago de sueldos ante las dificultades financieras que atravesó la firma. (REUTERS)

El abogado añadió que su clienta “nunca debió haber sido arrastrada a esta acción” y que las acusaciones en su contra eran “carentes de mérito, tanto fáctica como legalmente”.

Meses antes de la demanda, en mayo de 2025, se había informado que Wondermind atravesaba dificultades para pagar los sueldos de sus empleados.

Una fuente consultada por People señaló en ese momento que Gomez había intervenido para cubrir los salarios.

“Selena ha invertido millones de dólares a lo largo de los años en Wondermind para apoyar a su madre y su pasión compartida por la salud mental, incluso cuando fue alertada sobre el contratiempo financiero más reciente, e invirtió de inmediato más dinero, ya que no está involucrada en las operaciones diarias”, indicó la fuente al medio.

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La startup Wondermind nació en 2021 con el propósito de ofrecer herramientas de salud mental mediante una revista digital, una aplicación y un pódcast. (REUTERS/Daniel Cole)

El abogado de Pierson, Scott Balber, descartó que se hubiera pagado algún acuerdo extrajudicial y señaló a Billboard: “La señora Pierson no hizo nada malo. Aparentemente, los demandantes lo reconocieron y retiraron la denuncia en su contra. Lamentablemente, la reputación de la señora Pierson ya se ha visto perjudicada por estas falsas acusaciones”.

Teefey no respondió a las solicitudes de comentario. Además, había rechazado previamente las acusaciones de mala gestión en declaraciones a The Cut.

“Fundé Wondermind porque quería ayudar a personas con enfermedades mentales. Es lamentable que algunos empleados descontentos puedan difundir mentiras sobre mí y distorsionar la verdad”, afirmó.

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Wondermind fue fundada en 2021 con el objetivo de ampliar el acceso a recursos de salud mental, a través de una revista digital, una aplicación móvil y un pódcast.