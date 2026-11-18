A-ha interpretó la canción de 'The Living Daylights'

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En 1987, a-ha llegó a la franquicia de James Bond con el encargo de interpretar The Living Daylights, el tema de la primera película homónima de Timothy Dalton como 007. La alianza con John Barry, el compositor que había definido el sonido de la saga durante décadas, derivó en una disputa por los arreglos, los créditos y la versión final de la canción, que dejó dos grabaciones oficiales y un vínculo roto entre los músicos noruegos y el equipo de producción.

Barry, autor de partituras como las de Goldfinger, You Only Live Twice y A View to a Kill, estaba a cargo de la música de The Living Daylights. A-ha aportó una composición de Pål Waaktaar-Savoy que debía adaptarse a la tradición orquestal de Bond. Sin embargo, en el proceso surgieron diferencias sobre el control artístico y el modo de trabajo en el estudio. El compositor resumió su experiencia con una frase que quedó asociada a aquel episodio: “Era como jugar al ping-pong con cuatro pelotas”. También cuestionó la actitud del grupo, tal y como iría surgiendo en entrevistas posteriores sobre la producción de la banda sonora.

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La banda noruega atravesaba entonces el período posterior al éxito internacional de Take on Me. Morten Harket, Magne Furuholmen y Waaktaar-Savoy defendían una aproximación vinculada al synth-pop, mientras Barry buscaba incorporar metales, cuerdas y modulaciones propias de los temas de 007. El desacuerdo no se redujo a la producción. Waaktaar-Savoy cuestionó el crédito de coautor asignado a Barry y sostuvo que el núcleo de la canción ya estaba terminado antes de su intervención. Con el tiempo, sin embargo, el guitarrista reconoció el aporte del compositor a la pieza: los arreglos de cuerdas ayudaron a que la canción sonara como un tema de Bond.

Timothy Dalton asumió el rol de James Bond en 'The Living Daylights'

De las “juventudes hitlerianas” al plantón en la premiere

La tensión también alcanzó declaraciones que circularon en la prensa de la época. Furuholmen afirmó años después que Barry había comparado al grupo “con las Juventudes Hitlerianas”. El punto de ruptura estuvo en la estructura musical. Según Waaktaar-Savoy, Barry modificó un acorde que la banda consideraba relevante dentro de la melodía. El compositor avanzó con una mezcla pensada para la película, mientras a-ha defendía su propia interpretación.

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El resultado fue inusual para una canción central de la franquicia. La versión orquestal de Barry quedó asociada a la película y a su banda sonora de 1987. La lectura de a-ha, con un peso mayor de sintetizadores y una duración de 4 minutos y 46 segundos, se publicó en el álbum Stay on These Roads, editado en 1988. La distancia entre ambas puede apreciarse desde los primeros compases. La mezcla de Barry prioriza la orquesta y los golpes de metales, con una escala cinematográfica que acompaña los créditos iniciales de la película. La versión del grupo conserva la melodía y la voz de Harket, pero desplaza el centro hacia la programación electrónica, la base rítmica y una estructura más cercana al pop de la banda. El conflicto no impidió que el sencillo tuviera repercusión: The Living Daylights llegó al quinto lugar de la lista británica y al primero en Noruega.

La relación con el entorno de Albert R. Broccoli también se deterioró cuando a-ha decidió mantener compromisos de su gira por Japón y no asistió a la premiere londinense del 29 de junio de 1987. Harket explicó después que la banda ya tenía esos conciertos programados y que los productores esperaban que modificaran la agenda. Según el cantante, la reacción del equipo de Bond fue retirar la canción de la edición estadounidense. El episodio consolidó la distancia entre el grupo, Barry y los productores de la saga, aunque los integrantes de a-ha moderaron su valoración con el paso del tiempo. Casualmente, The Living Daylights fue la undécima y última banda sonora de John Barry para James Bond. La disputa con a-ha coincidió con un momento de desgaste del compositor, que manifestó que el trabajo en la serie se había vuelto demasiado repetitivo.

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Raye rinterpretó un tema de James Bond en la ceremonia de los Oscar de 2025

Las aspirantes al próximo tema de Bond

A pesar de ello, la salida definitiva del mítico compositor no se debió solo al enfrentamiento con la banda noruega. Barry estaba previsto para componer la música de Licence to Kill, estrenada en 1989. Una operación de garganta, posterior a la ruptura de su esófago en 1988, le impidió viajar y completar el trabajo. Michael Kamen asumió la partitura de la película, cuyo tema principal interpretó Gladys Knight, en un gran cambio de rumbo con respecto a los últimos temas orientados al pop que se venían componiendo. Barry no volvió a firmar la música de una película de Bond, y su último trabajo para la saga quedó así marcado por una colaboración que unió dos lenguajes musicales distintos, dejó dos versiones de la misma canción y expuso una de las disputas creativas más recordadas de la serie.

El antecedente de a-ha vuelve a cobrar interés tras el anuncio de Robert Pattinson como nuevo James Bond y de Denis Villeneuve como director de la próxima película. La producción todavía no confirmó quién interpretará la canción principal, pero las apuestas y la prensa especializada colocan a varias artistas entre las candidatas. RAYE figura entre las favoritas. En marzo de 2025 interpretó Skyfall, de Adele, durante el homenaje a James Bond en los Premios Oscar, una actuación que reforzó su vínculo con el repertorio de la saga. Su registro vocal y su acercamiento al soul y la orquesta la sitúan cerca de la tradición de Shirley Bassey y la propia Adele, quien en su momento llevó las canciones de 007 a un nuevo nivel.

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Lana Del Rey también aparece en las quinielas. Su canción 24 había sido compuesta con Spectre en mente, aunque el tema elegido para la película de 2015 fue Writing’s on the Wall, de Sam Smith. A principios de este mismo año, la cantante interpretó First Light para el videojuego 007 First Light, en colaboración con el compositor David Arnold, responsable de la música de cinco películas de Bond. Olivia Dean, Dua Lipa, Harry Styles e incluso Oasis también integran las listas de posibles intérpretes publicadas tras la confirmación de Pattinson. No hay anuncios oficiales sobre el tema ni sobre la fecha de estreno de la película, por lo que la elección de la voz que acompañará la nueva etapa de 007 sigue abierta. Solo esperemos que, viendo el antecedente de a-ha y Barry, la historia no se repita otra vez.