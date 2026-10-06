Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance

Paramount completó la adquisición de Warner Bros. Discovery y dio origen a Skydance, un nuevo gigante del entretenimiento que reúne estudios, plataformas de streaming, cadenas de televisión y grandes franquicias de Hollywood (REUTERS/Dado Ruvic)

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Paramount culminó este martes la adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en USD 81.000 millones que asciende a casi USD 110.000 millones si se incluye la deuda y que da origen a un nuevo gigante del entretenimiento bajo el nombre de Skydance, informó The New York Times.

La compañía fusionada reunirá algunos de los estudios, plataformas de streaming, canales de televisión y franquicias más importantes de Hollywood.

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David Ellison, al frente de Skydance, asume el control del nuevo conglomerado tras imponerse a Netflix en la disputa por Warner Bros. Discovery (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

La operación coloca al frente del nuevo conglomerado a David Ellison, el empresario tecnológico que primero compró Paramount y luego logró imponerse a Netflix en la disputa por Warner Bros. Discovery. Ellison estará acompañado por Ynon Kreiz como codirector ejecutivo.

La adquisición es una de las mayores fusiones de la historia de la industria de los medios y el entretenimiento. Bajo una misma compañía quedarán Paramount Pictures, Warner Bros. y Skydance; los servicios Paramount+, HBO Max y Pluto TV; y cadenas de noticias y entretenimiento como CBS News, CNN, Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, HBO y MTV.

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Skydance concentrará el grupo de franquicias de cine y televisión asociadas a Paramount y Warner (Captura de video: @ellisonskydance)

El nuevo grupo también concentrará algunas de las franquicias más reconocidas de la cultura popular, entre ellas Batman, Superman y Wonder Woman, el universo de Harry Potter, Star Trek y Misión Imposible. La operación reúne además títulos cinematográficos de los catálogos de ambas compañías y amplía de manera significativa el alcance de Skydance en el mercado global del entretenimiento.

El acuerdo culmina una disputa de alrededor de un año por el futuro de Warner Bros. Discovery. Ellison llegó a presentar nueve ofertas por la compañía. En tanto, una coalición de fiscales generales estatales intentó bloquear la operación por motivos de competencia, pero retiró la demanda después de obtener compromisos que incluían un consejo editorial independiente para CNN y USD 1.500 millones adicionales destinados a películas en un plazo de cinco años.

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La operación está valuada en USD 81.000 millones, aunque el monto asciende a casi USD 111.000 millones si se incluye la deuda. The New York Times señala que la nueva compañía deberá afrontar USD 82.000 millones en compromisos financieros, una cifra extraordinaria para una empresa de medios tradicional.

Personajes y títulos cinematográficos como Batman, Superman, Harry Potter y Misión Imposible integran el catálogo del grupo Skydance (Warner Bros.)

La fusión avanza en medio de compromisos asumidos

La nueva compañía llega a una industria atravesada por una transformación profunda. La televisión por cable pierde suscriptores mientras el streaming enfrenta altos costos para competir por las audiencias. A la vez, el sector soporta una fuerte presión sobre los empleos y los trabajadores creativos.

Ellison deberá integrar dos grandes compañías mientras busca generar al menos USD 6.000 millones en sinergias durante los próximos tres años.

Paramount señaló que buena parte de ese objetivo provendrá de fuentes no laborales, como la integración de las plataformas tecnológicas y los proveedores de servicios en la nube, la consolidación de compras y servicios empresariales, la optimización de inmuebles y la reducción de gastos de marketing. La agencia de noticias Reuters advirtió que, pese a ello, la magnitud de los recortes podría afectar puestos de trabajo.

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Skydance proyecta generar sinergias por USD 6.000 millones a través de la unificación tecnológica y la optimización de inmuebles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo también impone compromisos sobre la producción cinematográfica durante los próximos cinco años. La nueva compañía deberá estrenar al menos 30 películas en salas durante cada uno de los primeros dos años y elevar esa cifra a 32 en los tres siguientes. Además, deberá destinar al menos USD 300 millones adicionales por año a la producción cinematográfica en Estados Unidos.

En el área informativa, Mark Thompson continuará al frente de CNN como presidente y editor en jefe, mientras que Bari Weiss seguirá como responsable de CBS News. Ambos reportarán directamente a Ellison y al codirector ejecutivo Ynon Kreiz.

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La nueva estructura también contempla un consejo de cinco periodistas encargado de proteger la independencia editorial de CNN y CBS News, una de las condiciones acordadas para resolver las demandas contra la operación.

CNN continuará bajo la conducción de Mark Thompson, en una estructura que contempla además un consejo editorial independiente para proteger la autonomía periodística de la cadena (Archivo)

La integración también modifica la conducción de Warner Bros. Discovery. David Zaslav dejará su cargo como director ejecutivo de la compañía, mientras que Kreiz asumirá como codirector ejecutivo junto a Ellison. Kreiz tendrá a su cargo las operaciones diarias y el proceso de integración, mientras Ellison concentrará la estrategia general, la tecnología y la dirección creativa.