Paramount llega a un acuerdo con California y otros estados para destrabar la compra de Warner Bros.

El acuerdo permitiría avanzar con la operación, que daría lugar a uno de los mayores conglomerados de entretenimiento del mundo (REUTERS/Mike Blake)

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Paramount alcanzó este lunes un acuerdo con varios estados para resolver una demanda antimonopolio que retrasaba su adquisición de Warner Bros. Discovery, valuada en USD 111.000 millones. El entendimiento elimina el último obstáculo importante para concretar una operación que daría origen a uno de los mayores conglomerados de entretenimiento y medios del mundo.

Según Bloomberg y The New York Times, el pacto con California y otros estados se anunciaría a lo largo de este lunes, tras negociaciones que avanzaron durante el fin de semana.

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Paramount acordó varias concesiones para destrabar la operación. Entre estas figuran consejos editoriales independientes para CBS y CNN, sanciones si no cumple su promesa de estrenar 30 películas al año en cines e invertir USD 1.500 millones adicionales en producción cinematográfica durante los próximos cinco años.

Warner Bros. podría integrarse al conglomerado de Paramount, en una operación valuada en USD 111.000 millones (REUTERS/Mike Blake)

Una persona familiarizada con el asunto dijo a Bloomberg que las conversaciones dieron resultado después de que cuatro estados que objetaban los términos acordados con California cedieran.

Los abogados de los estados trabajaron toda la noche para cerrar el pacto, según esa fuente. Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota se habían resistido, pero terminaron por considerar que el costo del litigio no se justificaba sin California al frente del caso.

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Las concesiones incluidas en el pacto

Los estados que mantuvieron su rechazo por más tiempo lograron incorporar consejos editoriales independientes para CBS y CNN, de acuerdo con la información publicada en medios locales. El arreglo también prevé condiciones ligadas al negocio cinematográfico de Paramount.

Las conversaciones contemplaron una multa de USD 30 millones por cada película que le falte a Paramount para alcanzar esa meta. La compañía también podría verse obligada a vender su participación en Miramax si no cumple ese objetivo.

El costo de retrasar una compra de US$110.000 millones

El acuerdo entre Paramount y los estados incluye compromisos sobre la independencia editorial de CNN y CBS News, la producción cinematográfica y la distribución de películas en cines (REUTERS/Mike Blake)

Si las partes aprueban los términos definitivos, Paramount evitará pagar a Warner Bros. cargos por demora de USD 7 millones diarios desde el 1 de octubre. Ese riesgo financiero elevó la presión para alcanzar un arreglo antes de que avanzara el calendario de la operación.

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Paramount, matriz de CBS, MTV y otros negocios de medios, anunció en febrero la compra de Warner Bros. tras superar una oferta rival de Netflix Inc.. La adquisición unirá dos grandes estudios de Hollywood, dos grandes servicios de streaming por suscripción y dos de los mayores propietarios de canales de televisión por cable.

Las objeciones que llevaron a la demanda

Aunque reguladores de casi 70 jurisdicciones aprobaron la adquisición, 12 fiscales generales estatales y el sindicato Writers Guild presentaron demandas para bloquearla. Sus objeciones apuntaban a una menor competencia en la distribución de películas y en la televisión por cable, además de posibles alzas de precios para los consumidores.

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En el caso de los guionistas, los demandantes sostenían que la fusión presionaría a la baja los salarios. El juicio estaba previsto para marzo, según Bloomberg.

Representantes de Paramount, California, Nueva York, Minnesota y Massachusetts no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Al frente del litigio, el fiscal general de California Rob Bonta había expresado su preferencia por soluciones como la venta de activos, por considerar más difícil de aplicar un esquema basado en compromisos de conducta empresarial.