David Ellison rompió el silencio sobre las críticas a la fusión de Warner Bros. y Paramount: “No pido que me crean a ciegas”

Desde el 1 de octubre, Paramount deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery USD 650 millones por trimestre hasta que se concrete el cierre (REUTERS/Caroline Brehman).

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El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, defendió públicamente la fusión con Warner Bros. Discovery y aseguró que la ofensiva judicial contra la operación no gira en torno a la competencia en el mercado audiovisual, sino sobre el control de CNN.

En una columna en The New York Times, Ellison rompió el silencio tras haber evitado hablar desde que una coalición de 12 fiscales generales estatales de Estados Unidos y el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) demandó para frenar la operación bajo el argumento de que el acuerdo viola las leyes antimonopolio.

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“Aprendí que la discreción tiene consecuencias. Mientras yo callaba, otros se dedicaban a escribir mi historia por mí. Se acabó”, escribió.

En julio, Paramount acordó demorar el cierre de su fusión hasta que un tribunal resuelva el juicio. Posteriormente, Paramount Skydance pidió que el juicio comience el 4 de noviembre de 2026, mientras que los estados demandantes y la WGA propusieron el 5 de abril de 2027. Las partes esperan la decisión del tribunal sobre la fecha, reportó Variety.

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Desde el 1 de octubre, Paramount deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una tarifa de USD 650 millones por trimestre, o USD 6,9 millones por día, hasta que se concrete el cierre.

La demanda de 12 fiscales generales estatales y del sindicato de guionistas WGA busca frenar la fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery por razones antimonopolio y laborales (REUTERS/Dado Ruvic).

La defensa de Ellison y el foco sobre CNN

La demanda de los fiscales estatales sostiene que la combinación entre Paramount y Warner Bros. Discovery reduciría la competencia en mercados como la televisión por cable y la distribución cinematográfica. El sindicato de guionistas, por su parte, argumenta que la integración perjudicaría el mercado de trabajo de los escritores.

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El ejecutivo rechazó ambos planteos y afirmó que describen un “Hollywood que ya no existe: una industria dominada por un puñado de estudios tradicionales”.

Para respaldar esa posición, Ellison aportó cifras sobre consumo y taquilla. En su texto señaló que una Paramount-Warner combinada representaría menos del 20% del tiempo total de visualización televisiva en Estados Unidos, mientras compite con plataformas como Netflix, Amazon, Apple y también con YouTube.

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A su vez, añadió que, si se incluye el contenido generado por usuarios en esa cuenta, la participación baja a alrededor del 13%. La empresa fusionada sería el 18% de la taquilla doméstica de los últimos 12 meses y el 22% en promedio de los dos últimos años.

Por consiguiente, sostuvo que esos números no corresponden a una compañía capaz de imponer qué ven las audiencias ni cuánto cobran los guionistas. En consecuencia, el ejecutivo atribuyó el conflicto a una discusión política alrededor de la independencia editorial de la cadena.

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“Creo que esta disputa no se trata realmente de cuota de mercado”, escribió. “Creo que subyace una preocupación más profunda a los informes y comunicados de prensa: la información en sí. La cuestión es si se puede confiar en mí como responsable de CNN”.

Ellison sostuvo que una Paramount-Warner combinada tendría menos del 20% del tiempo de visualización televisiva en Estados Unidos y competiría con Netflix, Amazon, Apple y YouTube (REUTERS/Caroline Brehman).

Asimismo, se pronunció sobre las especulaciones sobre su ideología política, lealtades e intenciones: “Lamentablemente, no puedo revelar mis pensamientos ni sentimientos, pero sí puedo compartir lo siguiente: he votado regularmente por candidatos de ambos partidos; tengo opiniones que se considerarían conservadoras y otras que se considerarían liberales, como la mayoría de los estadounidenses”.

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Pese a sus opiniones, Ellison aclaró que no pretende que las empresas cambien sus redacciones en torno a su punto de vista y aseguró: “Creo que las noticias deben basarse en hechos y verdad”.

Luego agregó: “Grandes organizaciones informativas están aquí para contar la verdad sin rodeos. Esto requiere redacciones que reflejen la diversidad del mundo, no solo una perspectiva. Y requiere independencia”.

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Así, incluyó una promesa sobre el funcionamiento futuro de CNN y CBS News: “Nuestros periodistas seguirán respondiendo a los hechos y a todas las personas a las que sirven, no a ningún partido ni causa”.

El ejecutivo prometió que CNN y CBS News mantendrán redacciones independientes y afirmó que las noticias deben basarse en hechos y verdad (REUTERS/Caroline Brehman).

Por otro lado, dedicó un tramo de su texto a la confianza en los medios y citó la última medición de Gallup, que ubicó en 28% la proporción de estadounidenses que confía en las noticias, el nivel más bajo desde que existe ese registro. A partir de ese dato, planteó que la respuesta no pasa por trasladar la responsabilidad a otros actores, sino por una revisión interna dentro del periodismo.

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En esa línea, Ellison subrayó: “La confianza no se puede recuperar, pero sí se puede ganar, historia tras historia, día tras día. En una época en la que gran parte del contenido que vemos en nuestras pantallas es generado por máquinas o diseñado para provocar indignación, el periodismo de reporteros de verdad importa más que nunca. Ese es el trabajo por el que pienso pagar, con paciencia, durante mucho tiempo”.

La apuesta por más producción frente al avance de las plataformas tecnológicas

En la misma columna publicada en The New York Times, Ellison presentó la operación como una respuesta a la pérdida de terreno de Hollywood frente a las grandes plataformas tecnológicas, cuyos algoritmos “premian a las voces más estridentes”, y a la salida de trabajadores desde principalmente California, un proceso que, según escribió, agota “la cantera de talento creativo más grande jamás reunida”.

Dentro de esa defensa, afirmó que desde su llegada a Paramount la empresa pasó de ocho a 15 estrenos en salas y aprobó 40 series nuevas o de regreso para Paramount+. A su vez, precisó que los estudios de televisión de la compañía prevén 90 series en 2026 y que la inversión en contenidos aumentó en USD 1.500 millones.

La fecha del juicio antimonopolio por la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery sigue pendiente entre la propuesta del 4 de noviembre de 2026 y la del 5 de abril de 2027 (Foto AP/Jae C. Hong).

Para la empresa combinada con Warner Bros. Discovery, el ejecutivo prometió 30 películas al año para cines, 170 series anuales para plataformas propias y de terceros, y más de USD 30.000 millones de inversión anual en contenidos.

No obstante, Ellison buscó bajar el tono de cualquier expectativa sobre resultados garantizados: “Nadie puede dictar qué amará el público. Lo que sí puedo prometer es trabajo y más trabajo”.

Hacia el cierre del texto, insistió en que no pide un acto de fe sobre sus intenciones: “No pido que me crean a ciegas; los compromisos están por escrito y el trabajo se proyectará en pantallas donde cualquiera podrá juzgarlo”.

“Quiero construir una empresa con la fortaleza y los recursos necesarios para satisfacer a esas audiencias que recurren a nosotros, a los narradores que confían en nosotros y al país que lo imaginó todo”, concluyó.